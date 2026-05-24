Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

Mientras buena parte de los 48 seleccionados que disputarán el Mundial en Norteamérica ya presentaron la nómina final de 26 jugadores, Lionel Scaloni sigue atento la recuperación de varios jugadores que sufrieron lesiones en la recta final de la temporada. En la cuenta regresiva del anuncio de la lista, cada caso tiene un seguimiento particular por el equipo médico de la selección argentina.
Entre las molestias físicas que presentan los futbolistas, el sector defensivo es el que más preocupa al entrenador y el resto de su cuerpo técnico. Por ejemplo, el caso del lateral por la derecha, donde los dos potenciales elegidos para ocupar ese lugar en la lista, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, sufrieron desgarros que los sacaron de la cancha en la definición de sus equipos en cada competición. Un escenario similar sucedió con Nicolás González, que fue baja en el Atlético de Madrid. Por su parte, Dibu Martínez sorprendió a todos en la previa a la final de la Europa League por una dolencia en un dedo, mientras que Nico Paz sufrió un duro golpe en una de sus rodillas que activó las alarmas en el predio de la AFA en Ezeiza. A ellos, hay que sumarle a Marcos Acuña, que estaría al límite, pero eso no le impediría jugar la final del Torneo Apertura con River Plate, y también a Cuti Romero, que está en plena recuperación tras un golpazo.
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Este escenario es el que le genera debate a Scaloni en la defensa y por lo que analizaría llevar un defensor más. Es lo mismo por lo cual el nombre de Nicolás Capaldo, que nunca fue citado a la Mayor, pero sería una especie de comodín porque puede jugar de central o lateral, tendría un asterisco en la prelista de 55 jugadores de cara a la nómina final. Algo que podría también ocurrir con Agustín Giay, hoy titular en el Palmeiras, de Brasil.
¿El estado de algunos de estos jugadores podrían generar cambios en la convocatoria y un futbolista que tenía chances de viajar deberá ceder su asiento en el avión que emprenderá viaje con destino a Kansas el sábado 30 por la noche? En los próximos días lo sabremos.
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Dibu Martínez
“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”. Esa frase del arquero campeón del mundo con la Selección en el Mundial de Qatar 2022 se hizo viral y generó preocupación en el seno del combinado nacional. Después de la contundente victoria 3-0 ante el Friburgo en la final de la Europa League, una de las piezas clave del Aston Villa sorprendió a todos tras revelar la lesión que sufrió en la entrada en calor.
Si bien el guardametas surgido de las juveniles de Independiente mostró preocupación tras la definición del título porque nunca atravesó por una lesión de este tipo, todo parece indicar que esta molestia no le impedirá defender el arco desde el primer partido del Grupo J frente a Argelia el próximo 16 de junio.
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Cuti Romero
Fueron varios los argentinos a los que se les paralizó el corazón al ver cómo el ex Belgrano salió del campo de juego con lágrimas en sus ojos. Durante el partido por la Premier League entre Tottenham y Sunderland, Romero recibió un fuerte golpe de su arquero Antonin Kinsky y quedó tendido en el suelo. Luego de levantarse, mostró claros signos de dolor y tuvo que ser reemplazado por el entrenador Roberto de Zerbi. El parte médico arrojó que el cordobés sufrió un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por lo que se ausentó del final de la temporada para los Spurs, que buscarán mantener la categoría el domingo cuando reciban al Everton.
Luego del fuerte golpe, Cuti comenzó la recuperación en Londres y hasta recibió la visita del kinesiólogo Luis García para seguir el paso a paso de su rehabilitación. Después de tener la zona inmovilizada durante una semana, el marcador central llegó a Córdoba para seguir con la puesta a punto antes de sumarse a la concentración en Ezeiza. Podría perderse el debut de la Copa del Mundo ante el combinado argelino, pero eso se someterá a evaluación ya en el búnker en los Estados Unidos.
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Gonzalo Montiel
El lateral, figura de River, sufrió un desgarro del cuádriceps izquierdo durante el duelo por las semifinales del Apertura ante Rosario Central y trabaja en la recuperación. Llegaría con el tiempo justo al primer partido de la Copa del Mundo, por lo que su situación se asemeja a la que sufre su compañero de puesto, Nahuel Molina. Si tenemos en cuenta que el domingo 7 de junio, nueve días antes del estreno se cumplirían los 21 días desde que sufrió la lesión, Montiel tendría varios entrenamientos para sumarse al plantel en Kansas.
