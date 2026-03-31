12 hábitos diarios que fortalecen el matrimonio y reducen el riesgo de divorcio, según una terapeuta de parejas

La terapeuta Melissa Divaris Thompson destaca la importancia de hábitos diarios para fortalecer el matrimonio y reducir el riesgo de divorcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones de pareja no suelen deteriorarse por un único episodio dramático, sino por una acumulación silenciosa de gestos omitidos, conversaciones pendientes y conflictos no resueltos. Esta erosión gradual, muchas veces invisible, termina afectando la cercanía emocional y puede abrir la puerta a la ruptura.

Melissa Divaris Thompson, terapeuta matrimonial y familiar con más de 16 años de experiencia, sostuvo en diálogo con The Telegraph que la estabilidad de un vínculo depende de los hábitos diarios más que de eventos extraordinarios.

La especialista describió 12 prácticas cotidianas que fortalecen la relación, reducen el riesgo de divorcio y ayudan a las parejas a mantener la conexión incluso frente a los desafíos del día a día.

1. Priorizar los saludos y despedidas

Aunque parezca trivial, saludar con atención y mirarse a los ojos transmite reconocimiento y cuidado. Un beso de buenas noches o un saludo al salir de casa refuerzan la sensación de importancia que cada uno tiene para el otro.

La atención en saludos y despedidas refuerza la prioridad de la pareja y previene el resentimiento por indiferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Thompson, estos gestos actúan como un recordatorio constante de que la pareja es una prioridad y previenen la aparición de resentimientos derivados de la indiferencia.

2. Convertir pequeños gestos en hábitos

Más allá de grandes demostraciones de afecto, las acciones cotidianas mantienen la relación fértil. La terapeuta describió cómo su esposo le prepara el café cada mañana y cómo ella deja notas en su vianda o realiza pequeñas tareas en su lugar. Estos gestos no requieren esfuerzo extraordinario, pero generan consistencia emocional, mostrando atención y cuidado mutuo de manera tangible.

3. Reparar después de cada conflicto

Todas las parejas discuten, pero lo que distingue a las relaciones saludables es la capacidad de reconciliación efectiva. Thompson recomendó retomar la conversación tras un desacuerdo, reconocer los errores y expresar disposición a mejorar.

4. Aprender a discutir sin dañar

La comunicación durante un conflicto debe ser segura. Evitar términos absolutos como “siempre” o “nunca”, así como amenazas de divorcio en momentos de enojo, protege la relación.

Discutir sin agredir y evitar palabras absolutas fomenta una comunicación segura y constructiva entre las parejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista consultada por The Telegraph advirtió que estas palabras generan defensividad y dificultan la resolución de problemas, mientras que sustituirlas por expresiones como “a menudo siento que…” favorece conversaciones más constructivas.

5. Regular las emociones antes de hablar

Responder impulsivamente puede agravar cualquier conflicto. Hacer una pausa permite ordenar las ideas y hablar con claridad. No obstante, Thompson señaló que esta pausa debe complementarse con un compromiso de retomar la conversación: ignorar los problemas alimenta el resentimiento y genera distancia emocional.

6. Cuidar la amistad dentro de la pareja

Con el tiempo, muchas relaciones se enfocan en la logística y la crianza de los hijos, descuidando la dimensión afectiva. Mantener espacios para compartir momentos sin obligaciones, como desayunos en la cama o paseos juntos, fortalece la amistad y recuerda por qué se eligió a la pareja, aun cuando las citas nocturnas no sean posibles.

Momentos compartidos y revisión periódica de la relación fortalecen la amistad de pareja y previenen problemas mayores (Crédito: Freepik)

7. Revisar periódicamente la relación

Las parejas de larga duración pueden creer que conocen todo del otro, pero los sentimientos cambian, según la terapeuta. Además recomendó preguntar con frecuencia cómo se percibe la relación, incluso en tiempos de estabilidad, para detectar tensiones y solucionarlas antes de que se conviertan en problemas mayores.

8. Enfrentar los problemas como equipo

Adoptar la postura de “tú y yo contra el problema”, frase de la psicóloga Sue Johnson citada por Thompson, ayuda a evitar que las dificultades externas se transformen en conflictos internos. Durante momentos de duelo o estrés, apoyarse mutuamente, dar espacio cuando sea necesario y acompañar con gestos sencillos fortalece la alianza frente a la adversidad.

9. Mantener la conexión física

La intimidad no se limita al sexo. Pequeños gestos como tocar la espalda, un cumplido o una palmadita lúdica fortalecen la cercanía emocional. Thompson señaló que cuando la pareja se siente distante, la intimidad física es de las primeras áreas afectadas, por lo que mantener estos intercambios evita que se conviertan en extraños.

Distribuir responsabilidades de forma equilibrada y mantener la conexión física son claves para reducir tensiones y fortalecer el vínculo sentimental (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Distribuir la carga mental de forma equilibrada

El desequilibrio en las responsabilidades genera resentimiento. Thompson sugirió asignar tareas según las capacidades y preferencias, evitando el control excesivo sobre lo delegado. Así, la pareja puede encargarse de ciertas responsabilidades con autonomía, promoviendo eficiencia y reduciendo conflictos.

11. Diferenciar entre escuchar y solucionar

A veces, la pareja no busca una solución inmediata, sino comprensión. Thompson aconsejó preguntar: “¿Quieres que lo arregle o simplemente que te escuche?”, permitiendo adaptar la respuesta a la necesidad emocional del momento y reforzando la empatía dentro de la relación.

12. Cuidar el tono en la comunicación

El modo en que se transmiten los mensajes impacta directamente en la relación. La terapeuta alertó a The Telegraph: “El silencio puede ser tan corrosivo como los gritos”. Bajar la voz y mantener la amabilidad protege el diálogo y refuerza la conexión diaria.