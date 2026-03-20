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Receta de berlinesas sin manteca, rápida y fácil

Una versión más liviana se impone en las cocinas del país, ofreciendo una alternativa rápida, sencilla y sin manteca, ideal para quienes buscan disfrutar de un antojo tradicional con menos grasa

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Las berlinesas lideran las meriendas
Las berlinesas lideran las meriendas argentinas con su inconfundible aroma dulzón y textura suave espolvoreada en azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma dulzón invade la cocina y, en segundos, despierta recuerdos de meriendas compartidas. Las berlinesas, con su capa suave espolvoreada de azúcar, evocan tardes de invierno, risas y el clásico mate cebado al costado.

En Argentina, estas facturas, tambien conocidas como bolas de fraile, se disfrutan tanto en panaderías como hechas en casa, especialmente para la merienda o los domingos en familia. Su origen europeo se mimetizó aquí en una versión local, que hoy también tiene variantes más livianas y rápidas, perfectas para quienes buscan un antojo sin manteca y sin complicaciones.

Receta de berlinesas sin manteca

Las berlinesas sin manteca son bollos esponjosos, fritos y luego rebozados en azúcar, rellenos tradicionalmente con dulce de leche. En esta versión, el uso de aceite en vez de manteca logra una masa suave y aireada, ideal para quienes quieren una preparación más liviana y sencilla, pero igual de sabrosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Leudado: 15 minutos (puede variar)
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de harina 0000
  • 10 gr de levadura seca (o 25 gr de levadura fresca)
  • 100 gr de azúcar
  • 2 huevos
  • 200 ml de leche tibia
  • 60 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír (cantidad necesaria)
  • Azúcar extra para rebozar
  • Dulce de leche repostero c/n (para rellenar)
La receta para preparar donas
La receta para preparar donas caseras incluye harina 0000, levadura, azúcar, huevos y leche tibia como ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer berlinesas sin manteca, paso a paso

  1. Activar la levadura: Disolver la levadura con 1 cucharadita de azúcar y un poco de leche tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. Formar la masa: En un bol, mezclar la harina, el azúcar, la pizca de sal y agregar los huevos, el aceite, la esencia de vainilla y la levadura activada. Incorporar el resto de la leche de a poco, mezclando hasta obtener una masa blanda pero manejable.
  3. Amasar: Trabajar la masa sobre la mesada durante 5 a 7 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Si está muy pegajosa, agregar apenas un poco más de harina.
  4. Leudar: Tapar y dejar leudar en un lugar cálido durante 15 a 20 minutos, hasta que duplique su volumen.
  5. Formar las berlinesas: Desgasificar la masa, estirar de 2 cm de grosor y cortar discos de 5 cm de diámetro. Dejar reposar 10 minutos más.
  6. Freír: Calentar el aceite a 170–180 °C (clave: el aceite no debe humear, así las berlinesas se cocinan parejo y no absorben aceite en exceso). Freír en tandas, dándolas vuelta para dorar ambos lados.
  7. Escurrir y rebozar: Retirar sobre papel absorbente y, aún tibias, pasar por azúcar común.
  8. Rellenar: Una vez frías, abrir con un cuchillo o una manga pastelera y rellenar con dulce de leche repostero (usar dulce repostero evita que se escape).

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 18 a 20 berlinesas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin rellenar) hasta 1 mes. Para consumir, recalentar unos segundos en microondas.

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