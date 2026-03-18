Cómo aprender a leer microexpresiones y posturas permite mejorar las negociaciones en el trabajo y la vida diaria

La imagen ilustra a dos mujeres profesionales La sinergología estudia la comunicación no verbal y revela gestos ocultos en el día a día (Imagen ilustrativa Infobae)

Comprender los secretos del lenguaje corporal a través de la sinergología puede transformar nuestra forma de comunicarnos y entender a los demás. Eva García, experta en esta disciplina y autora, compartió en entrevista con hellomagazine.com que aprender a descifrar los gestos inconscientes otorga una visión más profunda sobre quienes nos rodean.

La sinergología es una disciplina profesional que estudia la comunicación no verbal mediante métodos científicos. Su objetivo es interpretar los gestos involuntarios y revelar lo que las palabras pueden ocultar. Esta práctica resulta útil en situaciones tan diversas como negociaciones, reuniones laborales o entornos familiares, ya que el cuerpo, muchas veces, manifiesta verdades que no expresamos verbalmente.

Según García, “la sinergología permite leer entre líneas, añadir ‘subtítulos’ a cada interacción”. En declaraciones recogidas por el medio citado, destacó: “Al analizar la comunicación no verbal, descubrimos el significado auténtico de cada gesto. Es imposible forzar al cuerpo a expresar algo que no sentimos”.

Errores comunes al interpretar el lenguaje corporal

Los gestos inconscientes pueden mostrar emociones que las palabras no expresan (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la experta, el primer error frecuente es interpretar los gestos desde prejuicios o mitos comunes, como asociar la falta de contacto visual con la mentira. “Existe una creencia muy arraigada: pensar que quien evita la mirada está ocultando información o mintiendo. Pero son solo mitos”, afirmó.

García explicó que mirar a otro lado puede deberse a timidez, diferencias culturales o a que una persona intenta recordar algo. “Cuando buscamos información en nuestra memoria, apartamos la vista de forma inconsciente. Es un proceso mental natural y no una señal segura de engaño”, puntualizó.

No hay un solo gesto que confirme una mentira. “El llamado ‘efecto Pinocho’, esa idea de que rascarse la nariz delata el engaño, no tiene base científica. Es simplemente un cuento”, aclaró la experta al medio. Considera fundamental utilizar técnicas específicas de preguntas y observar el cuerpo en su conjunto antes de sacar conclusiones.

García advirtió sobre el riesgo de confiar en la intuición si esta se apoya en prejuicios: “Un sesgo es un atajo mental que puede llevarnos a interpretar mal las intenciones verdaderas de los demás. El ‘sesgo de expectativa’ aparece cuando asumimos que una persona miente, y desde ese momento, nuestro cerebro busca confirmarlo, ignorando las señales contrarias”.

Eva García destaca la importancia de observar el lenguaje corporal en negociaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recalcó que interpretar movimientos ajenos sin contexto cultural o personal puede generar errores graves. “Un gesto poco familiar nos pone en alerta, mientras que lo conocido suele pasar desapercibido. Por eso, la intuición es una trampa si no se entrena”, reflexionó la especialista.

Cómo evitar malas interpretaciones y aprovechar la sinergología

Entre los consejos para evitar errores, García recomienda la observación pausada. “Un truco efectivo consiste en detenerse unos segundos antes de emitir un juicio. Date el beneficio de la duda. Los sesgos son accesos rápidos del cerebro para ahorrar energía. Comprender de verdad requiere una mirada profunda”, aseguró.

La especialista sugiere ver la televisión sin sonido como un ejercicio práctico. De esta manera, se percibe que el discurso verbal y el corporal no siempre coinciden. Así, se entrena la vista para identificar discrepancias, como relató a hellomagazine.com.

La sinergología ayuda a detectar señales auténticas en reuniones laborales y familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

García insiste en no interpretar cada gesto de forma inmediata o aislada: “La impaciencia es el error más frecuente; muchas personas, tras aprender sobre gestos, buscan significado en cada movimiento. Sin embargo, alguien puede cruzar los brazos simplemente por comodidad, no por rechazo”.

En plataformas virtuales, aunque se vea una porción limitada del cuerpo, la experta destaca que los movimientos siguen transmitiendo información valiosa: “El punto clave es observar el entorno. Si alguien aparece fuera de cámara, la reacción del interlocutor responderá a ese estímulo externo, no necesariamente a lo que decimos”.

Aplicaciones prácticas de la sinergología en la vida diaria

Eva García subraya que la sinergología resulta útil no solo en profesiones como ventas, recursos humanos, derecho o medicina, sino también en el día a día. “En negociaciones, permite descubrir aspectos normalmente ocultos. En reuniones, ayuda a distinguir qué argumentos convencen y cuáles generan dudas”, explicó en el medio.

Un cambio de postura durante una conversación puede indicar información relevante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalló la importancia de detectar ajustes posturales relevantes, por ejemplo, cambiar de posición o cruzar las piernas durante una conversación. “Siempre que el cuerpo invierte más energía de lo habitual, como desplazarse en la silla, significa que ocurre algo importante bajo la superficie. Estos detalles revelan mucho más que un simple parpadeo”, indicó.

La especialista afirmó que se puede identificar el momento en que alguien pierde el interés, aunque lo niegue verbalmente: “Un cliente podría prometer apoyo, pero su cuerpo muestra señales de retirada. Eso indica al instante que no está tan convencido”.

Entre las experiencias familiares, relató: “Pude detectar miedo en las cejas de mi hijo antes de una experiencia nueva, aunque aseguraba estar bien. Reconocer ese gesto nos permitió acompañarlo y brindarle apoyo”.

La observación pausada es clave para evitar errores al leer el lenguaje corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto humano de la sinergología

La aplicación más significativa de la sinergología para Eva García ocurrió en el ámbito personal. Recordó que, cuando su padre ya no podía comunicarse con palabras, fue el lenguaje corporal el que hizo posible un último intercambio entre ambos.

De este modo, la experta evidenció que descifrar el cuerpo puede romper barreras cuando ya no quedan palabras, y convertirse en una herramienta poderosa de conexión humana.