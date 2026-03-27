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Receta de postre chaja en vaso, rápida y fácil

Adaptaciones recientes permiten una nueva versión exprés del clásico uruguayo y que rinde varias porciones

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Cuatro vasos de Chajá, con capas visibles de bizcochuelo, dulce de leche, duraznos, crema y merengues, sobre una encimera blanca. Un tenedor en un vaso, en una cocina moderna.
El postre Chajá en vaso es una receta tradicional uruguaya muy popular en Argentina que combina merengue, crema y durazno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico uruguayo que cruzó el río, el postre Chajá despierta recuerdos de mesas familiares y meriendas compartidas. Es una mezcla irresistible de merengue crocante, bizcochuelo esponjoso, crema suave, duraznos en almíbar y, por supuesto, mucho dulce de leche, lo que lo convierte en uno de los postres favoritos también en Argentina. Si bien su origen es en el país vecino, en el litoral nacional encontró un lugar privilegiado que sirvió como punto de partida para la expansión de la receta al resto del territorio.

Debido a su popularidad, fue adaptando su preparación y así surgió la versión exprés en vaso que se vuelve furor en reuniones y como “postrecito” para la heladera. Práctico, vistoso y sin necesidad de horno ni batidoras eléctricas, es ideal cuando se busca algo rápido, casero y bien rioplatense.

Receta de postre Chajá en vaso

El postre chajá en vaso es una versión individual y simplificada del tradicional: capas de bizcochuelo o vainillas, crema chantilly, merengues rotos, duraznos en almíbar y dulce de leche, todo montado en vasos para servir directo a la mesa. No requiere horno y es perfecto para resolver un postre en minutos.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Armado y refrigeración: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 paquete de vainillas (200 gr) o pionono
  • 200 gr de dulce de leche
  • 200 gr de crema de leche (nata)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 lata de duraznos en almíbar (400 gr)
  • 100 gr de merengues secos
  • Esencia de vainilla (opcional)
Primer plano de dos vasos de postre Chajá con capas de bizcochuelo, duraznos, dulce de leche, crema y merengue. Ingredientes como duraznos, dulce de leche y vainillas al lado.
Para hacer Chajá en vaso se usan vainillas humedecidas en almíbar, crema chantilly, duraznos en cubos, merengue y dulce de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer postre Chajá en vaso, paso a paso

  1. Batir la crema de leche con el azúcar hasta lograr punto chantilly. Agregar unas gotas de esencia de vainilla para más sabor.
  2. Cortar los duraznos en cubitos y reservar el almíbar.
  3. Cortar las vainillas en trozos y humedecerlas apenas en el almíbar de los duraznos.
  4. En vasos o copas, colocar una base de vainillas húmedas.
  5. Sumar una capa de dulce de leche y otra de duraznos.
  6. Añadir una capa de crema chantilly.
  7. Rociar con merengues rotos. Repetir las capas hasta llenar el vaso, terminando con crema y merengue.
  8. Llevar a la heladera al menos 30 minutos antes de servir para que tome frío y cuerpo.

Consejos clave:

  • No humedecer demasiado las vainillas, para que no se desarmen.
  • Usar crema de leche bien fría para que monte mejor.
  • Armar las capas con cuidado para que se vean prolijas en el vaso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con la cantidad de ingredientes y el paso a paso, la receta del postre chaja rinde aproximadamente 4 vasos grandes o 6 vasitos chicos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 370 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 45 gr
  • Proteínas: 4 gr 

Los datos numéricos revelados son estimados y el valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación y en la cantidad de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, puede ser conservado hasta 2 días. No se recomienda freezar, ya que la crema y el merengue pierden la textura habitual del postre.

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