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Los audaces cambios de look de Zendaya: cómo reinventó su estilo en alfombras rojas y estrenos

La actriz y cantante estadounidense deslumbra en cada evento con transformaciones que exploran nuevas tendencias

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Vestidos estructurados, flequillos ultracortos y
Vestidos estructurados, flequillos ultracortos y peinados vanguardistas forman parte del repertorio de transformaciones que la artista presenta en cada aparición (The Grosby Group)

Zendaya se consolidó como una de las referentes de la moda y la belleza en la industria del entretenimiento gracias a su capacidad para reinventar su estilo.

La actriz y cantante sorprendió en alfombras rojas y estrenos internacionales con una versatilidad que trasciende la selección de vestuario.

El cabello se transformó en un elemento central de expresión para Zendaya, quien exploró cortes, colores y peinados que desafiaron las tendencias.

Vestido floral vaporoso y corte bob

El corte bob liso con
El corte bob liso con raya lateral resalta la frescura romántica de Zendaya (The Grosby Group)

Zendaya apostó, para el programa de Jimmy Kimmel en Hollywood, por un corte bob liso con raya lateral, combinado con un vestido vaporoso de gasa floral en tonos pastel. El peinado, de acabado pulido y volumen controlado, realzó la frescura del conjunto y permitió que el vestido se llevara todo el protagonismo.

Corte bob pulido y vestido marrón

El bob pulido en tono
El bob pulido en tono castaño oscuro aporta sofisticación minimalista al estilo de Zendaya (REUTERS/Mike Blake)

Durante los Premios Oscar 2026, Zendaya eligió un bob pulido con puntas curvadas hacia el rostro y tono castaño oscuro uniforme. La raya lateral y el acabado brillante le dieron un aire clásico, mientras el vestido marrón de un solo hombro y los accesorios metálicos completaron la propuesta.

Rizos cortos y volumen controlado

Los rizos cortos y con
Los rizos cortos y con volumen natural dan un toque teatral y dinámico al look (The Grosby Group)

Para eventos más teatrales, lució una melena corta de rizos amplios, con textura definida y volumen natural. El corte, ligeramente asimétrico y de longitud sobre la mandíbula, resaltó su estructura ósea y aportó dinamismo al rostro. El look se complementó con un vestido blanco de adorno floral y toques metalizados, generando contraste entre cabello y vestuario.

Bob rizado en París

El bob rizado en París
El bob rizado en París acompaña un vestido estructurado y realza la modernidad de Zendaya (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

En la París Fashion Week, optó por un bob rizado, con textura más marcada y agrupado hacia un lateral. El peinado, de acabado mate, acompañó un vestido blanco estructurado de cuello alto y falda voluminosa. El entorno arquitectónico del evento aportó un plus de modernidad a su presencia, reforzando la sofisticación del conjunto.

Flequillo ultracorto y recogido pulido

El recogido bajo con flequillo
El recogido bajo con flequillo ultracorto transforma la imagen en una propuesta vanguardista (The Grosby Group)

Explorando estilos vanguardistas, la actriz sorprendió para la Paris Fashion Week 2024 con un recogido bajo y flequillo ultracorto, recto y simétrico sobre la frente. El cabello, de tono marrón profundo y acabado brillante, enmarcó el rostro y añadió un matiz futurista. El maquillaje de labios burdeos y el vestido sin mangas acentuaron el riesgo de este look.

Ondas marcadas y volumen controlado: glamour retro

Las ondas marcadas y el
Las ondas marcadas y el volumen bajo evocan el glamour retro de Hollywood en Zendaya (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Golden Globes 2025, evocó el glamour clásico de Hollywood con una melena corta en ondas marcadas, inspiradas en los años 50. El cabello, de tono castaño cálido, se trabajó en bucles simétricos y volumen en la zona baja, logrando un acabado brillante y uniforme. El maquillaje neutro y un collar de piedras sumaron un toque contemporáneo.

Rizos naturales y longitud media

La melena de rizos naturales
La melena de rizos naturales y longitud media proyecta una imagen fresca y espontánea (Europa Press)

En una etapa distinta, mostró una melena de longitud media con rizos naturales bien definidos y volumen moderado. El tono castaño oscuro y la caída en espiral sobre los hombros resaltaron la textura propia y proyectaron una imagen fresca y espontánea. Un vestido azul claro y accesorios discretos acompañaron este look juvenil.

Trenzas africanas: identidad y poder

Las trenzas africanas representan identidad
Las trenzas africanas representan identidad cultural y empoderamiento en el estilo de Zendaya (REUTERS)

Entre las apuestas más personales, Zendaya llevó trenzas africanas pegadas al cuero cabelludo, de grosor medio y largo considerable. Este peinado geométrico no solo destacó su herencia cultural, sino que también transmitió un mensaje de identidad y empoderamiento. El rostro despejado y la mirada resaltada acentuaron el impacto visual y simbólico del look.

Melena rubia con ondas suaves

La melena rubia con ondas
La melena rubia con ondas suaves muestra la capacidad de Zendaya para reinventar su imagen (REUTERS/Denis Balibouse)

En otra transformación, Zendaya eligió una melena rubia clara, peinada en ondas suaves y con volumen en la parte superior y puntas. El cabello, suelto y peinado hacia un lado, captó la luz y generó un contraste evidente con sus estilos previos. Combinó este look con un suéter blanco, mostrando su capacidad de adaptarse a registros diversos.

Corte bob liso y volumen contenido

El bob liso de media
El bob liso de media longitud y acabado brillante aporta sobriedad y elegancia a la propuesta

Finalmente, en una de sus imágenes más sobrias, apostó por un bob liso de media longitud, con puntas redondeadas hacia adentro y acabado brillante. El castaño uniforme y la raya lateral ofrecieron estructura y sobriedad al rostro, mientras el maquillaje neutro y los accesorios metálicos completaron una propuesta elegante y actual.

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