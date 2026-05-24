Deportes

Qué fue de la vida de los futbolistas de River Plate y Belgrano de Córdoba que disputaron la Promoción de 2011

El repaso por la actualidad de los protagonistas de aquella serie que culminó con el descenso del Millonario y el ascenso del Pirata

Guardar
Google icon
Promoción River-Belgrano 2011
Franco Vázquez, actual integrante del plantel de Belgrano, sobreviviente de aquella Promoción de 2011 (Foto Baires)

El 26 de junio de 2011 se escribió una de las páginas más importantes del fútbol argentino: ese día River Plate, uno de los clubes más importantes del país, descendió por primera y única vez a la segunda división tras perder la serie promocional contra Belgrano de Córdoba. Fue un quiebre en la historia del Millonario y también del Pirata, que logró su mayor proeza. En vísperas de la final que disputarán este domingo por el título de campeón del Apertura 2026, ¿qué fue de la vida de los protagonistas de aquellos encuentros?

Hay que decir que figuran tres sobrevivientes en esta historia: Ricardo Zielinski, actual entrenador y estratega principal de Belgrano en la Promoción de 2011, Juan Carlos Olave, ex arquero y hoy ayudante de campo del Ruso, y Franco Vázquez, único futbolista que se mantiene vigente. Por su parte, Jota Jota López -por entonces entrenador de River- solamente volvió a dirigir en el ascenso a dos equipos y hoy está retirado como DT. La gran mayoría de los jugadores que presenciaron aquellos cotejos, se convirtieron en técnicos.

PUBLICIDAD

Además del Mudo Vázquez, son pocos los futbolistas que se mantienen en actividad: Facundo Affranchino, Mauro Díaz, Roberto Pereyra, Daniel Keko Villalva y Rogelio Funes Mori, por el lado de River; César Rigamonti, Luciano Lollo y Lucas Parodi en Belgrano.

Promoción River-Belgrano 2011
El Ruso Zielinski fue el artífice de aquella proeza pirata en el Monumental: hoy es otra vez DT del elenco cordobés (Foto Baires)

El primer encuentro se jugó en Córdoba el 22 de junio de 2011. Belgrano ganó 2-0: César Mansanelli abrió el marcador de penal tras una mano de Adalberto Román y, en el segundo tiempo, César Pereyra anotó el segundo gol después de un tiro de esquina. Ese partido tuvo incidentes cuando hinchas de River invadieron el campo, lo que provocó una interrupción de ocho minutos.

PUBLICIDAD

La vuelta se disputó el 26 de junio de 2011 en el estadio Monumental. River se adelantó con gol de Mariano Pavone a los 5 minutos. Belgrano empató con un tanto de Guillermo Farré a los 16 minutos del segundo tiempo. Pavone falló un penal clave, atajado por Juan Carlos Olave. Sobre el final, se desataron graves incidentes: los hinchas arrojaron proyectiles, el partido fue suspendido y hubo enfrentamientos con la policía dentro y fuera del estadio. El resultado global fue 3-1 para Belgrano, que ascendió a Primera División y condenó a River al descenso.

QUÉ FUE DE LA VIDA DE LOS JUGADORES QUE DISPUTARON LA PROMOCIÓN DE 2011

RIVER PLATE:

Promoción River-Belgrano 2011
El equipo de River que disputó la revancha de la Promoción 2011. Arriba: Jonatan Maidana, Alexis Ferrero, Juan Pablo Carrizo, Juan Manuel Díaz y Walter Acevedo. Abajo: Roberto Pereyra, Facundo Affranchino, Mariano Pavone, Erik Lamela, Leandro Caruso y Carlos Arano (Foto Baires)

Juan Pablo Carrizo - Se retiró del fútbol en 2019 y se radicó en México junto a su familia. Juega al fútbol de forma amateur y hoy tiene predilección por el golf

Paulo Ferrari - Trabaja en las inferiores de Rosario Central. Dirigió la Primera del Canalla y a San Martín de San Juan

Jonatan Maidana - Integrante del equipo senior de River. Realiza algunas clínicas en escuelas de fútbol

Alexis Ferrero - Fue entrenador y sus últimos pasos en el fútbol fueron como director deportivo. Hoy es asesor de Héctor Cúper en Universitario de Perú

Adalberto Román - Es productor ganadero en el interior de Paraguay. Previo a la pandemia, intentó mantenerse como jugador profesional, pero aumentó de peso y se retiró. También se recibió como DT

Juan Manuel Díaz - Quizás el protagonista de perfil más bajo de todos. Se retiró en 2017 con apenas 29 años tras su último paso por AEK Atenas de Grecia

Facundo Affranchino - Futbolista de Deportivo Colonia (Tercera de Uruguay)

Mauro Díaz - Futbolista de Universidad Católica de Ecuador

Ezequiel Cirigliano - Tuvo su última experiencia como profesional en Filipinas en 2024. Fue después de ir a prisión en 2022 por presunto intento de robo. Llegó a integrar el senior de River en el último tiempo

Matías Almeyda - Nuevo entrenador de Rayados de Monterrey (México)

Walter Acevedo - Dedicado a la representación de futbolistas e integrante del equipo senior de River

Carlos Arano - Trabajó como DT en las inferiores y la secretaría técnica de Racing. Estuvo vinculado hasta hace poco en una empresa de representación de futbolistas

