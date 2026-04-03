Receta de rollos de merluza y espinaca, rápida y fácil

El aroma de los rollos de merluza y espinaca recién salidos del horno invita a la mesa y transforma una comida cotidiana en algo especial. Este plato es una opción muy valorada en hogares argentinos, tanto por su practicidad como por la combinación de sabores suaves y frescos, ideales para compartir en familia o agasajar a invitados de manera sencilla y saludable.
Se trata de una receta que suele figurar en menús de Semana Santa, pero también en almuerzos diarios cuando se busca una alternativa liviana y sabrosa al clásico filet de pescado a la plancha. Los rollos son versátiles: pueden prepararse con anticipación y recalentar justo antes de servir, lo que los convierte en una opción perfecta para quienes disponen de poco tiempo pero no resignan sabor.
Receta de rollos de merluza y espinaca
Los rollos de merluza y espinaca consisten en filetes de merluza frescos, rellenos con una mezcla de espinaca salteada y queso, arrollados y horneados hasta quedar tiernos y jugosos. Se pueden acompañar con una salsa blanca liviana, una salsa de tomates frescos o simplemente con un hilo de aceite de oliva y limón.
Este plato, además de ser sencillo y rápido, es una excelente forma de sumar pescado y verduras a la alimentación diaria sin complicaciones. Los rollos de merluza y espinaca son ideales para quienes buscan opciones ligeras, sabrosas y que se adapten tanto a almuerzos cotidianos como a ocasiones especiales.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 8 filetes de merluza (sin piel ni espinas)
- 300 gr de espinaca fresca (puede usarse congelada)
- 1 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 150 gr de queso crema
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 pizca de nuez moscada
Cómo hacer rollos de merluza y espinaca, paso a paso
- Lavar y secar los filetes de merluza. Rociar con jugo de limón y reservar en la heladera mientras se prepara el relleno.
- Lavar bien la espinaca, cortar los tallos gruesos y saltear en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, junto con la cebolla y el ajo picados, hasta que todo quede tierno y sin líquido.
- Retirar del fuego, dejar entibiar y picar la espinaca cocida. Mezclarla con el queso crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Estirar cada filete de merluza sobre una tabla y colocar una cucharada generosa del relleno en uno de los extremos. Enrollar firmemente y disponer los rollos en una fuente para horno aceitada, con la unión hacia abajo.
- Pintar los rollos con el resto del aceite de oliva y salpimentar la superficie. Si se desea, se puede sumar un poco más de queso rallado por encima.
- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 20 minutos, o hasta que el pescado esté bien cocido pero jugoso. No sobrecocinar para evitar que la merluza se seque.
- Servir caliente, acompañado de una guarnición de papas al vapor, puré, arroz blanco o vegetales salteados. Se puede agregar una salsa rápida de tomates frescos o un toque de limón al momento de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas (2 rollos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 27 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Si se desea, se pueden freezar los rollos ya cocidos por hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno o microondas hasta que estén bien calientes en el centro.