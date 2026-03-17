El argentino que fue becado por Harvard para estudiar física: “Buscan curiosidad y motivación, no solo notas”

Valentín Poggio dialogó en Infobae en Vivo sobre su beca en la universidad estadounidense

En una entrevista en Infobae en Vivo el argentino Valentín Poggio narró cómo fue el proceso para ingresar a estudiar física en Harvard y su experiencia en un programa internacional vinculado a la NASA.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde —conducido los martes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo—, Poggio habló del ingreso a la universidad estadounidense. “Vos lo que hacés es aplicar y escribís ensayos, mandás tu analítico, contás tus extracurriculares. La idea es que ellos te lleguen a conocer por la parte académica y también como persona. Qué es lo que pretendés hacer en tu vida, qué es lo que te motiva, qué te emociona, a qué le dedicás tu tiempo por fuera de tus empresas académicas”, explicó.

Harvard, la NASA y el valor de la motivación

El estudiante remarcó que el proceso de selección es igual para todos: “Es lo mismo para nosotros, seamos internacionales o estadounidenses, necesites o no necesites beca”.

Valentín Poggio, de La Plata, explicó en vivo cómo una simulación de misión a Marte fue clave para su perfil académico internacional

El joven platense, que hoy vive en Boston, detalló: “Ellos van a estar mirando mucho el tema del interés, el tema de la curiosidad y el tema de la motivación, porque la parte de los conocimientos digamos que un poco se da por sentada. Vos tenés que tener las notas, tenés que tener los exámenes, pero con eso no alcanza”. Subrayó que la autenticidad y los intereses personales marcan la diferencia: “Tienen que escuchar qué es lo que a vos te importa, qué es lo que querés resolver, qué es lo que te moviliza”.

Desde la perspectiva de los programas internacionales, Poggio fue seleccionado para la United Space School, un programa educativo respaldado por la NASA y la Fundación para la Educación Espacial Internacional (FISE), que reúne cada año a jóvenes de todo el mundo en Houston para simular la planificación de una misión tripulada a Marte. “El proyecto era una simulación, no es que verdaderamente estemos yendo, porque la idea sería que eso pase eventualmente en la realidad con astronautas, que se vaya hasta Marte, pero por ahora lo nuestro era una simulación”, relató Poggio, quien integró el equipo de exploración científica.

El estudiante busca superar obstáculos persistentes en el viaje espacial

El proceso para llegar a la NASA fue minucioso y demandó presentar currículum, cartas de recomendación, ensayos y videos explicando sus intereses y capacidades, además de entrevistas técnicas y personales. La simulación requería planificar el lanzamiento, la trayectoria y la exploración en Marte, defendiendo cada decisión ante un jurado de especialistas internacionales.

Una vocación científica forjada desde la infancia

Poggio recordó el origen de su interés por la ciencia: “Me acuerdo cuando era muy chico, mis papás me consiguieron un telescopio. Yo tenía ocho años y nos quedábamos hasta tarde mirando las estrellas. Mi papá enfocaba a Júpiter y me decía: ‘Bueno, están estas cuatro lunas’. Ya desde ese momento había algo que me interesaba, que yo no sabía que se llamaba Física ni Astronomía ni Astrofísica, pero me interesaba”.

El joven platense relató que en Harvard valoran tanto los ensayos personales como el recorrido académico tradicional

La posibilidad de representar a la Argentina en estos ámbitos se traduce, para Poggio, en una validación de la calidad educativa local y en una responsabilidad: “No puede ser ciencia puramente abstracta que no tenga ningún resultado en la realidad”.

Hoy, desde Boston, Valentín Poggio apuesta a mantener abierta su formación, explorando disciplinas y caminos posibles, convencido de que la curiosidad y la motivación personal siguen siendo el motor de su recorrido.

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