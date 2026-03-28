Cómo aprovechar los espacios: consejos para mejorar la distribución de los muebles

La experta en neurointeriorismo demuestra cómo apuntar a la organización visual del mobiliario marca una diferencia en la percepción y el confort. Su método ayuda a recuperar equilibrio y claridad en áreas sociales del hogar

La experiencia cotidiana de incomodidad, desorden y estrés dentro del hogar suele atribuirse de manera inmediata a la falta de espacio, pero las investigaciones recientes y la práctica profesional demuestran que el problema radica, en la mayoría de los casos, en una distribución interior inadecuada.

Transformar la lógica de organización de los ambientes puede generar beneficios directos en el bienestar y la percepción del espacio —sin necesidad de reformas costosas—, al influir tanto en la eficiencia funcional como en la salud mental, de acuerdo con la perspectiva del neurointeriorismo.

Generar un círculo en la zona de los sillones en el living fomenta la conversación y completa el lenguaje espacial del ambiente (Imagen ilustrativa Infobae)

Un aspecto clave que diferencia el impacto de la distribución sobre el bienestar, y que rara vez aparece, es no se necesita una inversión económica para lograr resultados: “no requiere inversión económica, solo requiere estrategia”, explica Eirin en su análisis.

La diseñadora subraya que no se trata de sumar metros cuadrados o cambiar todos los muebles, sino de reorganizarlos siguiendo principios que priorizan la lógica de uso y el orden visual.

El orden espacial y su impacto neurocognitivo: menos estrés, más claridad

Estrés oculto en casa, espacios mal distribuidos y la fórmula sin costo para lograr calma en tus espacios (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante años de trabajo con clientes, identifiqué que la incomodidad en el hogar responde a factores como el desorden y la ausencia de claridad visual, elementos que el cerebro humano interpreta como ruido mental y desorganización.

En esta línea, los aportes de la neurociencia han demostrado que el cerebro responde al orden y a la jerarquía espacial: espacios bien distribuidos se perciben más grandes, generan calma y reducen el estrés cognitivo.

Una casa ordenada empieza por mover los muebles. Male Eirin afirma que "no es más espacio. Es mejor distribución" para alcanzar mayor bienestar en casa (Imagen ilustrativa Infobae)

La evidencia se observa no solo en la experiencia subjetiva, sino también en la rapidez con la que los usuarios adaptan su percepción tras simples cambios de ubicación en el mobiliario.

El fenómeno se explica porque una buena lógica distribucional permite al cerebro establecer patrones y puntos focales, facilitando una lectura eficiente del ambiente.

El neurointeriorismo demuestra que el orden espacial reduce el estrés y aporta claridad mental en los ambientes domésticos (Imagen ilustrativa Infobae)

Living: estructura y punto focal, la clave para evitar la sensación de vacío

Uno de los errores más frecuentes en el living consiste en apoyar todos los muebles contra las paredes con el objetivo de liberar el centro y ampliar visualmente el espacio.

Esta estrategia, lejos de obtener el efecto deseado, genera falta de jerarquía y una sensación de vacío desordenado, donde el cerebro pierde referencias claras sobre la organización del ambiente.

La creación de un punto focal en el living evita la sensación de vacío y mejora la organización visual del espacio

Para optimizar el rendimiento cognitivo de este espacio, aconsejo crear un “centro de gravedad visual” mediante tres elementos: un sofá orientado a un punto focal definido —como una ventana, una televisión o una obra de arte—, una mesa de centro que conecte y la existencia de un espacio claro para la circulación.

Con esta propuesta, el espacio se entiende más rápido y se siente mejor.

Aplicar la lógica espacial y el neurointeriorismo transforma la experiencia cotidiana y valida el bienestar como verdadero lujo en la vivienda

Espacios integrados: zonificación sin barreras físicas

En las viviendas contemporáneas, la integración de living, comedor y cocina en una misma planta es una tendencia dominante.

Integrar no equivale a mezclar indiscriminadamente. Cuando la delimitación de áreas es ambigua, aparece lo que la neurociencia denomina ruido visual: un exceso de información sin estructura que provoca incomodidad e inseguridad espacial.