Nahuel Molina
El otro lateral por la derecha en el borrador de la lista que define Scaloni de cara a la Copa del Mundo también está lesionado. El ex Boca Juniors sufrió una “lesión muscular en el muslo izquierdo”, según comunicó el Atlético de Madrid, durante el duelo contra el Celta, el pasado 11 de mayo. Por dicha razón, se ausentó de los últimos tres encuentros de La Liga en el conjunto que dirige el Cholo Simeone.
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Si tenemos en cuenta la fecha de la molestia física que padeció el futbolista que también vistió la camiseta de Defensa y Justicia, debería completar su recuperación en Argentina y estar bajo las órdenes de Scaloni y con el resto de sus compañeros a partir del 1 de junio, día que se pondrá en marcha la concentración en EEUU del plantel.
Marcos Acuña
Sin lesión aparente, el Huevo está al límite desde lo físico. Por esa razón no jugó desde el arranque el duelo ante Rosario Central por el pase a la final del Apertura. Es más, tuvo que ser reemplazado durante el encuentro ante Gimnasia por una fuerte sobrecarga en una de sus piernas. A pesar de esto, se espera que Acuña vaya desde la partida en la final contra Belgrano, en un duelo trascendental para el Millonario que dirige Chacho Coudet.
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Hay que mencionar que el ex Ferro, otro de los campeones del mundo que tendría su lugar para viajar a Norteamérica, recuperó terreno en la consideración tras un complicado final de 2024 y todo el 2025. Suplente a partir del tercer partido durante la Copa América que conquistó la selección en los Estados Unidos tras superar a Colombia en la final, y luego por lesiones y no convocatorias, Huevo dejó de ser parte de los citados hasta que volvió a aparecer para los dos amistosos despedida en La Bombonera frente a Mauritania y Zambia. ¿Se aseguró un lugar entre los 26? La falta de opciones al titular Nico Tagliafico y como “conoce” el grupo y cómo se trabaja, según el análisis del propio Scaloni en una de las últimas charlas con los medios, eso sería trascendental para ser alternativa.
Nicolás González
Otro de los que sufrió un desgarro. En el caso del volante del Atlético de Madrid, y que se perdió la Copa del Mundo que coronó a Messi como campeón por una lesión que lo sacó de la nómina final, sintió la molestia hace casi un mes (28 de abril), en la antesala del partido de vuelta por las semis de la Champions League ante Arsenal. Por esta lesión se perdió los últimos seis encuentros de la temporada.
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Según los reportes de la prensa española, se lo vio trabajar con una “alta intensidad” en el predio del Aleti ubicado en Majadahonda. A pesar de haber sido liberado por el club, se quedó en España para completar la recuperación, a la espera del llamado de Scaloni. Es importante mencionar que el DT tiene predilección por el mediocampista, que también puede jugar como lateral por la izquierda en caso que así lo requiera el entrenador.
Nico Paz
El último nombre de esta lista es el que generó mayor preocupación. Durante el duelo del Como ante Hellas Verona, un choque entre el número 10 del equipo de la Serie A y otro argentino como Nicolás Valentini, terminó con un fuerte dolor en la rodilla izquierda para el hijo del ex jugador Pablo Paz. El ex Real Madrid no fue convocado en la reciente victoria del conjunto de Cesc Fábregas ante Parma y permaneció fuera del campo por recomendación médica para evitar una posible complicación de la zona afectada.
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Este domingo, Como cerrará su temporada como visitante del Cremonese con el objetivo de lograr una victoria que clasifique al conjunto a la Champions League. A la espera de saber sí será convocado por su entrenador para el duelo, desde la Selección siguen de cerca la evolución de ese golpe, ya que Paz es uno de los números puestos para Scaloni como un recambio en el ataque de la Albiceleste en el Mundial.
La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL
Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium, 22:00 horas)
Lunes 22 de junio de 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium, 14:00 horas)
Sábado 27 de junio de 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium, 23:00 horas)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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