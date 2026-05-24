A 20 años del Mundial más estelar de la historia: los nombres legendarios que marcaron una era

El Mundial 2006 reunió una serie de estrellas entre las selecciones convocadas

Hubo Mundiales mejores organizados. Hubo otros con finales más dramáticas. Algunos tuvieron más goles, otros dejaron historias políticas, culturales o emocionales imposibles de olvidar. Pero cuando se pone sobre la mesa una sola pregunta —qué Copa del Mundo reunió la mayor cantidad de estrellas, leyendas y futuros íconos del fútbol en un mismo escenario— pocas ediciones, por no decir ninguna, pueden competir con Alemania 2006.

A dos décadas de aquel torneo, el tiempo parece haber fortalecido una teoría que para muchos ya dejó de ser una simple percepción nostálgica: el Mundial de 2006 fue la reunión más extraordinaria de talento y de nombres que haya tenido una Copa del Mundo.

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Porque en aquellas canchas convivieron futbolistas que ya eran monumentos del deporte con jóvenes que terminarían dominando el fútbol durante los siguientes 15 años. Fue el último baile de una generación irrepetible y, al mismo tiempo, el nacimiento de otra que cambiaría la historia.

En Alemania coincidieron Zinedine Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Thierry Henry, Luis Figo y Fabio Cannavaro en plenitud competitiva. Pero también aparecían jóvenes como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Andrés Iniesta, Franck Ribéry, Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger, futbolistas que luego dominarían Europa y las grandes competiciones internacionales.

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Esa combinación generacional provocó que cualquier fanático que encendiera el televisor encontrara, incluso en las selecciones menos poderosas, nombres destinados a dejar una huella en la historia del fútbol. Costa de Marfil tenía a Didier Drogba y Yaya Touré; Ucrania contaba con Andriy Shevchenko; Serbia y Montenegro llevaba a Mateja Kezman; y República Checa reunía a figuras como Pavel Nedved y Tomás Rosicky. Alemania 2006 terminó convirtiéndose en un torneo irrepetible precisamente por eso: las estrellas estaban en todas partes.

El Mundial 2006 conto con varios ganadores del Balón de Oro

El Mundial que reunió generaciones enteras de Balones de Oro

Pocas veces una Copa del Mundo tuvo semejante concentración de nombres históricos. Alemania 2006 reunió ganadores del Balón de Oro de distintas épocas y, además, futuros vencedores que todavía estaban dando sus primeros pasos.

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Ya habían ganado el Balón de Oro figuras como Zinedine Zidane (1998), Ronaldinho (2005), Ronaldo Nazário (1997 y 2002), Michael Owen (2001), Pavel Nedved (2003), Andriy Shevchenko (2004) y Luis Figo (2000). Después de aquel Mundial, Fabio Cannavaro también levantaría el trofeo tras liderar a Italia al título.

Pero además estaban presentes Messi y Cristiano Ronaldo, de 18 y 21 años respectivamente, quienes terminarían monopolizando el Balón de Oro durante más de una década (entre 2008 y 2017). Modric, otro ganador futuro (2018), daba sus primeros pasos internacionales con Croacia con 20 años mientras el mundo todavía miraba hacia otras figuras.

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A diferencia de otros Mundiales históricos, Alemania 2006 no dependía de una sola generación dorada. Reunía varias al mismo tiempo.

La foto del equipo titular de Brasil en el Mundial de Alemania 2006

Brasil y el último equipo de los “superhéroes”

Si hay una selección que simboliza el poder estelar de aquel Mundial, esa fue Brasil.

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La Verdeamarela llegó a Alemania con un plantel que todavía hoy parece salido de un videojuego. En cancha convivían Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, Robinho, Cafu y Roberto Carlos.

Muchos consideran a esa selección como el último gran Brasil de las superestrellas. Un equipo que llegaba como campeón del mundo, campeón de América y con futbolistas que eran considerados los mejores del planeta en sus puestos.

