Un frente frío avanza por el país: las características del fenómeno que generó tormentas en el AMBA

El AMBA enfrenta una jornada atravesada por un cambio brusco en el clima, con tormentas de distinta intensidad y actividad eléctrica (Maximiliano Luna)

El AMBA atraviesa este martes una jornada marcada por un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, con nubes que ganaron terreno y una atmósfera que presenta tormentas de variada intensidad. Mientras las primeras precipitaciones y la actividad eléctrica comenzaron a hacerse sentir en la ciudad y el conurbano, surgió la pregunta recurrente ante cada fenómeno de esta magnitud. ¿Qué factores se alinearon para que el tiempo desmejore de forma tan repentina?

La respuesta reside en una interacción de masas de aire que los especialistas siguen de cerca y que ya marca el pulso de la semana, denominada frente frío. Más allá del impacto visual de las nubes y el descenso térmico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activos sus sistemas de monitoreo para advertir sobre los riesgos asociados a estas tormentas. Comprender cómo se gestan estos fenómenos y qué significan realmente las categorías de alerta es fundamental para anticiparse a los daños que el clima puede ocasionar.

Por qué se generaron las tormentas en el AMBA

El licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón, explicó en diálogo con Infobae que las tormentas fueron generadas por un frente frío proveniente del sudoeste del país que ingresó al centro y noreste de Argentina, desplazando una masa de aire caliente y húmedo que se encontraba en la región.

“El aire caliente, que es el que está desplazando, tiene mucha humedad. Calor y humedad generan tormentas y chaparrones. Frente a este choque de masas de aire, esas tormentas y esos chaparrones son intensos, especialmente cuando hay mucha humedad en juego, que es lo que está ocurriendo ahora”, indicó el experto. Esta situación -definió- es denominada por los meteorólogos como un “elevado grado de inestabilidad” y produce lluvias de intensidad variable.

La llegada de nubes y precipitaciones al AMBA responde a la interacción de masas de aire y la formación de un frente frío en la región (RSFotos)

“Las masas de aire más frío, depende la época del año, vienen desde la Patagonia, el Pacífico Sur, o en invierno incluso vienen desde la Antártida. Esa masa de aire viene desde el sudoeste más frío y más seco, y desplaza el aire caliente y húmedo que hay en el centro norte del país”, agregó.

El impacto de este frente frío no se limita a Buenos Aires. El meteorólogo detalló que el fenómeno afecta a gran parte del centro del país y se trasladará hacia el norte durante la noche y la madrugada de mañana. Además, especificó que los frentes fríos pueden provocar tormentas y chaparrones cuando avanzan sobre zonas con aire cálido y húmedo. En épocas secas, su paso genera principalmente un descenso de la temperatura y, en ocasiones, solo lluvias leves o lloviznas.

“Seguro que son más de 1000 kilómetros de tormentas. El frente frío en este momento abarca más o menos con sus tormentas desde la provincia de Córdoba, desde Carlos Paz aproximadamente, hasta entrado en el Atlántico, frente a Mar del Plata”, aclaró el especialista.

Qué son los frentes climáticos

El concepto de frente climático refiere a la zona de transición entre dos masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad, según la definición de la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR).

El choque de aire caliente y húmedo con el frente frío produce tormentas y chaparrones intensos en el centro y norte de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detalla que existen distintos tipos de frentes: el frente frío, que separa una masa de aire frío en avance de una más cálida; el frente cálido, donde el aire cálido reemplaza al frío; el frente estacionario, que permanece casi inmóvil y separa dos masas sin predominio claro; y el frente ocluido, que surge cuando un frente frío alcanza a un frente cálido, generando una mezcla de características.

Cuando un frente frío avanza, el aire más denso empuja al cálido hacia arriba, lo que favorece la formación de nubes de desarrollo vertical como los cumulonimbos y desencadena tormentas eléctricas, lluvias intensas y descensos bruscos de temperatura, que es lo que está ocurriendo actualmente en el AMBA.

El análisis de la UCAR indica que el paso de un frente suele provocar turbulencia, nubosidad y precipitaciones. La dirección y velocidad del desplazamiento dependen de factores como los vientos en altura, conocidos como jet streams, así como la presencia de montañas u otras formas de relieve que pueden modificar las trayectorias de estos sistemas.

Qué es el sistema de alerta temprana y qué significa cada color

El AMBA se encuentra actualmente bajo alerta amarilla, lo que advierte sobre la llegada de tormentas con capacidad de daño y posibles interrupciones en la actividad normal. Según el organismo, se esperan ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En épocas secas, el paso de un frente frío causa principalmente un descenso de temperatura y solo lluvias leves o lloviznas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Argentina implementa un sistema de alerta temprana, que clasifica el riesgo meteorológico mediante una escala de colores: verde, amarillo, naranja y rojo. El color verde indica ausencia de fenómenos peligrosos, mientras que el amarillo señala la posibilidad de eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El nivel naranja implica fenómenos meteorológicos de intensidad particular, con potencial para poner en riesgo la vida, los bienes y el ambiente. El color rojo advierte sobre fenómenos excepcionales, con potencial de causar desastres y emergencias.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN evalúa la intensidad posible de los fenómenos en función de umbrales meteorológicos, condiciones adversas y la probabilidad de ocurrencia. Factores como la saturación de suelo, la movilización de población o la sequía pueden incrementar el impacto de los eventos.

El SMN también emite “avisos meteorológicos a muy corto plazo” (ACP), que permiten anticipar fenómenos severos mediante el monitoreo de radares meteorológicos. Estos avisos, con validez de tres horas, se emiten en caso de tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en períodos breves, ráfagas o caída de granizo. Los ACP se representan mediante polígonos rojos en los mapas y se pueden actualizar a cualquier hora.

Las actualizaciones del sistema de alerta temprana se realizan rutinariamente dos veces al día, aunque pueden emitirse fuera de ese horario si la situación lo requiere. La finalidad de este sistema es ofrecer información oportuna para que la población tome decisiones preventivas y reduzca el riesgo ante eventos meteorológicos adversos.