La zonificación de living, comedor y cocina optimiza la integración de espacios y aumenta la sensación de seguridad en casa

La solución es la zonificación: emplear elementos funcionales (como el respaldo de un sofá) para marcar límites, alinear las mesas con la lógica del ambiente, mantener circulaciones libres y unificar materiales o colores para generar coherencia visual.

Así, el cerebro puede identificar claramente dónde se come, dónde se descansa y por dónde se circula, incrementando la sensación de seguridad y bienestar.

Una distribución centrada y simétrica en dormitorios facilita la relajación y reduce el estrés cognitivo, según los principios de la neurociencia

Dormitorio: centrado y simetría para optimizar el descanso

El dormitorio destaca como uno de los ambientes donde la distribución tiene un impacto más directo sobre el descanso. La disposición inadecuada genera una sensación de incomodidad y dificulta la relajación.

Centrar la cama respecto a la pared principal y garantizar espacio libre a ambos lados, evitando obstruir las circulaciones. La simetría también emerge como herramienta fundamental. Colocar dos mesas de luz o dos lámparas, por ejemplo, contribuye a reducir el estrés cognitivo, genera control y facilita la relajación al nivel del sistema nervioso.

Generar “zonas”, por ejemplo con alfombras o delimitar espacios como un pequeño sillón con una lámpara y una mini mesa, o un sector de cuidado personal, todo esto arma un concepto cerrado

Cocina: el “triángulo de trabajo” como principio funcional

El triángulo de trabajo en la cocina ayuda a ahorrar energía y tiempo, mejorando el rendimiento físico y emocional diario

En la cocina, la lógica organizativa influye en el rendimiento físico y emocional. Una mala distribución aumenta los pasos necesarios, genera cansancio, pérdida de tiempo y frustración durante tareas cotidianas.

El principio del “triángulo de trabajo” —heladera, bacha, cocina dispuestos en un recorrido fluido— es la regla esencial para el diseño funcional, cada paso extra que das todos los días, tu cuerpo lo registra.

Una cocina bien distribuida ahorra energía, optimiza rutinas y mejora el estado de ánimo.

Male Eirin remarca que "no requiere inversión económica, solo requiere estrategia" al transformar la distribución interior del hogar

Espacios reducidos: priorizar calidad sobre cantidad

Cuando los metros cuadrados escasean, suele intentarse compensar con más muebles, lo que resulta en saturación visual y restricción circulatoria. Sin embargo, la clave está en elegir pocos elementos pero ubicados estratégicamente, permitiendo una circulación libre y despejando las visuales.

Al eliminar obstáculos innecesarios, el cerebro percibe continuidad y amplitud, logrando reducir la sensación de encierro.

Tras redistribuir el mobiliario, la percepción y la experiencia del hogar pueden transformarse completamente, aun sin realizar obras ni incorporar nuevos objetos. El elemento transformador es la lógica espacial aplicada.

En espacios pequeños, la selección estratégica de muebles y la circulación libre amplían la percepción del hogar sin reformas

El neurointeriorismo: la distribución como regulador del bienestar cotidiano

El concepto de neurointeriorismo emerge como una evolución del diseño, respaldada por evidencia de que los espacios afectan el estrés, la concentración, el descanso y la productividad.

Los ambientes mal distribuidos provocan sobreestimulación y confusión visual, mientras que la lógica correcta produce orden mental, control y bienestar.

Cómo la lógica espacial puede mejorar tu ánimo en casa: la sola incorporación de una alfombra lo cambia todo y genera mayor cohesión al espacio, explica la Diseñadora

Para quienes deseen intervenir su casa sin grandes gastos, la especialista recomienda cinco pasos concretos: observar el espacio de manera crítica, identificar un punto focal, liberar las circulaciones, eliminar elementos innecesarios y reorganizar cada zona según su función clara.

El resultado de aplicar estos principios es que el espacio se amplía, la casa recupera el orden y la mente experimenta calma, validando que el verdadero lujo reside en un hogar que funciona: no es más espacio. Es mejor distribución.