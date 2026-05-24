Crimen y Justicia

Activaron la Alerta Nati en Neuquén por la desaparición de un adolescente de 14 años

Benjamín Maximiliano Lescano fue visto por última vez en la ciudad de Neuquén. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad e informaron los canales de contacto para aportar datos sobre su ubicación

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La policía de Neuquén activa Alerta NATI por la desaparición de un adolescente
La policía de Neuquén activa Alerta NATI por la desaparición de un adolescente

La Policía de Neuquén volvió a activar este sábado una Alerta Nati para buscar a Benjamín Maximiliano Lescano, un adolescente de 14 años con domicilio en la capital provincial. Su desaparición fue denunciada formalmente, en un mecanismo creado en la provincia para acelerar la respuesta estatal ante casos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales comunicó que ya fue radicada la denuncia para dar con el paradero del adolescente, según LM Neuquén. El parte difundido no precisó si el joven tenía celular al momento de ausentarse de su hogar ni cuándo fue visto por última vez.

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Sin embargo, se aportaron las caractisticas físicas de Benjamín Maximiliano Lescano para que sea más fácil reconocerlo: tiene 14 años, contextura física media, una altura de 1,64 metros, tez blanca, ojos marrones y cabello corto, ondulado y marrón. Al momento de su desaparición vestía un pulóver amarillo, un pantalón de jean azul y zapatillas grises.

Mientras las autoridades buscan al adolescente neuquino, se solicitó a la comunidad que cualquier dato sobre su paradero sea informado de inmediato a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16° al número de teléfono (299)-4192047.

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El sistema que hoy se aplica en el caso de Benjamín Maximiliano Lescano surgió después de la desaparición de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años que salió de su casa para pasear por el centro de San Martín de los Andes y nunca volvió. Este episodio que ocurrió el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes, quedó regulado por la ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. La norma fija los procedimientos a seguir cuando desaparece una persona menor de edad.

En ese entonces, para radicar una denuncia por desaparición de persona había que esperar 48 horas. La repercusión social del caso llevó a vecinos a organizarse para buscar a la niña y obligó a la Policía a intervenir con mayor rapidez.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad cordillerana y se sentó como un precedente para los menores de edad desaparecidos en la provincia de Neuquén. La ley 2705 se convirtió así en la herramienta provincial para ordenar la búsqueda temprana.

Siguen buscando a una nena de 12 años

Hace una semana, la provincia de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Estela Isabel Castro, una mujer de 33 años, y Romina Tiziana Tobares, una niña de 12. Ambas fueron vistas por última vez el domingo 10 de mayo y la denuncia formal llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda.

Estela Isabel Castro de 33 años y Romina Tiziana Tobares la niña de 12 años
Estela Isabel Castro de 33 años y Romina Tiziana Tobares la niña de 12 años

Castro fue vista en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357. Al momento de su desaparición vestía una remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Por su parte, la niña, Romina Tobares, tiene contextura delgada, mide 1,55 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y ondulado. Vestía campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

La Policía de Neuquén difundió los contactos de las comisarías intervinientes, solicitando la colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a la localización. En el caso de la niña, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098) y para aportar datos sobre Estela Isabel Castro debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999).

La reiterada utilización de la Alerta Nati en situaciones recientes refleja la consolidación del mecanismo como herramienta clave en la respuesta estatal ante desapariciones de menores y adultos en Neuquén, promoviendo la rápida difusión pública y el involucramiento comunitario en la búsqueda.

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