El primer año de mandato de Noboa en Ecuador: estabilidad macroeconómica y preocupación por los altos índices de violencia

ARCHIVO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se presenta ante sus simpatizantes en el balcón del palacio presidencial tras su toma de posesión, en Quito, Ecuador, el 24 de mayo de 2025 (AP Foto/Carlos Noriega, Archivo)

El presidente Daniel Noboa cumple este 24 de mayo su primer año de mandato completo al frente del gobierno ecuatoriano, tras haber sido reelecto en las elecciones de 2025 y asumir formalmente el 24 de mayo de ese año, luego de concluir un período extraordinario de 18 meses. El año estuvo marcado por avances en el frente económico y en cooperación internacional en seguridad, pero también por el paro nacional más extenso en años recientes, la derrota en la consulta popular y el referéndum de noviembre, y cifras de violencia que cerraron 2025 en niveles históricos.

En el plano económico, el gobierno registró resultados favorables. Ecuador colocó nueva deuda externa en bonos por USD 4.000 millones, utilizando parte de esos recursos para recomprar hasta USD 3.000 millones en bonos antiguos, lo que permitió extender los plazos de pago. El riesgo país descendió a 400 puntos básicos en mayo de 2026, el nivel más bajo desde octubre de 2014. El sector de la construcción creció casi un 15% en lo que va de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por la reducción de tasas de interés y la devolución del IVA a constructores. La deuda del Estado con el IESS, que al inicio del período ascendía a 27.668 millones de dólares, se redujo levemente a 27.091 millones al 31 de marzo de 2026.

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En materia de seguridad, el año dejó resultados mixtos. El 26 de mayo de 2025, apenas dos días después de la posesión, las autoridades capturaron en Abu Dabi a Dritan Gjika, alias “Tony”, señalado como cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, en un operativo coordinado con Interpol. En octubre de 2025, una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos y la DEA resultó en la incautación de diez toneladas de cocaína en alta mar.

Dritan Gjika vivía en Ecuador desde el 2013. Esta es su identificación ecuatoriana (Balkanweb)

El gobierno también firmó un Memorando de Entendimiento con la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos en abril de 2026, y mantuvo operaciones coordinadas con España que derivaron en la captura de varios integrantes de organizaciones criminales. En noviembre de 2025 se ejecutó el pago del “Bono Legado de Honor”, un pago único de aproximadamente USD 470 por persona dirigido a cerca de 100.000 policías y militares.

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Sin embargo, 2025 cerró con 9.269 homicidios intencionales, la cifra más alta registrada en la historia del país. En los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 2.759 homicidios, lo que representa una reducción del 12,38% respecto al mismo período del año anterior, aunque la tendencia no es uniforme en todas las provincias.

El episodio de mayor impacto político del año fue el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el 18 de septiembre de 2025, detonado por la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, medida que elevó el precio del combustible en aproximadamente un 56%.

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La principal organización indígena de Ecuador anuncia el fin del paro (Europa Press)

La paralización se extendió por más de 30 días, con bloqueos de vías principalmente en la Sierra norte. El gobierno declaró estado de excepción en siete provincias. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, el saldo fue de tres personas fallecidas, más de 470 heridas y más de 200 detenidas. Al menos 13 personas fueron imputadas por terrorismo. Human Rights Watch constató restricciones a la libertad de reunión y uso excesivo de la fuerza. El paro concluyó el 23 de octubre con un acuerdo formal entre el gobierno y las organizaciones sociales.

El 16 de noviembre de 2025, el electorado rechazó todas las preguntas de la consulta popular y el referéndum impulsados por el oficialismo, incluyendo la posibilidad de establecer bases militares extranjeras y modificaciones a la arquitectura institucional del país. El resultado fue interpretado como un freno a la agenda de reformas del gobierno.

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Un votante ecuatoriano deposita su voto en el centro de votación instalado en el centro de convenciones IFEMA de Madrid (EFE/Daniel González)

En el frente institucional, el gobierno sostuvo una mayoría legislativa a través de su partido Acción Democrática Nacional y sus aliados en la Asamblea Nacional, lo que permitió aprobar leyes como la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en junio de 2025 con 77 votos.

En política exterior, la reunión entre Noboa y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el 13 de mayo de 2026 en Washington consolidó la orientación bilateral en materia de seguridad y cooperación estratégica.

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Fotografía difundida en la cuenta en Instagram @danielnoboaok del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de él junto al vicepresidente de EE.UU., JD Vance, este martes, en Washington (EE.UU.) (EFE/ @danielnoboaok)

En enero de 2026, Ecuador impuso un arancel del 30% a importaciones colombianas –que luego se incrementó hasta el 100% en algunos productos– en respuesta a lo que el gobierno calificó como falta de reciprocidad en la lucha contra el narcotráfico.

Según una encuesta de la empresa Comunicaliza realizada entre el 12 y el 16 de mayo de 2026, con 4.354 entrevistas en las 24 provincias, el 45% de los ecuatorianos califica la gestión de Noboa como buena o muy buena.

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El presidente presentará a las 11h00 (hora Quito) su informe a la nación este mismo 24 de Mayo ante la Asamblea Nacional.