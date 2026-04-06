Nuevas revelaciones en el caso del influencer rural que denunció el robo de 190 vacas

El influencer rural expuso el caso tras viralizar un video, la denuncia alcanzó millones de visualizaciones en redes sociales

El caso de Bruno Riboldi sigue con nuevas averiguaciones mientras la Fiscalía continúa con la investigación por defraudación por abuso de confianza. Esta vez, la “Joya Agro” dio su versión de los hechos, aseguró que todo fue una estafa y apuntó contra Nicolás Coscia, el nombre que surgió en la investigación como quien vendió las 190 vacas.

La denuncia se hizo pública el pasado 20 de marzo, fue luego de que el influencer rural, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y TikTok, compartió un video que llegó a las seis millones de visualizaciones donde denunciaba la desaparición de las cabezas de ganado.

Según remarcó en las imágenes que se publicaron en redes sociales, el lote estaba compuesto por 100 machos —entre novillos y novillitos— y 90 vaquillonas de razas angus negras y coloradas, con un valor estimado en 300 millones de pesos.

Casi un día después, tras un rápido despliegue de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, lograron dar con 161 animales en un feedlot situado en la localidad de Chabás, a unos 80 kilómetros del lugar de donde había desaparecido.

Los documentos oficiales registran solicitudes de traslado para 190 vacas, el expediente judicial analiza la validez de esas guías

Lo que parecía que iba a ser una resolución rápida tras encontrar al ganado con un simple caso de abigeato y abrió más interrogantes que con el correr de los días investigación de los Tribunales de Villa Constitución, a cargo del fiscal Ramiro Martínez, intentan responder.

En ese momento, se conoció el nombre de Nicolás Coscia como el principal imputado por el delito que dispuso el fiscal que sigue el caso. Justamente, a pesar de los avances que dio a conocer este medio en los últimos días, por el momento, la investigación se mantiene.

De acuerdo con lo que relataron a este medio, Coscia y Riboldi eran socios ganaderos, que contaban con una mecánica de trabajo común en el campo que tenía el imputado en la localidad santafesina de Santa Teresa. Por un lado, Coscia se dedicaba al engorde de las cabezas de ganado que Riboldi le entregaba y también era quien llevaba a cabo la venta de dichos animales a otros productores. Esto generaba una diferencia entre el peso de los animales cuando se entregaban y cuando eran vendidos, conocido como valor agregado, que luego era repartido entre los dos.

Ahora, Infobae accedió a una serie de documentos que fueron presentados ante la Justicia en donde el denunciante busca probar que las vacas fueron robadas y se vendieron sin su consentimiento.

La relación comercial entre Riboldi y Coscia involucró engorde y venta de ganado, la Justicia evalúa el reparto de beneficios

Según comentó a este medio, efectivamente, ambos tenían una relación comercial en la que la empresa de Riboldi enviaba algunos animales al campo de Coscia en Santa Teresa para engorde, ya que su firma se encarga de la cría.

La presentación que realizaron muestra un documento de SENASA donde afirman que el propio Coscia se presentó ante las oficinas de la localidad de Máximo Paz, en la provincia de Santa Fe. Allí, solicitó dos guías de traslado para mover un total de 190 animales.

En ese sentido, es necesario saber que, para efectuar cada traslado de animales en la República Argentina, ya sea de un campo propio o ajeno, es necesario sacar ante el mismo organismo las guías de traslado conocidas como documentos de tránsito electrónico (DT-e). Este es uno de los puntos que la investigación está intentando determinar y entender: cómo Coscia presuntamente logró mover a las cabezas de ganado sin el permiso de Riboldi.

La venta se realizó a través de una consignataria santafesina reconocida llamada Aguirre Vázquez. Según consta en la factura, se vendieron 39 novillos, 65 novillitos, 2 terneras y 55 vaquillonas, por un precio total de $267.024.416,88. Este dinero nunca llegó a las manos de Riboldi, quien asegura que todo está en manos de Coscia y su familia.