Roberto Pereyra - Futbolista del AEK Atenas de Grecia

Erik Lamela - Ayudante de campo de Matías Almeyda. Se retiró como futbolista el año pasado en el AEK Atenas

Leandro Caruso - Administra locales nocturnos en Lanús e integra el equipo senior de River

Rogelio Funes Mori - Futbolista del León de México

Mariano Pavone - Se retiró como futbolista profesional a principios de 2023 y suele integrar equipos de fútbol amateur y el senior de Vélez

Daniel Keko Villalva - Futbolista de Boca Unidos de Corrientes

Fabián Bordagaray - Ex futbolista de último paso por Arsenal de Sarandí (2025). Hoy integra el senior de Independiente

Juan José López - DT retirado. Solo dirigió a San Martín de Tucumán (2014) y Juventud Antoniana de Salta (2016) tras el descenso con River

BELGRANO DE CÓRDOBA:

Promoción River-Belgrano 2011
El equipo de Belgrano que dio el golpe en el Monumental. De pie: Juan Carlos Olave, Luciano Lollo, Chiqui Pérez, Cristian Tavio, Mudo Vázquez y César Mansanelli. Agachados: Picante Pereyra, Gastón Turus, Ribair Rodríguez, Juan Carlos Maldonado y Guillermo Farré (Foto Baires)

Juan Carlos Olave - Ayudante de campo de Belgrano

César Rigamonti - Arquero de Gimnasia de Mendoza

Gastón Turus - Se retiró como futbolista en 2016 y trabajó en Belgrano en la secretaría técnica hasta 2019. Se hizo cargo de la Agencia de Deportes del municipio de Colonia Caroya

Claudio Chiqui Pérez - DT de Deportivo Colón de Colonia Caroya

Luciano Lollo - Jugador libre de último paso por Newell’s (2025)

Cristian Tavio - DT de SATSAID (Promocional Amateur)

César Mansanelli - Es subsecretario de Deportes en la Municipalidad de Malvinas Argentinas en Córdoba

Guillermo Farré - DT de Palestino de Chile

Ribair Rodríguez - Es ayudante de campo del uruguayo Jadson Viera, con último paso en Nacional de Montevideo. Hace un tiempo reveló que hizo un curso de construcción en seco

Juan Carlos Maldonado - Es padre de Samuel Maldonado, paradójicamente una de las grandes promesas de la cantera de River. Se caso con la hija de Bernd Schuster, mítico futbolista alemán

Franco Vázquez - Futbolista de Belgrano de Córdoba

César Picante Pereyra - DT en las inferiores de Unión de Santa Fe

Martín Andrizzi - DT de la Séptima División de Boca

Mariano Campodónico - DT de último paso por San Martín de Tucumán

Lucas Parodi - Futbolista de Deportivo Rivera (Liga Regional de Coronel Suárez)

Ricardo Zielinski - DT de Belgrano de Córdoba

Temas Relacionados

River PlateBelgrano de CórdobaTorneo Apertura 2026Ricardo ZielinskiJuan Carlos OlavePromoción 2011

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A 20 años del Mundial más estelar de la historia: los nombres legendarios que marcaron una era

La edición de Alemania 2006 reunió a varias generaciones de estrellas en simultáneo: figuras consagradas, referentes en su máximo esplendor y jóvenes que luego dominarían el fútbol mundial. Un torneo que funcionó como una vidriera de leyendas

A 20 años del Mundial más estelar de la historia: los nombres legendarios que marcaron una era

Los detalles de las ofertas que le llegaron a Boca Juniors por dos figuras del equipo

El Xeneize ya baraja algunas propuestas para hacer caja en el próximo mercado de pases

Los detalles de las ofertas que le llegaron a Boca Juniors por dos figuras del equipo

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Adalberto Román era la esperanza de Daniel Passarella, quien lo contrató en 2010. Cometió un penal cuando el Millonario perdió la categoría y quedó en el ojo de la tormenta. Se retiró en pandemia y se dedicó al campo: “Me da paz interior”

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

El entrenador de la Selección trabaja en la nómina de los 26 jugadores para la Copa del Mundo en medio de varias recuperaciones contrarreloj

Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026 en su último partido de la temporada

El resumen de la actividad de los futbolistas que están en la nómina preliminar rumbo a la Copa del Mundo

Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026 en su último partido de la temporada

DEPORTES

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026 en su último partido de la temporada

Un futbolista falló un gol imposible con el arco vacío y se viralizó en redes: “Tiene que retirarse”

Martín Demichelis habló tras el descenso del Mallorca en España y se refirió a su futuro: “Hemos terminado de pie”

TELESHOW

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

Diego y Omar Romay: “Billy Elliot es ese tipo de historia que interpela tanto a los padres como a los más chicos”

Pampita causó furor con su nuevo look: longitud, volumen y ondas amplias

INFOBAE AMÉRICA

Un militar israelí murió en un ataque con dron del grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel

Un militar israelí murió en un ataque con dron del grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel

Pakistán espera alojar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán “muy pronto”

Cómo el aerosol de melaza podría terminar con el mal aliento en perros, según un estudio

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

Detenidos por ataque armado en Guatemala: se hacían pasar por vendedores de pan