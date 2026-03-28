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Las mejores plantas para iluminar espacios interiores y oscuros, según especialistas

Transformar ambientes urbanos sin ventanas en rincones verdes es posible con especies resistentes y fáciles de cuidar para sumar frescura y color en habitaciones, baños o cocinas con poca luz natural

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Un rincón de salón con paredes claras, plantas en macetas: violeta africana rosa, helecho, planta araña, calathea y zamioculca. Ventana al fondo.
Las plantas de interior adecuadas pueden transformar espacios con poca luz en ambientes llenos de vida y frescura, aportando color y naturaleza en cualquier rincón del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivir en espacios donde la luz natural es escasa supone un desafío para quienes desean tener vegetación en casa. Según especialistas consultados por Revista AD, seleccionar las especies adecuadas permite transformar rincones sombríos en pequeños oasis domésticos y mejorar el ambiente, incluso en habitaciones pequeñas, baños o cocinas urbanas.

Algunas plantas de interior pueden crecer en poca luz y requieren cuidados simples. Estas especies ofrecen opciones para pasillos, salas y áreas con iluminación limitada, añadiendo naturaleza y color al entorno cotidiano.

1. Violeta africana: color y resistencia para interiores

Planta de violeta africana con flores púrpuras y hojas verdes, en una maceta de mimbre sobre un alféizar de madera. Al fondo se ve un jardín borroso y libros.
Violeta africana: color y resistencia para interiores La violeta africana destaca por su intenso colorido y su capacidad de florecer varias veces al año, incluso en habitaciones con escasa iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violeta africana se destaca por su floración de tonos violetas intensos y hojas de verde oscuro. Es ideal para dar color a habitaciones interiores, incluso dormitorios con poca iluminación.

Esta especie prefiera ambientes cálidos, lejos de corrientes de aire y sin exposición directa al sol. El riego debe ser moderado, manteniendo la tierra apenas húmeda y evitando mojar las hojas. Si se siguen estos cuidados, puede florecer varias veces al año, como señala el medio citado.

2. Cinta: adaptabilidad y facilidad en espacios húmedos

Una planta araña colgante con hojas verdes y blancas, en una maceta marrón, dentro de un invernadero con ventanales y otras plantas verdes variadas.
Cinta: adaptabilidad y facilidad en espacios húmedos La cinta es una opción resistente y decorativa que prospera en ambientes húmedos como baños y cocinas, requiriendo pocos cuidados y adaptándose a la falta de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cinta (Chlorophytum comosum) se distingue por su resistencia y su capacidad para prosperar en interiores con luz limitada. Esta planta resulta especialmente adecuada para baños y cocinas, donde la humedad ambiental favorece su desarrollo.

Solo requiere riego semanal durante el invierno y más frecuente en verano. Además, pulverizar sus hojas ayuda a mantenerlas saludables en ambientes secos, lo que la convierte en una opción sencilla y decorativa para quienes buscan vegetación en espacios sombríos.

3. Helecho nephrolepis: frescura y frondosidad en rincones oscuros

Helecho de Boston
Helecho nephrolepis: frescura y frondosidad en rincones oscuros El helecho nephrolepis aporta frondosidad y sensación de frescura, siendo ideal para zonas de sombra y ambientes húmedos del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helecho nephrolepis aporta frescura y crea sensación de frondosidad en zonas de sombra. Esta planta es popular en interiores por su facilidad de adaptación y porque prescinde de flores.

Es especialmente adecuada para baños, ya que prefiere la humedad y tolera entornos poco iluminados. Sus hojas verdes se mantienen saludables con riego semanal en invierno y dos o tres veces por semana en verano, además de abono regular.

Especialistas de Greenfield Design Studio, citados por Revista AD, recomiendan tratar a las plantas como seres vivos y estar atentos a señales como la humedad del sustrato o el estado de las hojas para evitar errores de cuidado, como el exceso de riego.

4. Calathea: elegancia tropical para entornos de poca luz

Planta de interior con hojas verdes y rosadas en maceta de terracota sobre mesa de madera. Fondo con ventana, estantería y silla. Luz natural.
Calathea: elegancia tropical para entornos de poca luz Las hojas decorativas de la calathea aportan un toque exótico y sofisticado en baños y rincones oscuros, adaptándose bien a la humedad y la falta de luz directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calathea procede de ambientes tropicales y presenta hasta 25 variedades, alcanzando hasta un metro de altura. Sus hojas decorativas la hacen popular en baños y rincones húmedos del hogar.

Aunque existen diferentes tipos, los cuidados son similares: necesita riego regular, sin encharcar la tierra ni mojar las hojas directamente. Esta planta prospera en sitios oscuros y húmedos, aportando estilo y sofisticación, según indica el medio.

5. Menta: verde aromático para cocinas y rincones sombreados

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Menta: verde aromático para cocinas y rincones sombreados La menta no solo brinda un agradable aroma en la cocina, sino que también crece en semisombra, siendo perfecta para espacios donde la luz natural es escasa. (Imagen ilustrativa Infobae)

La menta ofrece un aroma fresco y es útil en la cocina. Aunque crece rápido y tiende a expandirse, se controla bien en macetas con buen drenaje.

Requiere suelos húmedos, pero sin exceso de agua, y es preferible ubicarla en semisombra, ya que la luz directa puede marchitar sus hojas. Durante el crecimiento, necesita riego frecuente y poda regular para estimular nuevos brotes. Su perfume resulta agradable y se destaca en el espacio donde esté.

6. Zamioculca: la planta resistente que prospera con poca luz

Una planta Zamioculcas zamiifolia en una maceta azul claro sobre un estante de madera rústica, junto a una ventana con cortinas claras y libros.
Zamioculca: la planta resistente que prospera con poca luz La zamioculca es reconocida por su resistencia y elegante aspecto, prosperando en interiores urbanos con riegos espaciados y luz indirecta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zamioculca, conocida también como planta ZZ, es sobresaliente por su resistencia. Sus hojas gruesas y brillantes aportan un aire tropical y elegante, incluso en zonas de poca luz.

Tolera la semisombra, prefiere que la tierra se seque completamente entre riegos y crece bien con algo de luz indirecta. Es adecuada para quienes suelen olvidarse del riego, ya que sobrevive con riegos muy espaciados. Revista AD destaca, tras consultar a Omote Sando, que esta facilidad de adaptación la convierte en favorita para entornos urbanos.

Percibir a las plantas de interior como seres vivos y observar el sustrato y el aspecto de las hojas es fundamental para lograr un ambiente saludable y duradero, insisten los paisajistas destacados por el medio citado.

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