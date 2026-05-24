La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

La obra Ambiente de Martín Slipak explora la dificultad para acceder a la vivienda y el legado familiar en la sociedad actual

Las dificultades para acceder a la vivienda propia y el debate sobre el legado familiar atraviesan hoy a distintas generaciones en todo el mundo. En ese sentido, Ambiente, la nueva obra de Martín Slipak, aborda este conflicto desde una perspectiva íntima, retratando cómo las tensiones económicas y los cambios sociales impactan en los vínculos familiares. La historia expone el choque entre las expectativas de los hijos y los límites de los padres, en un contexto donde la casa familiar se transforma en escenario de disputa.

La trama se centra en un joven que visita a sus padres con una propuesta inesperada: vender la casa en la que crecieron para comprar dos departamentos más pequeños, uno para la pareja y otro para él. El planteo pone en crisis la armonía familiar, desatando un debate sobre las responsabilidades, los sacrificios y las diferencias de visión entre generaciones.

PUBLICIDAD

“En el mismo instante en que empecé a trabajar con los tres actores, los tres tenían algo para decirme”, comenta Slipak en dialogo con Teleshow respecto de las devoluciones que recibió de su propuesta. Es que, a pesar de contar con una extensa trayectoria que lo llevó a trabajar con figuras como Ricardo Darín (en ART), Guillermo Francella (El Encargado) y Leonardo Sbaraglia (Sin retorno), entre otros, el actor no se relaja y constantemente busca perfeccionarse.

Martín Slipak, responsable de la dramaturgia y dirección de la obra, cuenta con una trayectoria de más de veinticinco años en el teatro, el cine y la televisión argentina. Como director y autor, se ha destacado por explorar nuevas formas narrativas en proyectos como “Relato íntimo de un hombre nuevo”, “Celine” y “Soñé que carneaban a Tom”. Su carrera como actor incluye participaciones en producciones teatrales relevantes como “La Madre”, “ART”, “El Método Gronholm”, “Jauría”, “Otelo”, “El Principio de Arquímedes” y “Yepeto”, además de un papel central en “Una Bestia en la Luna”.

PUBLICIDAD

Ambiente retrata cómo las tensiones económicas y los deseos individuales impactan en los vínculos familiares de la clase media

- ¿Qué reflexión hacés después de todo este trabajo con Ambiente?

- Se logró una obra interesante. Son tres personajes y uno todo el tiempo dice que es un planteo el que le está haciendo a los otros. Y yo tengo un poco la idea de que la obra es un planteo. Todas las obras son un planteo, pero sobre todo esta, que es de un pibe que le viene a decir a sus padres que no puede más con la idea de no tener nada y de nunca tenerlo. Y que sabe que la única forma de tener algo va a ser cuando ellos mueran y que no quiere que sea así. Por lo tanto, les propone que se achiquen los padres para él tener algo, ser dueño de algo antes de la muerte de ellos.

PUBLICIDAD

Martín Slipak combina dramaturgia y dirección en Ambiente, aportando una mirada personal y social sobre la crisis de vivienda

- ¿A qué parte de la sociedad está dirigida?

- Claramente habla de la clase media y la de este momento universal de la crisis habitacional, habla desde una generación a la que le cuesta mucho la idea de tener algo. Pero también yo la escribí como padre, que lo único que anhela en la vida es dejarle algo a su hija. Y como un padre que no es propietario. Con lo cual la obra todo el tiempo propone un dilema, un conflicto que viene del exterior y es un conflicto que viene de la crisis que habitamos y que no tiene solución.

PUBLICIDAD

- A priori, uno pensaría que el pedido del hijo está fuera de lugar...

- Pero para un hijo es durísimo ese pedido, porque un hijo quiere ver a los padres bien y que disfruten de ese montoncito de plata que juntaron para vivir su vejez con dignidad. Es un problema actual, que no es solo argentino, vengo de un viaje por España, y ahí viven tres o cuatro jóvenes por departamento, y el turismo hace que vivir también salga mucho más caro. Para un español joven también es imposible comprarse algo. Y la obra sobre todo habla de las responsabilidades que uno tiene como padre, las que uno tiene como hijo. ¿Por qué ser mayor de edad implica tener que saber defenderse o tener que saber resolverse las cosas? Yo soy padre de una hija de 16 años y no me imagino en dos años diciendo: “Bueno, arreglate de la vos, porque ya sos mayor”.

