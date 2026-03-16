El regreso del cabello natural: cómo potenciar la textura y cuidar la salud capilar

El regreso del cabello natural impulsa la aceptación de ondas, rizos y texturas auténticas en la belleza cotidiana (Freepik)

Durante décadas, el ideal de belleza capilar estuvo dominado por una imagen muy clara: cabello perfectamente lacio, pulido, sin frizz y con cada hebra en su lugar. La plancha alisadora, los tratamientos químicos y el brushing estructurado se convirtieron en parte de la rutina diaria de millones de personas.

Sin embargo, en los últimos años comenzó a surgir una transformación profunda en la forma en que entendemos la belleza del cabello. Hoy se observa una tendencia cada vez más fuerte: el regreso del cabello natural. Esto significa menos obsesión por el alisado perfecto y más aceptación de la textura real del cabello, ya sea ondulado, rizado o con movimiento natural.

Desde mi experiencia como estilista profesional, puedo decir que esta tendencia no es simplemente una moda pasajera. Es parte de un cambio cultural más amplio en el que la autenticidad, la salud del cabello y el bienestar personal están ocupando un lugar central.

La tendencia actual en cuidado capilar prioriza la salud y la autenticidad sobre el alisado perfecto y los tratamientos agresivos (All Things Hair)

Cada tipo de cabello tiene una belleza única, y aprender a trabajar con esa textura natural puede transformar completamente la forma en que una persona se ve y se siente.

La textura natural vuelve a ser protagonista

En el pasado, muchas personas con cabello ondulado o rizado pasaban años tratando de alisarlo constantemente. Esto generaba una relación conflictiva con su propio cabello.

Hoy estamos viendo lo contrario. Las personas quieren entender su cabello y potenciarlo, no ocultarlo.

Este cambio tiene varias razones:

Mayor conciencia sobre el daño que produce el calor excesivo.

Una estética más natural en la moda y la belleza.

Productos más inteligentes diseñados para cada tipo de textura.

Una búsqueda general de autenticidad.

El resultado es una estética más relajada, moderna y saludable.

Cómo empezar a reconectar con tu textura natural

El primer paso para recuperar la textura natural del cabello es dejar de pelear contra él.

Si tu cabello tiene ondas o rizos, es importante darle tiempo para recuperar su forma natural. Muchas veces, después de años de plancha, el patrón natural del cabello tarda algunas semanas en reaparecer.

Algunas recomendaciones básicas para comenzar este proceso incluyen:

Reducir gradualmente el uso de herramientas de calor

Utilizar productos hidratantes.

Evitar cepillar el cabello cuando está seco si es ondulado o rizado.

Aplicar productos de definición cuando el cabello está húmedo.

Este proceso puede parecer simple, pero puede cambiar completamente la calidad del cabello.

La reducción del uso de planchas y herramientas térmicas favorece la hidratación y la vitalidad del cabello en todas sus formas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos según tu tipo de cabello

Uno de los errores más comunes es tratar todos los cabellos de la misma manera. Cada textura tiene necesidades diferentes.

A continuación, algunos consejos específicos según el tipo de cabello.

Cabello lacio: cómo darle movimiento natural

El cabello lacio suele ser brillante y elegante, pero muchas veces puede verse plano o sin volumen.

Para aprovechar mejor esta textura natural, recomiendo:

Cortes con capas suaves: las capas ligeras ayudan a generar movimiento sin perder la caída natural del cabello. Secado natural con textura: en lugar de planchar siempre el cabello, se puede secar naturalmente utilizando un spray de textura ligera. Productos livianos: los cabellos lacios se ven mejor con fórmulas livianas como sprays voluminizadores o sueros ligeros. Cambiar la raya del cabello: mover la raya hacia un lado puede crear volumen instantáneo sin necesidad de calor.

El movimiento hacia la naturalidad redefine los estándares estéticos y fomenta la autoestima a través de la individualidad capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabello ondulado: el equilibrio perfecto

El cabello ondulado es uno de los más versátiles, pero también uno de los más incomprendidos.

Muchas personas con ondas tienden a alisar el cabello porque sienten que no está ni lacio ni rizado. Sin embargo, las ondas naturales pueden ser increíblemente elegantes.

