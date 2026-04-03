Receta de rollos de merluza y espinaca, rápida y fácil

Seis rollos de merluza rellenos de espinacas se presentan en un plato blanco junto con una salsa cremosa de hierbas y rodajas de limón, destacando una receta fácil y rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de los rollos de merluza y espinaca recién salidos del horno invita a la mesa y transforma una comida cotidiana en algo especial. Este plato es una opción muy valorada en hogares argentinos, tanto por su practicidad como por la combinación de sabores suaves y frescos, ideales para compartir en familia o agasajar a invitados de manera sencilla y saludable.

Se trata de una receta que suele figurar en menús de Semana Santa, pero también en almuerzos diarios cuando se busca una alternativa liviana y sabrosa al clásico filet de pescado a la plancha. Los rollos son versátiles: pueden prepararse con anticipación y recalentar justo antes de servir, lo que los convierte en una opción perfecta para quienes disponen de poco tiempo pero no resignan sabor.

Receta de rollos de merluza y espinaca

Los rollos de merluza y espinaca consisten en filetes de merluza frescos, rellenos con una mezcla de espinaca salteada y queso, arrollados y horneados hasta quedar tiernos y jugosos. Se pueden acompañar con una salsa blanca liviana, una salsa de tomates frescos o simplemente con un hilo de aceite de oliva y limón.

Este plato, además de ser sencillo y rápido, es una excelente forma de sumar pescado y verduras a la alimentación diaria sin complicaciones. Los rollos de merluza y espinaca son ideales para quienes buscan opciones ligeras, sabrosas y que se adapten tanto a almuerzos cotidianos como a ocasiones especiales.

Una porción de rollos de merluza y espinaca dorados se presenta en un plato, acompañados de una salsa blanca, rodajas de limón fresco y perejil picado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

8 filetes de merluza (sin piel ni espinas)

300 gr de espinaca fresca (puede usarse congelada)

1 cebolla chica

1 diente de ajo

150 gr de queso crema

2 cucharadas de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Jugo de 1 limón

2 cucharadas de aceite de oliva

1 pizca de nuez moscada

Cómo hacer rollos de merluza y espinaca, paso a paso

Lavar y secar los filetes de merluza. Rociar con jugo de limón y reservar en la heladera mientras se prepara el relleno. Lavar bien la espinaca, cortar los tallos gruesos y saltear en una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, junto con la cebolla y el ajo picados, hasta que todo quede tierno y sin líquido. Retirar del fuego, dejar entibiar y picar la espinaca cocida. Mezclarla con el queso crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Estirar cada filete de merluza sobre una tabla y colocar una cucharada generosa del relleno en uno de los extremos. Enrollar firmemente y disponer los rollos en una fuente para horno aceitada, con la unión hacia abajo. Pintar los rollos con el resto del aceite de oliva y salpimentar la superficie. Si se desea, se puede sumar un poco más de queso rallado por encima. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 20 minutos, o hasta que el pescado esté bien cocido pero jugoso. No sobrecocinar para evitar que la merluza se seque. Servir caliente, acompañado de una guarnición de papas al vapor, puré, arroz blanco o vegetales salteados. Se puede agregar una salsa rápida de tomates frescos o un toque de limón al momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas (2 rollos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 27 gr Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Si se desea, se pueden freezar los rollos ya cocidos por hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno o microondas hasta que estén bien calientes en el centro.