El impacto de Meghan Markle en la moda: ocho looks que definen su estilo minimalista

A lo largo de los últimos años, Meghan Markle se consolidó como una de las figuras más observadas en el universo de la moda internacional. Desde su irrupción en la esfera pública, primero como actriz y posteriormente como duquesa de Sussex, su presencia generó expectativas y marcó tendencias en cada aparición.
La búsqueda por una identidad estilística propia la llevó a decantarse por el minimalismo, corriente que privilegia la sobriedad de las líneas, la calidad de los materiales y la neutralidad cromática por sobre los excesos decorativos o los estampados llamativos.
1. Vestido de gala en satén marfil y capa negra de terciopelo
El contraste de texturas definió uno de sus conjuntos de gala más recordados. Eligió un vestido largo de satén marfil con escote corazón, acompañado por una capa negra de terciopelo que presentaba una cola amplia y fluida. Los hombros al descubierto y la silueta recta reforzaron la sobriedad del conjunto, evitando elementos decorativos innecesarios.
Para completar el look, optó por unos pendientes oscuros y sandalias negras, alineando todos los elementos con una estética contenida.
2. Conjunto blanco de dos piezas
Para un desfile de Balenciaga, durante la Semana de la Moda de París, eligió un conjunto blanco de dos piezas que demostró su afinidad por el minimalismo. El atuendo consistió en un pantalón recto y una capa amplia que cubría los hombros y caía en líneas suaves, privilegiando la fluidez y la sencillez.
Como único contraste cromático, llevó un bolso de mano negro, que aportó un punto de interés visual sin desentonar con la sobriedad general del conjunto.
3. Look casual con calzado bicolor y blazer negro
En un contexto más informal, apostó por la combinación de básicos atemporales. El foco del conjunto estuvo en el calzado bicolor tipo ballet, en tonos beige y negro, que se convirtió en el elemento distintivo. El resto del atuendo consistió en un blazer negro estructurado con botones dorados, camiseta clara y jeans de corte recto ligeramente remangados.
4. Traje de lino beige con camisa blanca
Para la gala de “Time 100″ optó por un traje de dos piezas de lino en tono beige, compuesto por un blazer y un pantalón de pinzas de talle alto. La combinación se completó con una camisa blanca abotonada, transmitiendo una imagen fresca y relajada.
Un cinturón marrón y pulseras metálicas discretas funcionaron como complementos, sin desviar la atención de la neutralidad de los colores y la simplicidad de las formas.
5. Abrigo camel y sombrero marrón en estilismo clásico
La preferencia por prendas de corte clásico se reflejó en un look protagonizado por un abrigo largo de paño en tono camel, anudado a la cintura. Además, sumó un sombrero estructurado de fieltro marrón, apostando por una estética limpia y sin estridencias.
El peinado suelto y el maquillaje discreto acompañaron la elección de prendas, alineándose con la premisa minimalista.
6. Vestido beige de un solo hombro para la noche
La sencillez también dominó en los looks de noche. En la gala de Veriety’s 2023 Power Women, llevó un vestido beige de un solo hombro y falda con aberturas frontales. La silueta limpia y la falta de adornos resultaron centrales en la propuesta. El cabello recogido, pendientes pequeños dorados y un clutch negro completaron el estilismo.
7. Top blanco acanalado y pantalón crudo de talle alto
La textura acanalada de un top blanco sin mangas aportó interés visual a un conjunto compuesto por pantalones de pinzas en tono crudo y cinturón a juego. Para un almuerzo de recepción durante el evento One Year to Go en 2023 apostó por prendas holgadas y de talle alto, priorizando la comodidad y el estilo depurado.
Los accesorios metálicos y el peinado recogido mantuvieron la coherencia del conjunto, en línea con la paleta neutra y la ausencia de ornamentos recargados.
8. Traje sastre blanco con bolso geométrico
Un bolso blanco de piel con cadena dorada aportó un toque geométrico a un traje sastre blanco en Invictus Games, compuesto por un blazer cruzado y pantalón recto. Completó el conjunto con zapatos blancos de punta cerrada y joyería discreta, manteniendo la armonía cromática y la simplicidad característica de su estilo.