Consejos clave:

Cortes en capas estratégicas: las capas ayudan a que las ondas se formen de manera más natural. Cremas definidoras de ondas: estos productos ayudan a mantener la forma sin rigidez. Secado con difusor: utilizar un difusor en el secador puede ayudar a definir las ondas sin generar frizz. Técnica “scrunch”: apretar suavemente el cabello húmedo con las manos ayuda a formar ondas más definidas.

Cabello rizado: definición y nutrición

El cabello rizado tiene una personalidad única, pero necesita cuidados específicos.

Los rizos tienden a ser más secos porque los aceites naturales del cuero cabelludo no se distribuyen fácilmente a lo largo de la fibra capilar.

Consejos importantes:

Hidratación profunda semanal: las mascarillas nutritivas ayudan a mantener la elasticidad del rizo. Peinar con el cabello húmedo: los rizos deben desenredarse cuando están húmedos para evitar frizz. Usar productos sin alcohol: el alcohol puede resecar el cabello rizado. Técnica “plopping”: secar el cabello con una camiseta de algodón ayuda a mantener la forma natural de los rizos.

Consejos personalizados ayudan a potenciar la belleza natural de cabellos lacios, ondulados, rizados o con mucho volumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabello grueso o con mucho volumen

El cabello grueso suele ser fuerte y resistente, pero también puede resultar difícil de controlar si no se corta correctamente.

Algunas claves para manejarlo mejor:

Capas internas para distribuir el volumen: esto ayuda a que el cabello no se vea pesado. Aceites ligeros en las puntas: controlan el frizz y aportan brillo. Evitar productos demasiado pesados: las fórmulas muy densas pueden aplastar el volumen natural.

Hábitos diarios que ayudan a mejorar la textura natural

Además del corte y los productos, existen pequeños hábitos que pueden mejorar enormemente la calidad del cabello.

Entre los más importantes:

Dormir con fundas de almohada de seda o satén.

No lavar el cabello con agua demasiado caliente.

Usar protectores térmicos cuando se utilicen herramientas de calor.

Cortar las puntas regularmente.

Masajear el cuero cabelludo para estimular la circulación.

Estos hábitos simples ayudan a mantener el cabello más saludable y permiten que la textura natural se exprese mejor.

Hábitos saludables contribuyen a mejorar la textura y el brillo del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peinados que funcionan con la textura natural

La tendencia actual también favorece peinados más relajados y naturales.

Algunas opciones populares incluyen:

Ondas suaves estilo “beach hair”.

Colas bajas con textura natural.

Recogidos sueltos.

Cabello secado al aire con movimiento natural.

Trenzas suaves.

Estos estilos tienen algo en común: no buscan controlar el cabello, sino acompañar su movimiento natural.

La relación entre salud capilar y belleza

Una de las lecciones más importantes de esta tendencia es que la belleza del cabello comienza con su salud.

Cuando el cabello está bien hidratado, nutrido y protegido, su textura natural se vuelve más definida y más atractiva.

Por eso hoy hablamos cada vez más de:

Cuidado del cuero cabelludo.

Nutrición capilar.

Productos menos agresivos.

Rutinas de cuidado más simples pero constantes.

La belleza moderna está dejando atrás la idea de transformar el cabello a cualquier costo. Hoy se busca trabajar con la naturaleza del cabello y potenciar su mejor versión.

Peinados relajados y técnicas de secado al aire acompañan la nueva visión de la belleza capilar en la vida diaria (Freepik)

Una nueva forma de entender la belleza capilar

El regreso del cabello natural no significa abandonar el estilo o la elegancia. Significa encontrar una estética más auténtica y personal.

Como estilista, siempre digo que el mejor peinado es aquel que hace que una persona se sienta cómoda con su propio cabello.

Hoy más que nunca, la tendencia es clara: menos plancha, más textura real.

Cabellos con movimiento, con personalidad y con identidad propia están redefiniendo los estándares de belleza.

Y quizás esa sea la verdadera revolución capilar de nuestro tiempo: aprender que la belleza del cabello no está en cambiarlo por completo, sino en descubrir y celebrar lo que ya tenemos naturalmente.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.