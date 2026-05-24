Qué fue de la vida de los futbolistas de River Plate y Belgrano de Córdoba que disputaron la Promoción de 2011

Franco Vázquez, actual integrante del plantel de Belgrano, sobreviviente de aquella Promoción de 2011 (Foto Baires)

El 26 de junio de 2011 se escribió una de las páginas más importantes del fútbol argentino: ese día River Plate, uno de los clubes más importantes del país, descendió por primera y única vez a la segunda división tras perder la serie promocional contra Belgrano de Córdoba. Fue un quiebre en la historia del Millonario y también del Pirata, que logró su mayor proeza. En vísperas de la final que disputarán este domingo por el título de campeón del Apertura 2026, ¿qué fue de la vida de los protagonistas de aquellos encuentros?

Hay que decir que figuran tres sobrevivientes en esta historia: Ricardo Zielinski, actual entrenador y estratega principal de Belgrano en la Promoción de 2011, Juan Carlos Olave, ex arquero y hoy ayudante de campo del Ruso, y Franco Vázquez, único futbolista que se mantiene vigente. Por su parte, Jota Jota López -por entonces entrenador de River- solamente volvió a dirigir en el ascenso a dos equipos y hoy está retirado como DT. La gran mayoría de los jugadores que presenciaron aquellos cotejos, se convirtieron en técnicos.

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Además del Mudo Vázquez, son pocos los futbolistas que se mantienen en actividad: Facundo Affranchino, Mauro Díaz, Roberto Pereyra, Daniel Keko Villalva y Rogelio Funes Mori, por el lado de River; César Rigamonti, Luciano Lollo y Lucas Parodi en Belgrano.

El Ruso Zielinski fue el artífice de aquella proeza pirata en el Monumental: hoy es otra vez DT del elenco cordobés (Foto Baires)

El primer encuentro se jugó en Córdoba el 22 de junio de 2011. Belgrano ganó 2-0: César Mansanelli abrió el marcador de penal tras una mano de Adalberto Román y, en el segundo tiempo, César Pereyra anotó el segundo gol después de un tiro de esquina. Ese partido tuvo incidentes cuando hinchas de River invadieron el campo, lo que provocó una interrupción de ocho minutos.

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La vuelta se disputó el 26 de junio de 2011 en el estadio Monumental. River se adelantó con gol de Mariano Pavone a los 5 minutos. Belgrano empató con un tanto de Guillermo Farré a los 16 minutos del segundo tiempo. Pavone falló un penal clave, atajado por Juan Carlos Olave. Sobre el final, se desataron graves incidentes: los hinchas arrojaron proyectiles, el partido fue suspendido y hubo enfrentamientos con la policía dentro y fuera del estadio. El resultado global fue 3-1 para Belgrano, que ascendió a Primera División y condenó a River al descenso.

QUÉ FUE DE LA VIDA DE LOS JUGADORES QUE DISPUTARON LA PROMOCIÓN DE 2011

RIVER PLATE:

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El equipo de River que disputó la revancha de la Promoción 2011. Arriba: Jonatan Maidana, Alexis Ferrero, Juan Pablo Carrizo, Juan Manuel Díaz y Walter Acevedo. Abajo: Roberto Pereyra, Facundo Affranchino, Mariano Pavone, Erik Lamela, Leandro Caruso y Carlos Arano (Foto Baires)

Juan Pablo Carrizo - Se retiró del fútbol en 2019 y se radicó en México junto a su familia. Juega al fútbol de forma amateur y hoy tiene predilección por el golf

Paulo Ferrari - Trabaja en las inferiores de Rosario Central. Dirigió la Primera del Canalla y a San Martín de San Juan

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Jonatan Maidana - Integrante del equipo senior de River. Realiza algunas clínicas en escuelas de fútbol

Alexis Ferrero - Fue entrenador y sus últimos pasos en el fútbol fueron como director deportivo. Hoy es asesor de Héctor Cúper en Universitario de Perú