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Ronaldinho venía de ganar la Champions League con el Barcelona y era, probablemente, el jugador más admirado del mundo. Kaká estaba en ascenso hacia su Balón de Oro. Ronaldo buscaba otro título mundial después de haber sido figura en 2002. Y detrás aparecía Robinho como heredero natural.

El impacto mediático de aquel Brasil fue tan grande que incluso una eliminación en cuartos de final frente a Francia terminó siendo vista como una de las grandes sorpresas del torneo.

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Los 23 convocados de Brasil para el Mundial 2006:

Arqueros: Dida, Julio César, Rogerio Ceni

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Defensores: Cafú, Lucio, Juan, Roberto Carlos, Luisao, Cris, Gilberto, Mineiro

Mediocampistas: Emerson, Kaká, Ronaldinho, Ze Roberto, Cicinho, Gilberto Silva, Juninho, Ricardinho

Delanteros: Ronaldo, Adriano, Robinho, Fred

Los 11 de Francia en el Mundial 2006

La última danza de Zidane

Alemania 2006 también quedó inmortalizado como el Mundial de Zidane.

Con 34 años y en el cierre de su carrera, el francés construyó uno de los recorridos individuales más recordados en la historia de las Copas del Mundo. Su actuación contra Brasil en cuartos de final todavía es considerada una exhibición futbolística. Aquella noche en Frankfurt, Ronaldinho, Ronaldo y Kaká quedaron eclipsados por un mediocampista veterano que parecía jugar a otro ritmo. Los sudamericanos cayeron por 1-0 con gol de Thierry Henry, y asistencia de Zizou, a los 57 minutos.

Francia también representaba el choque entre generaciones. Junto a Zidane y Henry estaban Patrick Vieira, Claude Makelele, Lilian Thuram, pero también aparecía Frank Ribéry, símbolo de una nueva etapa.

El cabezazo de Zidane, por ese entonces en Real Madrid, a Marco Materazzi en la final terminó transformándose en una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte. Una despedida tan brillante como caótica para uno de los grandes genios del fútbol moderno.

Los 23 convocados de Francia para el Mundial 2006:

Arqueros: Mickael Landreau, Fabian Barthez, Gregory Coupet

Defensores: Jean-Alain Boumsong, Éric Abidal, William Gallas, Mikael Silvestre, Lilian Thuram, Gael Givet, Willy Sagnol, Pascal Chimbonda

Mediocampistas: Patrick Vieira, Claude Makelele, Florent Malouda, Vikash Dhorasoo, Zinedine Zidane, Alou Diarra, Frank Ribery

Delanteros: Sidney Govou, Sylvian Wiltord, Thierry Henry, Louis Saha, David Trezeguet

Grandes nombres formaron parte de la Selección de Italia campeona

Italia y la perfección defensiva

El campeón también estaba lleno de nombres históricos.

Italia construyó una de las campañas más sólidas jamás vistas en un Mundial. Buffon, Cannavaro, Alessandro Nesta, Pirlo, Gennaro Gattuso, Totti y Alessandro Del Piero formaban una columna vertebral legendaria.

Los números ayudan a entender la magnitud de aquel equipo: recibió apenas dos goles en todo el torneo; uno fue un gol en contra; el otro, un penal. Otro detalle clave fue que todos los convocados jugaban en su país en ese momento.

Cannavaro firmó una actuación defensiva histórica y terminó ganando el Balón de Oro, algo extremadamente inusual para un zaguero. Pirlo manejó los tiempos del equipo y Buffon sostuvo a Italia en momentos decisivos.

Para muchos analistas, fue una de las últimas grandes selecciones campeonas construidas desde el equilibrio táctico y la fortaleza defensiva clásica italiana. De hecho en las siguientes ediciones todo fue a peor. Mientras que en 2010 y 2014 fue eliminada en fase de grupos, desde el 2018 lleva tres ediciones sin poder participar del máximo torneo deportivo tras caer en la fase de repechajes.

