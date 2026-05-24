Los detalles de las ofertas que le llegaron a Boca Juniors por dos figuras del equipo

Milton Delgado y Exequiel Zeballos podrían ser vendidos en el próximo mercado de pases

Desde luego que lo menos prioritario a esta hora en Boca Juniors es el mercado de pases. Es que el partido del próximo jueves ante la Universidad Católica, que definirá la clasificación del equipo de Claudio Úbeda a los octavos de final de la Copa Libertadores, es determinante para pintar el panorama del próximo semestre. No obstante, a la Ribera llegaron dos ofertas por juveniles de la cantera que posiblemente emigren en la ventana invernal. Los apuntados desde el exterior son Exequiel Zeballos y Milton Delgado.

Según pudo averiguar Infobae, es prácticamente un hecho que el Changuito armará las valijas en las próximas semanas para ser transferido al fútbol italiano. El gran interesado sería el Napoli, que desde hace un tiempo viene siguiendo los pasos del santiagueño que había terminado en gran forma el 2025 y perdió la titularidad a principios de este año después de una lesión muscular.

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La de Zeballos es una situación particular: su contrato expira en diciembre de este año y, legalmente, quedaría habilitado para negociar con otros clubes su arribo de cara al 2027 desde el próximo 1° de julio. Eso no ocurrirá, ya que el plan del futbolista, muy identificado con Boca, es dejarle dinero a la institución que lo formó y lo vio nacer, pese a las aspiraciones de dar el salto a Europa. La comisión directiva xeneize cree que si todo se encamina como está hablado con la representación del jugador de 24 años podrían embolsar una suma cercana a los 10 millones de dólares, monto que rechazaron desde el fútbol ruso en el mercado anterior.

Si esta operación se concreta en el próximo mercado, todas las partes ganarán: Boca hará caja con un futbolista que estaba próximo a quedar libre, Zeballos dará el salto al exterior que esperaba hace tiempo y el club comprador se quedará con su ficha por una cifra menor a la de su cláusula de salida.

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Milton Delgado y Exequiel Zeballos, dos futbolistas que pronto podrían dejar Boca

Por su parte, la propuesta por Milton Delgado lo agarra en el momento de mayor continuidad desde que fue promovido a la Primera boquense. El subcampeón del mundo con la selección argentina Sub 20 cautivó a muchos emisarios que vieron en vivo esa competición en Chile el año pasado y figura en carpetas de equipos importantes. El que tomó la delantera es un club turco, aunque desde Brandsen 805 no precisaron si se trata del Besiktas, quien ya había ofertado cerca de 5 millones de dólares por él el año pasado.

Lógicamente por el protagonismo y las grandes actuaciones que tuvo en el último año el Chelito, Boca exigirá una suma cercana a los 15 millones de dólares correspondientes a su cláusula de salida. Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado se tomarán el tiempo suficiente para evaluar esta oferta inicial, aunque tienen claro que seguramente haya más pretendientes para el mediocampista que cumplirá 21 años el próximo mes.

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En paralelo, el uruguayo Lucas Torreira se hizo presente en la Bombonera en el encuentro ante Cruzeiro y sembró dudas sobre su futuro, al que nuevamente vinculó con Boca por su simpatía con los colores azul y oro. El charrúa tiene contrato hasta 2028 en Galatasaray y podría ser reemplazante de Milton Delgado en caso de que el juvenil sea vendido. ¿Trueque con dinero como parte de pago? Por el momento es solo una elucubración.

Lo cierto es que para definir el presupuesto del próximo semestre, determinar los refuerzos y también finiquitar ventas, será fundamental conocer la suerte deportiva del equipo de un Úbeda que también se jugará la continuidad en la institución en el encuentro frente a la Universidad Católica.

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