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Adalberto Román - Es productor ganadero en el interior de Paraguay. Previo a la pandemia, intentó mantenerse como jugador profesional, pero aumentó de peso y se retiró. También se recibió como DT

Juan Manuel Díaz - Quizás el protagonista de perfil más bajo de todos. Se retiró en 2017 con apenas 29 años tras su último paso por AEK Atenas de Grecia

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Facundo Affranchino - Futbolista de Deportivo Colonia (Tercera de Uruguay)

Mauro Díaz - Futbolista de Universidad Católica de Ecuador

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Ezequiel Cirigliano - Tuvo su última experiencia como profesional en Filipinas en 2024. Fue después de ir a prisión en 2022 por presunto intento de robo. Llegó a integrar el senior de River en el último tiempo

Matías Almeyda - Nuevo entrenador de Rayados de Monterrey (México)

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Walter Acevedo - Dedicado a la representación de futbolistas e integrante del equipo senior de River

Carlos Arano - Trabajó como DT en las inferiores y la secretaría técnica de Racing. Estuvo vinculado hasta hace poco en una empresa de representación de futbolistas

Roberto Pereyra - Futbolista del AEK Atenas de Grecia

Erik Lamela - Ayudante de campo de Matías Almeyda. Se retiró como futbolista el año pasado en el AEK Atenas

Leandro Caruso - Administra locales nocturnos en Lanús e integra el equipo senior de River

Rogelio Funes Mori - Futbolista del León de México

Mariano Pavone - Se retiró como futbolista profesional a principios de 2023 y suele integrar equipos de fútbol amateur y el senior de Vélez

Daniel Keko Villalva - Futbolista de Boca Unidos de Corrientes

Fabián Bordagaray - Ex futbolista de último paso por Arsenal de Sarandí (2025). Hoy integra el senior de Independiente

Juan José López - DT retirado. Solo dirigió a San Martín de Tucumán (2014) y Juventud Antoniana de Salta (2016) tras el descenso con River

BELGRANO DE CÓRDOBA:

El equipo de Belgrano que dio el golpe en el Monumental. De pie: Juan Carlos Olave, Luciano Lollo, Chiqui Pérez, Cristian Tavio, Mudo Vázquez y César Mansanelli. Agachados: Picante Pereyra, Gastón Turus, Ribair Rodríguez, Juan Carlos Maldonado y Guillermo Farré (Foto Baires)

Juan Carlos Olave - Ayudante de campo de Belgrano

César Rigamonti - Arquero de Gimnasia de Mendoza

Gastón Turus - Se retiró como futbolista en 2016 y trabajó en Belgrano en la secretaría técnica hasta 2019. Se hizo cargo de la Agencia de Deportes del municipio de Colonia Caroya

Claudio Chiqui Pérez - DT de Deportivo Colón de Colonia Caroya

Luciano Lollo - Jugador libre de último paso por Newell’s (2025)

Cristian Tavio - DT de SATSAID (Promocional Amateur)

César Mansanelli - Es subsecretario de Deportes en la Municipalidad de Malvinas Argentinas en Córdoba

Guillermo Farré - DT de Palestino de Chile

Ribair Rodríguez - Es ayudante de campo del uruguayo Jadson Viera, con último paso en Nacional de Montevideo. Hace un tiempo reveló que hizo un curso de construcción en seco

Juan Carlos Maldonado - Es padre de Samuel Maldonado, paradójicamente una de las grandes promesas de la cantera de River. Se caso con la hija de Bernd Schuster, mítico futbolista alemán

Franco Vázquez - Futbolista de Belgrano de Córdoba

César Picante Pereyra - DT en las inferiores de Unión de Santa Fe

Martín Andrizzi - DT de la Séptima División de Boca

Mariano Campodónico - DT de último paso por San Martín de Tucumán

Lucas Parodi - Futbolista de Deportivo Rivera (Liga Regional de Coronel Suárez)

Ricardo Zielinski - DT de Belgrano de Córdoba