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Una experta en lengua analizó cómo los modismos argentinos transforman el español

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la especialista analizó el impacto de las redes sociales, la creatividad local y el surgimiento de nuevos términos que resignifican el español en la Argentina digital

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Victoria Abrego analizó en Infobae a la Tarde cómo el uso del prefijo 're' intensifica la expresión en el español argentino

En una entrevista en Infobae a la Tarde, la correctora de textos Victoria Abrego explicó cómo las redes sociales y la velocidad de la comunicación digital están transformando la forma en que los argentinos utilizan y adaptan el idioma, desde la puntuación hasta los modismos más recientes.

Durante su charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Victoria Abrego se definió como “influencer del lenguaje” y detalló: “El mundo editorial es muy chiquito, muy competitivo y muy antiguo. Entonces, yendo a tirar currículums a editoriales, sabía que era muy complejo. Hoy en día las redes sociales son la puerta a todo y dije: ‘Bueno, vamos a hacer un intermedio, buscarlo por el lado de los videos y que a la gente le guste y así poder entrar al mundo’”.

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La RAE, la lengua viva y la influencia argentina

Consultada sobre quién adapta a quién en la relación entre los hablantes y la Real Academia Española, Abrego fue categórica: “Para mí la RAE se adapta a nosotros, porque la lengua es un organismo vivo. Se va creando a medida que la vamos hablando y los cambios se generan porque, si un cambio se ve que a la gente le gustó y se adaptó y lo empezó a usar, el diccionario se tiene que adaptar”. Recordó que la RAE ya aceptó términos polémicos como “almóndiga”, aunque consideró ese caso “discutible”.

La correctora subrayó que muchos debates lingüísticos en la Argentina terminan politizándose, como ocurrió con el término “presidenta”. “Ambas formas son correctas. Ya desde 1803 está en la RAE, presidenta. Tuvimos el caso de que la anterior presidenta justo salió con este tema, entonces todos lo relacionan con eso, como todo politizado. Pero la RAE lo acepta y si la RAE lo acepta…”, afirmó Abrego, apuntando que no todas las terminaciones en “-ente” admiten variantes femeninas, a diferencia de este caso.

Redes sociales, escritura y el desafío generacional

Al analizar la salud de la redacción y la gramática en la Argentina actual, Abrego fue sincera: “Está complicado. Es un momento complicado de la redacción, más que nada por las redes sociales. Tendemos a hacer todo más chico, más rápido. Los signos de puntuación, el primero no lo ponemos nunca”. Destacó que la economía de caracteres y la velocidad de las plataformas digitales promueven la simplificación y la pérdida de matices en el lenguaje.

(Infobae en Vivo)
Victoria Abrego afirmó que el lenguaje inclusivo aún no logró instalarse en el español argentino de manera generalizada (Infobae en Vivo)

Abrego resaltó que escribir “sin mayúsculas” o abreviar “XQ” en lugar de “porque” se volvió una marca generacional. “Si escribís con mayúscula, algunos te consideran como: ‘Che, no, no estás como a la moda’. Es un loser”, observó, ejemplificando cómo las normas tradicionales se resignifican en la cultura digital.

Frente a la consulta sobre el lenguaje inclusivo, Abrego sostuvo: “Son intentos. Los cambios se generan cuando el intento se instala y, por ahora, el lenguaje inclusivo no se instaló. No sabemos en un futuro, pero por ahora hay gente que sí, que no, no es que fue algo muy fuerte que quedó. Se empezó a diluir”.

Neologismos, préstamos y el ADN del español argentino

En la segunda parte del diálogo, la influencer repasó el origen y sentido de términos como “grogui”, “de lulu”, “servir”, “ayunar”, “naye”, “lore” y “chat”, marcando la influencia de otras lenguas, las comunidades digitales y figuras como Coscu o Martín Cirio en la construcción del vocabulario joven. “Lore viene de lore, de inglés. Antes se usaba cuando se transmitían las historias o tradiciones de forma oral. Es el contexto, el trasfondo más grande”, explicó Abrego.

Al abordar los préstamos lingüísticos, la invitada enumeró ejemplos: “Ahora ya están incorporadas. Hay algunas, por ejemplo, una que se usa mucho ahora, cringe. Todavía no está, pero la RAE prefiere que lo pasemos a español, por ejemplo, vergüenza ajena”. Señaló que el español argentino suele crear sus propias variantes: “Un ejemplo, pimiento. Todos le dicen pimiento a lo que nosotros sabemos que es el morrón y somos los únicos que le decimos morrón respecto a todo”.

Sobre el uso del prefijo “re-”, Abrego sostuvo: “Nos le ponemos re a todo. No es solo una exageración, sino es también como un superpoder de nuestro idioma... La RAE ya lo acepta como un uso válido para enfatizar. El re es la prueba de que nos gusta vivir todo con un poquito más de intensidad”.

Para cerrar, la correctora resumió el ADN del español local: “Tenemos mucha pasión, mucho sentimiento por nuestro país y creo que también lo expresamos mismo con el language. Para mí va por ese lado”.

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