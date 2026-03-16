Una banda venezolana grababa en Abbey Road cuando recibió la inesperada visita de Paul McCartney: “Fue surrealista”

La banda venezolana grabó su más reciente álbum en el icónico estudio de Londres, donde Paul McCartney sorprendió apareciendo durante una sesión y compartiendo consejos y buena vibra con el grupo. REUTERS/Toby Melville

La banda venezolana Los Mesoneros grabó su último álbum en el estudio de grabación Abbey Road de Londres, donde vivió un episodio inesperado: recibió la visita de Paul McCartney, ex Beatle, durante una sesión de grabación. El grupo, integrado por Luis Jiménez, Juan Sucre y Carlos Sardi, viajó desde Caracas hasta uno de los espacios más relevantes en la historia del rock para registrar un disco que repasa su trayectoria e incorpora material inédito. Eligieron este estudio buscando capturar la energía de sus presentaciones en vivo y rendir tributo a sus influencias musicales.

Según la revista musical The Rolling Stones, Abbey Road se consolidó como un punto de referencia para artistas internacionales, entre ellos Pink Floyd, Oasis, Radiohead y Amy Winehouse. La presencia de músicos latinoamericanos en el estudio se incrementó en los últimos años, y Los Mesoneros se sumaron con la grabación de su proyecto ESO que nos trajo a Abbey Road. El álbum incluyó versiones renovadas de sus mayores éxitos, colaboraciones con bandas como Morat y la adaptación de piezas del folclore venezolano.

Qué grabaron y por qué en Abbey Road

La decisión de grabar en el lugar surgió durante un viaje personal del grupo a Londres. El proyecto tomó forma después de analizar opciones para capturar su nuevo repertorio en directo. El proceso implicó afrontar retos logísticos y financieros, desde conseguir fechas disponibles hasta coordinar con los invitados y obtener la aprobación del comité de Abbey Road. “Al principio sonaba como ir a la luna, pero al final construimos el cohete y lo hicimos”, recordó Luis Jiménez.

El sueño cumplido de Los Mesoneros: nuevo álbum en Abbey Road, colaboraciones con Morat y guiños al folclore venezolano. (Captura de video)

La banda planeó el álbum como una síntesis de su historia, seleccionando temas que ofrecerían tanto potencia en vivo como coherencia en estudio. Esta selección reflejó la experiencia adquirida en escenarios internacionales, festivales y giras. De acuerdo con los integrantes, el objetivo era producir un material que capturara la atención del público desde el primer momento.

El proceso y la visita de Paul McCartney

Durante las sesiones, Los Mesoneros vivieron la inesperada visita de Paul McCartney, exBeatle. El músico apareció en el pasillo mientras el grupo ensayaba con la puerta abierta. Al percibir la fuerza de la música, McCartney se detuvo a escuchar, ingresó al estudio y compartió impresiones con los músicos. Según The Rolling Stones, comentó su entusiasmo al ver una banda de rock trabajando en Abbey Road y habló sobre la historia del Studio 2. “Verlo ahí, headbanging con la música, y después metiéndose a la sesión porque estaba disfrutando lo que escuchaba fue surrealista”, relató Jiménez. El testimonio fue contundente: después de superar obstáculos, sentir la presencia de alguien como McCartney representó un respaldo inesperado al proyecto.

El encuentro reforzó la motivación del grupo y se tomó como una afirmación del valor de mantener la autenticidad en el proceso creativo. Los integrantes coincidieron en que esta experiencia consolidó la importancia de confiar en el propio camino artístico. “Mientras más auténtico y más honesto sea lo que haces, más puede resonar en la gente”, expresó Juan Sucre.

Tras grabar en Abbey Road, la banda llevará su música por Norteamérica y estrenará un documental que revive desde los desafíos del proceso hasta la sorprendente visita de Paul McCartney en el estudio. Crédito: AP/Kin Cheung

Además de la anécdota con McCartney, la banda resaltó que aislarse de influencias externas y concentrarse en el arte propio resultó fundamental para conectar con el público, más allá de las tendencias o presiones de la industria musical. El álbum registrado en en el lugar legendario refleja ese enfoque.

Repertorio, colaboraciones y raíces

El disco abrió con Memoria Muscular, una composición inédita que enlaza nostalgia y evolución artística. El repertorio incluyó colaboraciones como Morat en Te Lo Advertí, lo que enriqueció la narrativa y amplió el alcance en el pop rock en español. Los Mesoneros dieron especial protagonismo a la interpretación de Tonada de Luna Llena de Simón Díaz, abordando el reto de transportar un clásico del folclore venezolano a su propio lenguaje musical, con la intención de aportar una perspectiva contemporánea y reafirmar sus raíces.

La grabación en Abbey Road aportó valor simbólico y técnico al proyecto. “Sentíamos que si íbamos a un lugar tan importante para la música, teníamos que llevar algo único y nuevo de nosotros, y también algo que representara de dónde venimos”, detalló Jiménez.

Proyectos futuros y gira internacional

La experiencia audiovisual se incluirá en un documental en preparación que seguirá el desarrollo del proyecto desde sus inicios hasta su culminación en Londres. Los Mesoneros planearon una gira de 26 fechas en Estados Unidos y presentaciones especiales en Ciudad de México, donde recrearán en vivo la atmósfera del álbum. Según The Rolling Stones, la banda ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos discográficos y considera que grabaron en Abbey Road un episodio decisivo de su carrera.

ESO que nos trajo a Abbey Road reúne clásicos revisitados, colaboraciones y piezas originales de la banda, estableciendo un nuevo capítulo en la historia del grupo, que ahora expande su presencia internacional.