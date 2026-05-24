Crece la expectativa por un acuerdo de paz en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán tras el anuncio de Trump

Crece la expectativa por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente tras el anuncio de Trump (Infobae América)

Estados Unidos e Irán buscan este domingo cerrar un acuerdo tras anunciar avances en las negociaciones para poner fin a la guerra, en un proceso que el presidente Donald Trump describió como “en gran medida negociado”. El mandatario confirmó que entre otros elementos del pacto, se contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de hidrocarburos, aunque el programa nuclear iraní quedaría reservado para negociaciones futuras.

Este domingo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dialogó con periodistas en Nueva Delhi y anunció que “existe la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias” respecto a la guerra en Medio Oriente.

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Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que el país persa se encuentra en “fase de finalización” de un memorando de entendimiento con Washington. “Eso no significa necesariamente que Irán y Estados Unidos vayan a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”, aclaró Esmaïl Baghaï, y precisó que el expediente nuclear no forma parte “en esta etapa” de los diálogos.

Según CBS News, citando fuentes cercanas al proceso, señaló que la última propuesta incluye el desbloqueo de activos iraníes en el extranjero y la extensión de las conversaciones durante 30 días adicionales, plazo confirmado también por The Wall Street Journal. Según The New York Times, el acuerdo no resuelve de momento el destino del uranio enriquecido en poder de Irán, tema que quedaría pendiente para un próximo ciclo de negociaciones.

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En cambio, sí se negocian el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y la finalización del cierre ilegal del régimen iraní al estrecho de Ormuz, cerrado de facto desde el inicio de la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero.

Buques en el estrecho de Ormuz, Irán, 22 de mayo de 2026 (REUTES)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en el proceso, anunció su intención de albergar una nueva ronda de conversaciones en breve. “Esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”, publicó Sharif en X.

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El presidente Trump detalló en Truth Social que el acuerdo, “pendiente de ser finalizado”, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, tras contactos telefónicos con líderes de Estados del Golfo, Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán. El inquilino de la Casa Blanca también mantuvo una llamada separada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Medios estadounidenses destacaron las diferencias de enfoque entre Trump, favorable a una solución diplomática, y Netanyahu, partidario de reanudar los combates.

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El sábado, Trump estimó en “50-50” las probabilidades de lograr un “buen” acuerdo o de que se reanude la guerra, según declaraciones a Axios. Ese mismo día, el principal negociador iraní y presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometió una respuesta “aplastante” si Estados Unidos retoma la ofensiva.

Desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre ambos países en conflicto, tras más de un mes de guerra que dejó miles de muertos y afectó la economía global, con números récord en Wall Street.

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El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el Edificio Ejecutivo Eisenhower de la Casa Blanca (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Los diplomáticos en el Golfo Pérsico intentan consolidar un acuerdo para evitar la reanudación de los ataques. Durante una llamada con Trump, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, instó a “dar prioridad a las soluciones pacíficas”. Qatar y otras monarquías del Golfo, aliadas de Estados Unidos, fueron blanco de represalias iraníes en los primeros días del conflicto.

En una entrevista con la cadena CBS, el presidente estadounidense advirtió que, si no se logra un acuerdo, “nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”.

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Rubio declaró el sábado en Nueva Delhi que existe una posibilidad real de que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en los próximos días, en medio del incremento de gestiones diplomáticas para contener la escalada en Medio Oriente.

“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy (sábado), mañana (domingo) o en un par de días, tengamos algo para anunciar”, expresó el secretario de Estado estadounidense ante la prensa. Rubio manifestó su esperanza de recibir “buenas noticias”.

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Marco Rubio declaró el sábado en Nueva Delhi que existe una posibilidad real de que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo (REUTERS)

En el frente libanés, pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril, el ejército israelí mantiene incursiones y llamados a evacuaciones en el sur de Líbano en su ofensiva contra los terroristas de Hezbollah. El sábado, Israel perdió a su vigésimo segundo soldado desde el inicio de la guerra con el grupo respaldado por Irán.