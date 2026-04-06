Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El Colorado se impuso por la mínima y provocó el despido del DT del Timao, Dorival Júnior, que quedó a dos puntos del descenso

Un potente remate de Alexandro Bernabei selló la victoria por 1 a 0 del Internacional de Porto Alegre ante el Corinthians en el estadio Neo Química Arena de San Pablo. El gol del argentino no solo definió el resultado del partido, sino que desencadenó la salida inmediata de Dorival Júnior como entrenador del equipo paulista.

La decisión del club de prescindir de Dorival Júnior se produjo en un contexto de creciente presión. El Corinthians acumuló nueve partidos consecutivos sin victorias y quedó apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, tras disputar 10 encuentros en la temporada. El comunicado oficial del Sport Club Corinthians Paulista agradeció los servicios del técnico, quien obtuvo la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, logros destacados en la trayectoria reciente del club.

El comunicado del Corinthians tras el despido del DT, Dorival Júnior

“Declaración oficial. Sport Club Corinthians Paulista anuncia la salida del técnico Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El Club agradece a los profesionales sus servicios, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, resultados que quedarán grabados en la historia de la institución. Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa que el entrenamiento de este lunes (06) estará dirigido por William Batista, entrenador de los sub-20″, fue el comunicado oficial.

La derrota ante Internacional acentuó la mala racha del equipo en el Brasileirão, torneo en el que ocupa el decimosexto puesto de la tabla. Dorival dirigió al conjunto paulista en 66 partidos, con un balance de 26 victorias, 19 empates y 21 derrotas, alcanzando una efectividad del 49%. El club designó de manera interina a William Batista, técnico de la Sub 20, para hacerse cargo del plantel mientras se define un reemplazo definitivo.

Dorival Júnior fue despedido del Corinthians tras la derrota ante Internacional (REUTERS/Jorge Silva)

En el partido, Bernabei se destacó al marcar el único tanto tras superar la marca de Fabrizio Angileri con un zurdazo desde afuera del área. El lateral argentino, exjugador de Lanús, fue ubicado como volante por izquierda por el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano, quien impulsa la recuperación del equipo de Porto Alegre. El resultado permitió al Internacional alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de clasificación a competiciones continentales.

El encuentro también contó con la participación de otros futbolistas argentinos en el Internacional, como Rodrigo Villagra y Gabriel Mercado, además de los colombianos Rafael Santos Borré y Jonathan Carbonero. Villagra fue una de las figuras en el mediocampo, lo mismo que Mercado, quien en su posición de defensor frenó los avances de Yuri Alberto.

La salida de Dorival Júnior representa un nuevo cambio en la dirección técnica del fútbol brasileño, donde el promedio de despidos en la Serie A se mantiene en uno por jornada desde el inicio del torneo. El Corinthians deberá afrontar su próximo compromiso, el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Platense en Vicente López, bajo la dirección provisional de Batista.