Los 23 convocados de Italia para el Mundial 2006:

Arqueros: Gianluigi Buffon, Angelo Peruzzi, Marco Amelia

Defensores: Cristian Zaccardo, Fabrio Grosso, Fabio Cannavaro Andrea Barzagli, Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Materazzi

Mediocampistas: Daniele De Rossi, Genaro Gattuso, Mauro Camoranesi, Simone Barone, Simone Perrota, Andrea Pirlo,

Delanteros: Alessandro Del Piero, Luca Toni, Francesco Totti, Alberto Gilardino, Vicenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi

Argentina llegó hasta los cuartos de final del Mundial 2006

Argentina y el nacimiento de una nueva era

La selección argentina también representó mejor que nadie el concepto del “traspaso generacional”.

En el mismo plantel convivían figuras consolidadas como Juan Román Riquelme, Hernán Crespo, Pablo Aimar, Juan Pablo Sorín, Roberto Ayala y Javier Zanetti con jóvenes como Messi, que tenía apenas 18 años, Javier Mascherano (22) y Carlos Tévez (22).

El equipo dirigido por José Pekerman dejó una de las jugadas más recordadas de la historia de los Mundiales: el gol colectivo ante Serbia y Montenegro, finalizado por Cambiasso después de 25 toques consecutivos. Aquella selección no fue campeona, pero quedó instalada en la memoria colectiva como uno de los equipos que mejor fútbol practicó en el torneo.

Y, con el tiempo, también quedó asociada al primer capítulo mundialista de Messi y a una imagen icónica durante la derrota en cuartos de final frente a Alemania en la que se lo vio sentado en el banco de suplentes. En aquel momento, el entrenador consideró que La Pulga no debía disputar minutos debido a una combinación de imponderables tácticos, con lesiones como la de Roberto Abondanzzieri o desgastes físicos como los de Juan Román Riquelme o el propio Messi, que venía arrastrando un desgarro sufrido durante las últimas semanas de competencia con el Barcelona.

En su visita al programa F90 de ESPN en 2024, el propio Pekerman habló de ese momento: “Yo sufrí un poco el tema de Alemania, porque quedó un poco reflejada la tristeza del día que no entró Leo. Yo siempre digo que ese equipo fue un orgullo, porque representó a Argentina muy bien (...) La tristeza es la repercusión, que tan fácilmente dijeron ‘porque él no entró, no ganamos’. Y qué cosa fea es retirarse con eso (...) tampoco entró Aimar, no entró Saviola, que había hecho un buen campeonato... Tampoco entró Rodrigo Palacio”.

Los 23 convocados de Argentina en el Mundial 2006:

Arqueros: Roberto Abbondanzieri, Leo Franco, Oscar Ustari

Defensores: Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Fabricio Coloccini, Gabriel Heinze, Lionel Scaloni, Gabriel Milito, Leandro Cufré, Nicolás Burdisso,

Mediocampistas: Esteban Cambiasso, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Maxi Rodríguez, Lucho González

Delanteros: Javier Saviola, Hernán Crespo, Carlos Tévez, Rodrigo Palacio, Lionel Messi, Julio Ricardo Cruz

Alemania y Portugal tenían grandes nombres en sus filas (Grosby)

Portugal, Alemania y el futuro que se acercaba

Portugal tenía a Figo como emblema, pero detrás aparecía un joven Cristiano Ronaldo de 21 años que comenzaba a mostrar el carácter competitivo que marcaría su carrera.

A su alrededor estaban Deco, Ricardo Carvalho y Pauleta, en otro plantel atravesado por generaciones distintas.

Alemania, en tanto, mostraba la base del equipo que dominaría la siguiente década. Lahm, Schweinsteiger, Miroslav Klose y Lukas Podolski empezaban a consolidarse mientras Michael Ballack lideraba al anfitrión.

Muchos de ellos serían protagonistas del título alemán en 2014.

