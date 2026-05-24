Crimen y Justicia

Allanaron la vivienda de una funcionaria municipal de Morón: encontraron más de 500 gramos de cocaína

La mujer quedó con orden de captura luego de que hallaran estupefacientes durante operativos realizados por la Policía Federal en su domicilio

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Los allanamientos en Castelar y Merlo derivan en la detención de un sospechoso y secuestro de drogas
Los allanamientos en Castelar y Merlo derivan en la detención de un sospechoso y secuestro de drogas

Una funcionaria del Municipio de Morón quedó acusada de integrar una presunta banda narco luego de que la Policía Federal Argentina hallara 509 gramos de cocaína en una vivienda de su propiedad durante allanamientos en Morón y Merlo. Se trata de Luna Suyai Ortigoza, quien fue desvinculada de su cargo y es buscada por la Justicia ya que no fue encontrada en la vivienda.

El operativo incluyó ocho allanamientos en inmuebles usados para acopio y venta de estupefacientes en Castelar y Libertad, partido de Merlo, y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En uno de los procedimiento que se realizó en un domicilio de la calle Isabel Pardo al 2500, la Policía Federal Argentina secuestró cocaína en una piedra compacta, tipo ladrillo y fragmentos de marihuana, distribuidos entre la cocina y la habitación principal.

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Durante los operativos hubo un detenido y se secuestraron 1,7 kilos de cocaína, 241 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver calibre 32, un cargador calibre 22, municiones, tres teléfonos celulares y documentación, según Primer Plano Online.

El único arrestado informado fue identificado como Norberto Hernán Aliano de 41 años, acusado por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización. Los investigadores también incautaron celulares que serán analizados para sumar prueba a la causa.

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Voceros del Municipio señalaron que Ortigoza estaba de vacaciones en la casa de su madre y que manifestó su intención de presentarse ante la justicia “cuanto antes”. También alegó, siempre según esa versión, que había iniciado una relación de pareja y que un joven empezó a dejar pertenencias en su casa.

La investigación de la funcionaria de Morón

La investigación había comenzado en marzo tras una denuncia anónima sobre maniobras de narcotráfico en la localidad de Castelar y hay al menos ocho personas señaladas como integrantes de la organización. Tras el operativo, el intendente Lucas Ghi dispuso apartarla del cargo y dio de baja su contrato mientras avanza la investigación sobre su presunto vínculo con la actividad ilícita.

La Policía Federal encuentró más de medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria en Morón
La Policía Federal encuentró más de medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria en Morón

La causa está a cargo de la Fiscalía N° 9 de Morón, con los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, y los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la jueza Laura Mariel Pinto que incluyó requisas en los siguientes domicilios: Pasaje Florit al 3600, Eduardo Cogliatti al 3500, Gabriel Miró al 3000, 14 de Julio al 3300, Presidente Ortiz al 3800 Y Zabaleta al 500.

Los investigadores identificaron una modalidad de venta “delivery”: un integrante almacenaba la droga y otro la distribuía y comercializaba en motocicleta. También detectaron cambios frecuentes de puntos de venta entre distintas viviendas de Castelar para evitar ser descubiertos. Las pruebas recolectadas en los allanamientos reforzaron esta hipótesis del narcomenudeo, de una estructura dedicada a la venta directa de drogas en pequeñas cantidades.

Los investigadores señalaron que la banda utilizaba distintos domicilios para almacenar y preparar las sustancias, y que la distribución se realizaba mediante entregas rápidas, sobre todo a través de motocicletas. Este esquema de comercialización permitió a los sospechosos moverse con agilidad y cambiar frecuentemente los puntos de venta para eludir a las fuerzas de seguridad, replicando una lógica de narcomenudeo extendida en el conurbano bonaerense.

Tras conocerse el resultado del operativo, el Municipio de Morón comunicó la desvinculación inmediata de la funcionaria. En un parte oficial, el gobierno local afirmó que “en el marco de los allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito, fueron hallados estupefacientes en una propiedad perteneciente a una funcionaria municipal del área de Políticas de Género”.

“La gestión municipal ratifica su compromiso con la transparencia institucional, el cumplimiento de la ley y el acompañamiento a todas las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los vecinos de Morón”, concluyó el comunicado.

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