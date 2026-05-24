Alertó que “había personas siguiéndola” y dejó de contestar: buscan a una joven argentina desaparecida en Chile

La joven argentina había viajado a Chile en diciembre del año pasado

Desde hace varios días que la familia de Lourdes Rosario Brizuela, una joven salteña de 23 años, dejó de recibir mensajes de ella luego de que les comunicara que “había personas siguiéndola”. El 20 de mayo de 2026 fue la última vez que pudieron contactarla, cuando se encontraba en la ciudad de Pichilemu, ubicada en la Región de O’Higgins, Chile.

En las últimas horas, la alerta fue difundida por la Fundación Volviendo a Casa, que solicitó máxima difusión internacional ante el riesgo que representaría para su integridad física y psicológica. Según informaron sus familiares, la argentina había viajado al país vecino en diciembre de 2025.

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Desde entonces, Lourdes se había asentado en Punta de Lobos, una localidad costera de la misma región. No obstante, días antes de su desaparición, la joven advirtió a través de WhatsApp que “había personas siguiéndola” y manifestó temor de que pudiera sucederle algo.

Desde ese momento, su madre afirmó que no respondió mensajes ni videollamadas. Según la información publicada por El Tribuno, la Fundación Volviendo a Casa emitió una alerta para que el caso adquiera visibilidad en ambos países y solicitó colaboración de la ciudadanía para acelerar la búsqueda.

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La Fundación Volviendo a Casa difundió la búsqueda este sábado por la tarde

En línea con esto, la familia de Lourdes proporcionó datos físicos y señales particulares para facilitar su identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro y ondulado hasta los hombros. Sus ojos son de color marrón claro y cuenta con una quemadura en la mano izquierda, tatuajes de una luna y dos astronautas en la pierna izquierda, un símbolo en la nuca y un lunar marrón grande en el pecho.

Quienes cuenten con información relevante deben comunicarse de manera inmediata con las autoridades a través del teléfono +54 9 387 457-0296 o al número de emergencias 911. La familia y la fundación insistieron en la necesidad de difundir la búsqueda para lograr avances en la investigación y resguardar la integridad de la joven.

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Buscan a una nena santafesina de 5 años que habría sido sacada del país por su madre

La búsqueda de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, una niña de cinco años desaparecida desde agosto de 2023 en Santa Fe, incorporó en las últimas horas una dimensión internacional. Interpol emitió una notificación amarilla para facilitar su localización fuera de Argentina, en el contexto de una causa federal por presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su madre.

Según la Unidad Fiscal Santa Fe, la principal hipótesis sostiene que Fiorella Abigail Salteño, madre de la niña, habría sustraído y mantenido a Mía fuera del contacto con su padre desde el 23 de agosto de 2023, trasladándola fuera del país sin autorización. El Ministerio Público Fiscal informó que estos hechos podrían configurarse como un delito.

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Las últimas imágenes que se tienen de la menor de edad

El caso se originó tras la denuncia presentada por el padre de la menor el 25 de agosto de 2023 en la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe. Posteriormente, la investigación pasó al fuero federal, quedando radicada en la Unidad Fiscal Santa Fe a partir del 3 de septiembre de 2024, bajo la intervención de los fiscales coadyuvantes Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre. Desde ese momento, se desplegaron múltiples medidas orientadas a reconstruir los hechos y ubicar a la niña.

La fiscalía solicitó la intervención del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, así como informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la CNRT, la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA. Además de analizarse perfiles y publicaciones en redes sociales, se recabaron testimonios para identificar posibles domicilios o lugares de tránsito.

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Uno de los ejes consistió en el análisis de direcciones IP vinculadas a cuentas presuntamente usadas por la madre. Con asistencia de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se geolocalizaron accesos desde diversos países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Brasil, con registros recientes asociados al estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

La Interpol activó la alerta amarilla para dar con el paradero de Mia

Distintos testimonios orientaron parte de la pesquisa hacia Venezuela, debido a posibles vínculos familiares de Pedro Luis Sáez Castillo, pareja de la madre, con la ciudad de Barinas. Sin embargo, hasta la fecha de la denuncia, no se registran ingresos ni egresos formales de Mía, su madre o la pareja de esta al o desde territorio argentino.

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La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) confirmó la ausencia de viajes documentados en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas. Para la Fiscalía, estos datos reforzarían la hipótesis de una salida por pasos no habilitados y sin controles migratorios.

En el marco de la búsqueda, se solicitó cooperación internacional a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, con intervención de los ministerios públicos de Brasil y Venezuela.

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Simultáneamente, Interpol publicó la notificación amarilla, una herramienta internacional destinada a encontrar a personas desaparecidas. También se enviaron requerimientos a entidades venezolanas, como DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para intentar confirmar o descartar domicilios, líneas telefónicas o vinculaciones educativas de la menor.

La Unidad Fiscal Santa Fe reiteró su pedido de colaboración a la ciudadanía, por lo que quienes tengan información pueden comunicarse al WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico oficial atencioninicial-sfe@mpf.gov.ar.

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