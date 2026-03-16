Contrastes, texturas y diseño funcional: las claves de la nueva colección de Bōken

La colección Otoño/Invierno 2026 de Bōken se inspira en el minimalismo y el regreso a lo esencial como respuesta al exceso visual

La moda se transforma a un ritmo incesante. Existen firmas que observan con atención estos procesos y responden de manera ágil ante los nuevos escenarios.

En ese contexto de permanente renovación, Bōken se distingue por presentar su colección Otoño/Invierno 2026 como un manifiesto de exploración y regreso a lo esencial de la materia, una propuesta que busca ser antídoto frente a la saturación visual contemporánea.

A partir del 15 de marzo, la nueva colección de Bōken, The Edge of Light, estará disponible tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital. La campaña, protagonizada por Milagros Schmoll, sitúa sus imágenes en territorios de contrastes sutiles, donde la interacción entre luz y sombra expone la fuerza de las texturas y las formas.

Bōken lanza The Edge of Light a partir del 15 de marzo, disponible en tiendas físicas y digital, reforzando su liderazgo en la moda contemporánea

El eje conceptual y material es el cuero ovino, un distintivo de la marca, sometido a tratamientos que multiplican sus terminaciones y profundidades. En esta edición, adquiere densidades, brillos y matices inéditos, y su superficie se vincula de manera directa con la piel del cuerpo.

El cuero ovino, materia central de Bōken, muestra nuevas densidades, brillos y matices para vestir con una estética sofisticada y atemporal

Las piezas principales—camperas, vestidos y abrigos—regresan bajo una reinterpretación de las materialidades clásicas, siguiendo una estética que combina corte preciso con sensualidad contenida. “Las siluetas son limpias, definidas y envolventes, pensadas para acompañar el movimiento natural del cuerpo”, describieron desde Bōken a Infobae.

Las prendas principales de la nueva colección reinterpretan materiales clásicos con siluetas limpias, cortes precisos y sensualidad contenida

Minimalismo contemporáneo y calidad de los materiales

Según manifestaron, “la colección se inscribe dentro de una corriente contemporánea que revaloriza los materiales nobles y la permanencia".

La propuesta de Bōken privilegia el lujo a través de materiales nobles, pureza formal y la precisión artesanal en el diseño de cada prenda

“Frente a la saturación visual y la ornamentación excesiva, AW26 propone una mirada más depurada, donde el lujo se expresa a través de la calidad de la materia, la pureza de la forma y la precisión del diseño”, afirmaron.

La colección The Edge of Light pone el énfasis en la relación íntima entre las texturas del cuero y la piel, acentuando una experiencia sensorial única

El movimiento como argumento estético

La propuesta gira sobre la relación entre cuerpo y materialidad, fundamentando el diseño en una coreografía diaria. Lo que se busca es “un equilibrio entre estructura y fluidez”, en palabras de la marca.

Bōken conecta la tradición y la experimentación en una campaña protagonizada por Milagros Schmoll y ambientada en escenarios de contrastes sutiles

Las piezas, si bien evocan la herencia de la casa Bōken, aparecen renovadas a través de tratamientos técnicos que dotan al cuero de un espectro nuevo de posibilidades. La superficie, los brillos, las profundidades y la relación con el cuerpo adquieren centralidad.

La filosofía de Bōken redefine el lujo contemporáneo al equilibrar estructura y fluidez, integrando innovación, funcionalidad y herencia en sus diseños

Renovación y permanencia como respuesta al dinamismo

El lanzamiento de The Edge of Light refleja la filosofía de Bōken de liderar el diálogo entre tradición y experimentación. Para la marca, interpretar las señales del entorno y anticipar cambios en el mercado es la clave de su vigencia en una industria definida por el vértigo y la competitividad. Al revalorizar materiales nobles y evitar la saturación estética, la propuesta consigue conectar un vínculo perdurable entre diseño contemporáneo y memoria de la materia.

La colección AW26 valora materiales nobles y permanentes en respuesta al dinamismo de la industria de la moda y a la saturación visual

A partir de este 15 de marzo, quienes visiten los locales de BŌKEN o su sitio web podrán experimentar una colección que reubica el concepto de lujo en la experiencia sensorial y visual, devolviendo a las prendas su condición más elemental y, al mismo tiempo, más sofisticada.