PUBLICIDAD

- Hasta ahora, ¿qué opiniones recibiste respecto al conflicto que plantea la obra?

- Mucha gente que leyó el planteo del hijo dijo: “Es un planteo miserable”. Puede ser un planteo que se presta como psicopático al decir: “Mirá, yo no quiero vincular la muerte de ustedes con tener algo”, porque hoy somos parte de una generación que tristemente especulamos con que la única manera de tener algo va a ser heredar. Y eso es real. Y digo, no podemos escapar de eso, ¿no? Y por otro lado digo, hay un planteo que es válido porque no son las mismas circunstancias. Para mí lo más importante era mostrar a un hijo que no era un vago y que no era un pibe que especulaba. Un pibe que le dolía este planteo y dice: “Me esfuerzo tanto como vos, laburo todo el día y sé que mis cuentas no van a dar”. A mí, realmente, no me parece ilógico ese planteo.

PUBLICIDAD

La obra de Slipak pone en escena el dilema de una generación que solo accede a la vivienda propia mediante la herencia de sus padres

- Y los actores, ¿cómo lo recibieron?

- Es muy hermoso ver lo que le pasa a la gente con la obra, porque a todos les resuena por algún lugar. Yo tengo una frase muy estúpida, la vida es una comedia hasta que irrumpe el drama y todo se vuelve dramático. Y un poco así es la obra también.

PUBLICIDAD

- ¿Cómo fue la selección del elenco?

- A me gustan los actores particulares. No creo mucho en los buenos actores, en los que siempre están bien. Hay algo que me resuena de la particularidad, de la locura. Todos somos muy extraños en la vida y todos somos personajes. Y la verdad es que es un elenco de tres personas particulares, muy inteligentes y que entienden el lenguaje del que yo quería hablar. En un momento dudé si hacerla yo o no. Porque también la obra es muy personal. De hecho, la madre pinta y yo le pedí a mi mamá que haga los dos cuadros de la obra. Como que yo nunca me animé a pedirles una casa a mis papás, mi manera de pedírselas es escribir esta obra (risas), aunque nunca me llegue esa casa, no importa. Me interesa actuar con seres humanos, y no tengo ganas de imponerles ninguna forma de trabajo. Estoy muy atento a lo que ellos necesitan, a lo que ellos quieren.

PUBLICIDAD

Martín Slipak se destaca por su trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidando su compromiso con temáticas sociales en Ambiente

- Trabajaste con grandes actores de renombre, contas con el apoyo de celebridades como Mex Urtizberea, Eleonora Wexler. ¿Te sentís realizado en cuanto a lo que imaginabas al iniciar la carrera?

- Jamás. No, es una carrera que no te permite sentirte realizado en lo más mínimo. Y que convivimos con la incertidumbre, es lo mejor que nos puede pasar, porque si nos sintiéramos realizados nos volveríamos unos estúpidos. Por ejemplo, dirijo una obra de teatro y quiero ver qué pasa, qué le pasa a la gente. Desconfío absolutamente de todos los actores que creen que son buenos. Lo mejor que se puede hacer es dudar todo el tiempo, cuestionarse y hacer preguntas en las obras que uno hace. Desde ese lugar espero no sentirme realizado nunca. Sí, que me vaya bien, sí, elegir las cosas, sí, poder hacer lo que yo quiero.

- ¿Hubo algún momento en el que quisieras decirle a tus padres: “Llegué, trabajé con Ricardo Darín”?

- Nunca les tuve que demostrar nada a ellos. Decir que trabajé con Darín o Francella y creer que uno llegó por eso es lo peor que te puede pasar. Y creo que uno tiene que aprender de todos, no de los que cree enormes. Uno puede ver a Darín y aprender mucho, ver a Francella y aprender mucho, pero también podés ver a alguien que vino de un pueblo sin nada y es su primera película.

- ¿Qué proyectos tenés para el resto del año?

- Voy a hacer una película en junio que se llama La máquina, y que soy el protagonista y es rarísima. Es una película muy extraña. Después entiendo que hay un par de series para hacer, así que espero tener un mejor año que el 2025, que fue duro. La verdad es que cuando uno hace un trabajo tan personal, lo que más quiere es que la gente lo vea, pero no por ego, sino para poder conocer lo que uno piensa y para poder abrir preguntas. Y Ambiente tiene que ver con eso.