Los 23 convocados de Portugal para el Mundial 2006

Arqueros: Ricardo, Quim, Paulo Santos

Defensores: Paulo Ferreira, Caneira, Ricardo Costa, Fernando Meira, Miguel, Nuno Valente, Ricardo Carvalho

Mediocampistas: Costinha, Luís Figo, Armando Petit, Hugo Viana, Simao Sabrosa, Maniche, Tiago Mendes, Deco

Delanteros: Pauleta, Luís Boa Morte, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes, Hélder Postiga

Los 23 convocados de Alemania para el Mundial 2006:

Arqueros: Jens Lehmann, Oliver Kahn, Timo Hildebrand

Defensores: Marcell Jansen, Arne Friedrich, Robert Huth, Jens Nowotny, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bernd Schneider, Christoph Metzelder

Mediocampistas: Bastian Schweinsteiger, Torsten Frings, Michael Ballack, Thomas Hitzlsperger, Tim Borowski

Delanteros: Sebastian Kehl, Mike Hanke, Oliver Neuville, Miroslav Klose, Gerald Asamoah, Lukas Podolski, David Odonkor

La acción de Zidane sobre Materazzi marcó el Mundial de Alemania 2006 (Getty)

El último Mundial romántico

Alemania 2006 también ocupa un lugar especial por el contexto histórico en el que ocurrió. Fue uno de los últimos grandes torneos antes de la explosión total de las redes sociales y de la hiper exposición digital de los futbolistas. Todavía existía una relación más artesanal entre el jugador y el espectador. Las figuras parecían más inaccesibles, más míticas.

También fue el último gran Mundial de los enganches clásicos. Zidane, Riquelme, Totti, Aimar y Deco, entre otros, representaban un tipo de futbolista, considerados como “El diez clásico”, que empezaba a desaparecer lentamente frente al avance del vértigo físico y los sistemas cada vez más mecanizados y dinámicos.

El torneo también se puede decir que funcionó como una frontera simbólica entre dos épocas. Porque mientras Zidane disputaba su último partido profesional, Messi jugaba su primera Copa del Mundo. Mientras Ronaldo intentaba defender su legado, Cristiano Ronaldo empezaba a construir el suyo. Mientras Cafú se despedía, Lahm daba sus primeros pasos hacia la élite.

Y quizás ahí esté la verdadera explicación de por qué Alemania 2006 sigue siendo visto como el Mundial más estelar de todos. No necesariamente porque haya tenido el mejor nivel futbolístico de la historia. Tampoco porque haya contado con la mejor final o el campeón más dominante, de hecho en el tiempo reglamentario terminó 1-1 y se definió por penales. Sino porque nunca antes tantas leyendas consagradas y futuras leyendas coincidieron al mismo tiempo bajo un mismo escenario.

La lista de las máximas figuras y leyendas que coincidieron en el Mundial 2006 por países:

Alemania:

Oliver Kahn, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Michael Ballack, Philipp Lahm, Lukas Podolski

Inglaterra:

Gary Neville, Ashley Cole, Steven Gerrard, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Wayne Rooney, Michael Owen, David Beckham

Suecia:

Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimović, Henrik Larsson

Argentina:

Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze, Hernán Crespo, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Pablo Aimar, Lionel Messi, Nicolás Burdisso

Costa de Marfil:

Kolo Touré, Didier Drogba, Yaya Touré, Emmanuel Eboué

Países Bajos:

Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy, Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder

Serbia y Montenegro:

Nemanja Vidić, Mateja Kezman, Savo Milosević, Dejan Stanković

Portugal:

Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Deco

República Checa:

Petr Cech, Tomás Rosický, Pavel Nedved

Italia:

Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso, Francesco Totti, Andrea Pirlo

Brasil:

Dida, Cafú, Roberto Carlos, Lúcio, Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho

Croacia:

Niko Kovac, Luka Modrić

Francia:

Éric Abidal, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Franck Ribéry

España:

Iker Casillas, Carles Puyol, Raúl González, Xavi Hernández, Fernando Torres, Andrés Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Cesc Fàbregas, Santiago Cañizares, David Villa

Ucrania:

Andriy Shevchenko