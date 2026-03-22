El impacto de Meghan Markle en la moda: ocho looks que definen su estilo minimalista

El uso de accesorios discretos y materiales nobles realza la identidad estilística de Meghan Markle, consolidando su lugar como ícono del minimalismo (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency)

A lo largo de los últimos años, Meghan Markle se consolidó como una de las figuras más observadas en el universo de la moda internacional. Desde su irrupción en la esfera pública, primero como actriz y posteriormente como duquesa de Sussex, su presencia generó expectativas y marcó tendencias en cada aparición.

La búsqueda por una identidad estilística propia la llevó a decantarse por el minimalismo, corriente que privilegia la sobriedad de las líneas, la calidad de los materiales y la neutralidad cromática por sobre los excesos decorativos o los estampados llamativos.

1. Vestido de gala en satén marfil y capa negra de terciopelo

El vestido de gala en satén marfil y capa negra de terciopelo resalta la apuesta de Meghan Markle por una elegancia minimalista y atemporal (Grosby)

El contraste de texturas definió uno de sus conjuntos de gala más recordados. Eligió un vestido largo de satén marfil con escote corazón, acompañado por una capa negra de terciopelo que presentaba una cola amplia y fluida. Los hombros al descubierto y la silueta recta reforzaron la sobriedad del conjunto, evitando elementos decorativos innecesarios.

Para completar el look, optó por unos pendientes oscuros y sandalias negras, alineando todos los elementos con una estética contenida.

2. Conjunto blanco de dos piezas

El conjunto blanco de dos piezas evidencia la preferencia de Meghan Markle por líneas depuradas y la fluidez en materiales para la noche (TikTok/CharmBrasil)

Para un desfile de Balenciaga, durante la Semana de la Moda de París, eligió un conjunto blanco de dos piezas que demostró su afinidad por el minimalismo. El atuendo consistió en un pantalón recto y una capa amplia que cubría los hombros y caía en líneas suaves, privilegiando la fluidez y la sencillez.

Como único contraste cromático, llevó un bolso de mano negro, que aportó un punto de interés visual sin desentonar con la sobriedad general del conjunto.

3. Look casual con calzado bicolor y blazer negro

El look casual con blazer negro y calzado bicolor muestra cómo Meghan Markle adapta el minimalismo a su día a día con estilo (Grosby)

En un contexto más informal, apostó por la combinación de básicos atemporales. El foco del conjunto estuvo en el calzado bicolor tipo ballet, en tonos beige y negro, que se convirtió en el elemento distintivo. El resto del atuendo consistió en un blazer negro estructurado con botones dorados, camiseta clara y jeans de corte recto ligeramente remangados.

4. Traje de lino beige con camisa blanca

El traje de lino beige y camisa blanca transmite frescura y sofisticación, reafirmando la coherencia de Meghan Markle en cada elección (@meghan)

Para la gala de “Time 100″ optó por un traje de dos piezas de lino en tono beige, compuesto por un blazer y un pantalón de pinzas de talle alto. La combinación se completó con una camisa blanca abotonada, transmitiendo una imagen fresca y relajada.

Un cinturón marrón y pulseras metálicas discretas funcionaron como complementos, sin desviar la atención de la neutralidad de los colores y la simplicidad de las formas.

5. Abrigo camel y sombrero marrón en estilismo clásico

El abrigo camel y el sombrero marrón reflejan el gusto de Meghan Markle por los cortes clásicos y tonos neutros en su armario minimalista (EFE)

La preferencia por prendas de corte clásico se reflejó en un look protagonizado por un abrigo largo de paño en tono camel, anudado a la cintura. Además, sumó un sombrero estructurado de fieltro marrón, apostando por una estética limpia y sin estridencias.

El peinado suelto y el maquillaje discreto acompañaron la elección de prendas, alineándose con la premisa minimalista.

6. Vestido beige de un solo hombro para la noche

El vestido beige de un solo hombro destaca por su sencillez y líneas limpias, consolidando la imagen de Meghan Markle como referente de la moda sobria (The Grosby Group)

La sencillez también dominó en los looks de noche. En la gala de Veriety’s 2023 Power Women, llevó un vestido beige de un solo hombro y falda con aberturas frontales. La silueta limpia y la falta de adornos resultaron centrales en la propuesta. El cabello recogido, pendientes pequeños dorados y un clutch negro completaron el estilismo.

7. Top blanco acanalado y pantalón crudo de talle alto

El top blanco acanalado y pantalón crudo de talle alto combinan comodidad y diseño depurado, sello distintivo del estilo de Meghan Markle (The Grosby Group)

La textura acanalada de un top blanco sin mangas aportó interés visual a un conjunto compuesto por pantalones de pinzas en tono crudo y cinturón a juego. Para un almuerzo de recepción durante el evento One Year to Go en 2023 apostó por prendas holgadas y de talle alto, priorizando la comodidad y el estilo depurado.

Los accesorios metálicos y el peinado recogido mantuvieron la coherencia del conjunto, en línea con la paleta neutra y la ausencia de ornamentos recargados.

8. Traje sastre blanco con bolso geométrico

El traje sastre blanco con bolso geométrico ejemplifica la apuesta de Meghan Markle por la sastrería contemporánea y la armonía cromática (WireImage)

Un bolso blanco de piel con cadena dorada aportó un toque geométrico a un traje sastre blanco en Invictus Games, compuesto por un blazer cruzado y pantalón recto. Completó el conjunto con zapatos blancos de punta cerrada y joyería discreta, manteniendo la armonía cromática y la simplicidad característica de su estilo.