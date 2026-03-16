Los looks “total black” conquistan alfombras rojas: así los reversionan las celebridades en 2026

El negro se consolida como el color elegido en los estilismos de las principales celebridades durante los eventos (The Grosby Group)

El tono negro se posicionó como protagonista indiscutido en los estilismos de celebridades durante eventos recientes o alfombras rojas. Esta elección responde no solo a su reputación de elegancia y sobriedad, sino también a su capacidad para adaptarse a múltiples siluetas y estilos de la moda.

La preferencia por el negro permitió a figuras públicas transmitir sofisticación y asegurar un impacto visual tanto en entornos formales como en propuestas de moda más arriesgadas.

Famosos que optaron por looks total black en sus apariciones

Kendall Jenner

Kendall Jenner impacta en la Fashion Week de Milán con un vestido negro entallado y accesorios metálicos, consolidando el total black como tendencia de pasarela (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Durante el desfile de Emporio Armani, en la Fashion Week de Milán 2026, Kendall Jenner lució un vestido corto negro de tejido liso y sin mangas, con escote redondo y corte entallado que acentuó su silueta. Optó por sandalias negras de tiras finas y acompañó el conjunto con pendientes metálicos circulares. Su cabello se presentó peinado con raya al medio y acabado liso, mientras que el maquillaje fue discreto, con cejas definidas y labios claros.

Demi Moore

Demi Moore elige un vestido negro con guantes largos y plumas para la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2026, demostrando elegancia y audacia en los accesorios (REUTERS/Danny Moloshok)

Demi Moore eligió destacar los accesorios en su estilismo para la fiesta de Vanity Fair luego de los Oscar 2026, al apostar por guantes largos de cuero negro y un collar con pendientes de pedrería. El vestido largo negro de corte recto, con escote bardot, se realzó por una cola voluminosa de plumas negras que partía de la cadera.

Kaia Gerber

Kaia Gerber deslumbra en los Film Independent Spirit Awards con un vestido negro de encaje y transparencias, apostando por la naturalidad y la sofisticación (REUTERS/Daniel Cole)

Kaia Gerber apostó para los Film Independent Spirit Awards 2026 por un vestido largo negro confeccionado en encaje con textura y transparencia. El diseño de corte halter y ajuste ceñido al cuerpo se acompañó de tacos negros de charol. El cabello, liso y suelto, cayó sobre un hombro, mientras el maquillaje resaltó por su naturalidad y ausencia de accesorios visibles.

Jacob Elordi

Jacob Elordi apuesta por el traje negro clásico, camisa y corbata a tono para la premiere de “Cumbres Borrascosas”, sumando un anillo plateado como detalle distintivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jacob Elordi apareció en la premiere de la película “Cumbres Borrascosas” con un traje negro de corte clásico, acompañado por camisa y corbata negras, y una faja en la cintura del mismo tono. El saco mostró solapas rectas y el pantalón fue de línea recta. Los zapatos negros de charol y un anillo plateado en la mano derecha completaron el look.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst luce un vestido negro de tirantes finos y accesorios plateados en los Oscar 2026, combinando sobriedad y detalles estructurados en la falda (REUTERS/Daniel Cole)

Kirsten Dunst centró la atención en los accesorios, llevando piezas plateadas en las muñecas durante los Premios Oscar 2026. Su vestido largo negro mostró una línea recta con tirantes finos y escote cuadrado, incorporando capas horizontales estructuradas en la falda. El cabello lo recogió en un moño bajo y el maquillaje fue sobrio.

Lady Gaga

Lady Gaga sorprende en los Grammy 2026 con un vestido negro de plumas y cuello alto, llevando el impacto visual al máximo en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lady Gaga llamó la atención en los Premios Grammy 2026 con un vestido negro de gran volumen confeccionado enteramente en plumas, que cubrió todo el cuerpo y se extendió en una amplia cola sobre la alfombra roja. El diseño incluyó cuello alto y detalles de plumas en el área del cuello.

