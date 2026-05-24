Pampita causó furor con su nuevo look: longitud, volumen y ondas amplias

Pampita sorprende a sus seguidores con un cambio de look que simboliza el inicio de una nueva etapa personal y profesional

Tras varias semanas atravesando situaciones personales complejas tras su separación y posterior reconciliación con Martín Pepa, Pampita eligió renovar su imagen con un cambio de look que marcó una nueva etapa. La conductora y modelo compartió el resultado en sus redes sociales, donde mostró el proceso y el resultado final de la transformación.

En las imágenes y videos publicados, Pampita dejó atrás los tonos oscuros y uniformes que la caracterizaron durante los últimos tiempos. Su pelo adoptó un tono castaño más claro, enriquecido con reflejos neutros que aportan mayor luminosidad y suavizan sus facciones. El trabajo de color permitió resaltar el brillo natural de su pelo y actualizar su imagen.

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El cambio no se limitó al color. Pampita sumó extensiones de alta calidad, integradas de manera natural, que le dieron mayor longitud y un volumen notable a su melena. El peinado, con una raya al medio y ondas amplias y definidas, aportó movimiento y una textura más dinámica a su estilo.

Esta transformación estética coincidió con un momento de búsqueda personal, luego de semanas de exposición mediática y cambios en su vida privada. Pampita utilizó las plataformas digitales para mostrar el proceso y el resultado, reflejando cómo la renovación de la imagen puede acompañar procesos de cambio personales. Con esta nueva propuesta, volvió a marcar tendencia y reafirmó su lugar como referente en el mundo de la moda y el espectáculo argentinos.

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La modelo adopta un tono castaño claro con reflejos neutros para aportar luminosidad y suavidad a su imagen renovada (Instagram)

Hace algunas semanas, Pampita se refirió a la situación actual de su relación con Martín Pepa y expresó que, pese a los altibajos y la distancia, continúa existiendo amor y el deseo de seguir apostando por la pareja. En una entrevista con el programa Infama (América TV), la modelo y conductora contó cómo enfrenta las dificultades propias de una relación expuesta públicamente y los retos de vivir en países diferentes, con hijos y carreras que requieren presencia en dos continentes.

Durante la charla, la cronista le preguntó sobre la reconciliación. Pampita respondió de manera tajante que prefiere reservar detalles sobre su vida privada: “No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo”. Aunque siempre mantuvo una relación cordial con la prensa, en esta etapa optó por proteger su intimidad. “Soy amable, pero con temas personales no debería dar explicaciones. Después opinan mucho, dicen cosas feas, y hay familias detrás. No me gusta lo que hacen”, señaló, dejando ver el impacto de los comentarios en medios y redes sociales.

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Pampita incorpora extensiones naturales y ondas definidas, logrando mayor volumen y movimiento en su melena (Instagram)

Al ser consultada sobre la comunicación con su pareja, Pampita afirmó: “Sí, obvio. Porque él es muy bueno y nos queremos mucho. Las veces que nos hemos separado siempre fue en buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor y cariño. Tenemos otros temas nuestros”.

Sobre la distancia, señaló que representa uno de los principales desafíos: “Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos obliga a estar en el país en el que vivimos”. La organización diaria y la crianza de los hijos, sumadas a las obligaciones laborales, requieren esfuerzos adicionales para sostener el vínculo. “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos, sin que se meta nadie”, remarcó.

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Pampita comparte el proceso de renovación de su imagen en redes sociales, invitando a sus fans a acompañar su búsqueda personal (Instagram)

En relación con la exposición mediática y la presión para dar explicaciones, Pampita sostuvo: “No es que yo lo provoco, o que quiera prensa, o lo use a mi favor. Esta relación la mantengo lo más lejos posible de los medios. En los viajes no publico nada y doy pocas declaraciones. A veces suceden cosas y no me dan tiempo a procesarlas, se apuran en que yo diga algo. Es algo personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo”.

Reconoció que el momento más difícil fue la confirmación de la separación, motivada por la insistencia periodística: “Estaban preguntando a todos mis amigos y familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz para ver qué queríamos, porque se meten demasiado”. Pampita explicó que la decisión de comunicar el distanciamiento respondió a la presión mediática, cuando ambos aún estaban definiendo cómo seguir y buscando la mejor manera de reorganizar sus vidas.

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