Una perspectiva satelital de La Cañada

Es aquí que aparecen las dudas sobre las deudas que tiene Nicolás Coscia. Según registros financieros a marzo de 2026, el productor acumula una deuda de más de 200 millones de pesos en el sistema bancario, con el agravante de que el Banco Nación ya lo califica en alto riesgo de insolvencia. Además, en su historial de cheques: de 250 emitidos, 161 permanecen impagos, sumando una deuda por cheques rechazados de más de 700 millones de pesos.

En ese sentido, según comentaron a Infobae, todo tiene que ver con una problemática con una empresa familiar que viene arrastrando el imputado y por malos negocios. Un dato no menor es que el apellido Coscia está relacionado con la empresa Inalpa, una de las grandes productoras de alimentos envasados que existe en el país.

Desde el entorno de Coscia sostienen que la venta se realizó con consentimiento del propio denunciante, quien sabía que la operación se iba a realizar. Incluso, remarcaron que fue el propio Riboldi quien pidió tener plata al contado para el 9 de marzo. Todo esto quedó plasmado en una serie de mensajes que el propio damnificado le envió a Coscia y que fueron presentados ante la Justicia.

El operativo policial permitió ubicar 161 animales en un feedlot de Chabás, la investigación continúa abierta

Según consta en los mensajes a los que accedió Infobae, todo comenzó el pasado 26 de febrero, un día después de la presunta venta de 161 vacas. En el intercambio, se lee que Riboldi pone: “Yo vuelvo el 9 a Rosario y también el 16 de marzo; ahí en el medio necesito toda la plata si o si”, y sigue: “Porque mi viejo no está al tanto de esta deuda si sabe que viene de los terneros”.

Casi a continuación, escribió: “Confío en vos 100% y en la amistad que tenemos que pata el 9 de marzo este la guita. Porque si esto sale a la luz mi viejo me liquida y ya lo conozco se me va a poner todo muy feo (sic)”.

En ese sentido, según comentó Riboldi a este medio, esos chats corresponden a una venta anterior que Coscia realizó y que no le habían pagado. “No la podía cobrar y me la venía pateando, entonces le decía que necesitaba la plata para que me pague”, señaló.

El caso de las 29 vacas desaparecidas

El entorno de Coscia sostiene que la venta tuvo consentimiento, la causa judicial incluye mensajes de WhatsApp y facturas

Sin embargo, acá aparece uno de los grandes interrogantes que todavía no se pudieron determinar, ya que hasta ahora esos 29 animales no aparecen. Según pudo saber Infobae, los investigadores aún no pudieron determinar qué pasó con esas vacas y si estuvieron realmente en el campo en todo este tiempo.

De acuerdo con el informe policial al que tuvo acceso este medio, una persona que estaba a cargo del cuidado del campo “La Cañada“, donde estaban los animales, refirió a las autoridades que nunca vio la cantidad de 190 animales que denuncia Riboldi.

A todo esto, según pudo saber Infobae, Riboldi envió 56 animales al campo de Coscia en mayo del año pasado y de ahí hay 27 de los que todavía no se tienen información. “En noviembre mando 105 y 58 en diciembre (total 163). De ahí aparecieron 161 en Chabás y faltan 2 que supuestamente murieron, según Coscia. Durante todo el verano y hasta el 17 de marzo pensé que los 190 animales estaban en La Cañada”, sostuvo.

Recién en marzo, según Riboldi, es cuándo se entera que hay dos guías de traslado que se sacan para enviar 190 animales.

Es acá que existen dos guías de traslado con fecha en noviembre y diciembre del año 2025 solicitadas a SENASA por un total de ciento sesenta y tres animales. Justamente, gente que estuvo cerca del campo reveló que dos de las vacas llegaron enfermas y murieron durante los meses de verano.

Incluso, dentro de los permisos que otorga este organismo, uno de los puntos que deben tener en cuenta los productores es que los animales deben estar controlados por veterinarios para estar al tanto del estado de salud de los mismos y que se apliquen las vacunas correspondientes. En el caso del establecimiento mencionado, hay un comprobante por una visita realizada el 4 de febrero de este año donde el profesional a cargo marcó que la cantidad de animales existentes en este campo era de 161.