Anne Hathaway

Anne Hathaway fusiona texturas y capas con un vestido negro y estola marrón durante la Fashion Week de Nueva York, acompañando con anillos dorados y botas negras (REUTERS/Angelina Katsanis)

Durante la Fashion Week de Nueva York 2026 Anne Hathaway incorporó una estola marrón de pelo largo que cubrió los brazos, sobre un vestido negro de tejido entrelazado y textura irregular con cuello halter. La falda, de corte largo y caída, mostró capas y transparencias. Los anillos dorados y las botas negras acompañaron el conjunto, mientras el cabello se llevó suelto con ondas.

Lily Collins

Lily Collins destaca en la sesión de fotos de “Emily en París” al elegir un blazer negro amplio y vestido corto con detalles de lentejuelas y flecos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Lily Collins priorizó el blazer negro de corte amplio y los zapatos de tacón negros en la composición de su conjunto que usó durante la sesión de fotos para la temporada número 4 de la serie “Emily en París”. El vestido corto negro incluyó detalles de malla y lentejuelas, con flecos en el bajo que llegaron hasta las rodillas. El cabello corto se llevó liso y con raya al medio.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet combina campera de terciopelo negro, chaleco metálico y botas gruesas para los Golden Globes 2026, aportando un aire desenfadado y moderno (REUTERS/Mike Blake)

Para los Golden Globes 2026 Timothée Chalamet lució un conjunto oscuro compuesto por campera de terciopelo negro, pantalón a juego y camiseta básica negra. El atuendo se completó con un chaleco de botones metálicos y un collar fino plateado. Las botas negras de suela gruesa y el cabello corto y despeinado, aportaron un toque desenfadado.

Dakota Johnson

Dakota Johnson apuesta por un vestido negro midi ajustado y accesorios oscuros en la gala de Hollywood Reporter, mezclando escote pronunciado y elegancia discreta (REUTERS/Allison Dinner)

Dakota Johnson eligió, para una gala anual de Hollywood Reporter, un vestido negro de largo midi, confeccionado en tejido liso y con tirantes anchos. El diseño, de corte ajustado, marcó la silueta y presentó escote pronunciado pero sobrio. Completó su look con zapatos negros de punta afilada y accesorios discretos: anillos oscuros y pendientes largos.

Kate Hudson

Kate Hudson deslumbra en la fiesta de Vanity Fair con un vestido negro brillante de escote asimétrico y corte lateral, completando con ondas suaves y labios rojos (REUTERS/Danny Moloshok)

Kate Hudson optó, para la fiesta de Vanity Fair luego de los Oscar 2026, por un vestido largo negro de escote asimétrico y un corte lateral que dejó parte del abdomen al descubierto. El tejido brillante se ajustó al cuerpo y se prolongó en una caída hasta el suelo. El cabello, largo y suelto, lució ondas suaves, y el maquillaje incluyó labios rojos.

Margot Robbie

Margot Robbie reinventa el negro en un vestido de encaje transparente y aplicaciones florales durante el programa de Jimmy Kimmel (The Grosby Group)

Margot Robbie apostó por un estilismo de encaje moderno. La actriz optó para el programa de Jimmy Kimmel en Los Ángeles por un vestido negro transparente de manga larga, adornado con aplicaciones de flores en relieve a lo largo de la prenda. El diseño incluyó aberturas laterales y una falda asimétrica.

Sandalias negras de taco alto con tiras finas, anteojos de sol de gran tamaño, pendientes circulares y el cabello largo con ondas marcadas, peinado hacia un lado, completaron su atuendo.

Hailey Bieber

Hailey Bieber elige un vestido negro de corte sirena y paneles semitransparentes en los Grammy 2026, sumando un broche metálico y collar plateado como toques finales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hailey Bieber se distinguió por los detalles en los paneles laterales semitransparentes de su vestido largo negro de corte sirena y escote palabra de honor que fue visto durante los Premios Grammy 2026. Un pequeño broche metálico adornó el busto y un collar plateado complementó la elección.