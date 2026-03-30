Margot Robbie reinventa el estilo boho chic: los looks que marcan su impacto en la moda

Margot Robbie con campera de cuero marrón oversize, vestido corto negro y botas altas, fusionando texturas con un aire bohemio sofisticado (AP Photo/Chris Pizzello)

En su aparición más reciente, durante la premiere de la película “Ready or Not 2: Here I Come” Margot Robbie sorprendió, junto a Samara Weaving, al reinventar el estilo bohemio con un conjunto que fusionó textura, volumen y un aire relajado. La pieza central fue una campera de cuero marrón oversize de acabado arrugado, que aportó una presencia robusta y desenfadada.

Robbie la combinó con un vestido corto negro de tejido ligero, dejando ver sus piernas y creando un contraste entre la fluidez y el carácter del cuero. Las botas negras de caña alta sumaron un matiz robusto, mientras que el cabello suelto y natural enmarcó su rostro.

Looks de Margot Robbie y su impacto en la moda

Top lila translúcido y jeans rectos azul claro durante el lanzamiento de Chanel, con ondas suaves y joyería discreta (Instagram/Chanel)

Durante el lanzamiento de la nueva colección de Chanel junto a Kylie Minogue, la actriz lució un top lila translúcido de tirantes delgados, que introdujo un matiz delicado y etéreo a su vestuario. Lo llevó junto a unos jeans rectos de color azul claro, logrando un resultado casual y fresco. El cabello suelto con ondas ligeras y flequillo, junto a pendientes dorados pequeños, reforzaron el aire relajado del conjunto.

Chaqueta tweed beige y jeans en clave urbana

Margot Robbie recreó el video “Come Into My World” para una conversación de Chanel (Captura de video)

Para otro de sus estilismos, durante la recreación del video “Come Into My World” para Chanel, eligió una campera de tweed beige con botones dorados y textura rugosa, que dominó la parte superior de su atuendo. La combinó con una camiseta blanca básica y unos jeans de corte recto, ligeramente holgados. Un bolso rosa pastel y zapatillas blancas completaron el look, junto a un collar grueso.

Vestido de gala con corsé crudo y mangas vaporosas

Vestido largo crudo con corsé estructurado y mangas vaporosas en gala de “Cumbres Borrascosas”, sumando un choker negro para contraste (ZUMA Press)

En una gala para presentar la película “Cumbres Borrascosas” junto a Jacob Elordi, la actriz deslumbró con un vestido largo en tono crudo, cuyo corsé estructurado con varillas visibles y cierre frontal de pequeños botones metálicos marcó la silueta.

Las mangas largas y translúcidas terminaban en puños con volantes de tul, extendiéndose en una cola vaporosa. El escote palabra de honor y la textura etérea del tejido dieron un aire romántico, contrastado por un choker negro decorativo. Un peinado de ondas suaves y maquillaje natural completaron el conjunto.

Vestido negro total black con transparencias

Vestido negro de tul con transparencias y aplicaciones florales en Jimmy Kimmel Live, acompañado de tacones de tiras finas y gafas oscuras (The Grosby Group)

Para el programa de Jimmy Kimmel Live! en Los Ángeles, apostó por un vestido negro de tul con transparencias y aplicaciones florales de encaje. El diseño asimétrico, con aberturas laterales y mangas largas, se acompañó de tacones negros de tiras finas. Los anteojos oscuros y pendientes pequeños sumaron un punto sofisticado.

Look rojo con corsé y minifalda

Corsé rojo efecto piel de serpiente y minifalda a juego durante sesión de fotos de “Cumbre Borrascosas”, con stilettos rojos de punta fina (REUTERS/Mario Anzuoni)

El corsé rojo de acabado brillante y textura tipo piel de serpiente fue la pieza dominante en otro de sus looks para una sesión de fotos de la película “Cumbre Borrascosas”. Con cordones delanteros, copas estructuradas y mangas largas ajustadas, la prenda se acompañó de una minifalda a juego y stilettos rojos de punta fina.

Mini vestido de terciopelo rojo y accesorios a juego

Mini vestido strapless de terciopelo rojo, sandalias de tiras y bolso pequeño con lazo, peinado recogido con mechones sueltos

En otro momento, Margot Robbie llevó un mini vestido strapless de terciopelo rojo, de silueta ajustada y acabado suave. El escote recto dejó los hombros al descubierto y la falda corta resaltó las piernas. Sandalias rojas de tiras delgadas y un bolso pequeño con lazo decorativo completaron el look, mientras que el peinado recogido y mechones sueltos enmarcaron el rostro.

Vestido negro de lentejuelas y pulsera dorada

Vestido strapless de lentejuelas negras en los Premios Oscar 2024, pulsera dorada de eslabones y cabello liso hacia atrás (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante los Premios Oscar 2024 eligió un vestido strapless de lentejuelas negras, cuyo brillo uniforme destacó bajo la luz blanca del evento. El corte ceñido y la caída recta definieron la silueta, mientras que una pulsera dorada de eslabones gruesos aportó contraste metálico. El maquillaje natural y el cabello liso peinado hacia atrás completaron el conjunto.

Vestido de gala negro y rosa con guantes largos

Vestido largo de terciopelo negro y panel rosa pálido con guantes largos, escote palabra de honor y detalles brillantes (REUTERS/Isabel Infantes)

Para los Premios BAFTA 2024, lució un vestido largo de escote palabra de honor que combinó terciopelo negro con un panel central de satén rosa pálido. Los bordes decorados con brillos sutiles y los guantes largos de terciopelo negro aportaron sofisticación.

Conjunto de jean en rosa para la noche

Camisa y pantalón de jean rosa claro con top blanco y tacones a tono durante la proyección de “Barbie”, bolso tejido a mano (The Grosby Group)

Para una proyección de “Barbie” en 2024 Margot Robbie optó por una camisa y pantalón de jean rosa claro, acompañados por un top blanco básico y tacones del mismo tono. Un bolso pequeño tejido a mano reforzó la armonía cromática.

Vestido rojo de gala con aplicaciones florales

Vestido largo rojo con escote asimétrico y flores de tela en los Critics Awards 2024, falda amplia y peinado recogido (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante los Annual Critics Awards 2024, un vestido largo rojo intenso, con escote asimétrico y flores de tela en el contorno superior, se ajustó en pliegues diagonales al torso y la cadera. La falda de caída amplia terminó en una cola, mientras que el peinado recogido y los pendientes largos acompañaron el brillo satinado bajo los flashes de la alfombra roja.

Minifalda negra y top corto coral con detalles joya

Top coral estructurado con gemas y minifalda negra de corte recto para los AFI Awards 2024, cinturón de cadena brillante y bolso negro (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para los AFI Awards 2024 eligió un top coral estructurado con solapas y una gran aplicación de gemas al centro, junto a una minifalda negra de corte recto y cinturón de cadena brillante, rematada con el logo de Chanel. Un bolso negro pequeño y tacones altos completaron el look.