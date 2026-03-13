La IA reveló cuál es el juego de mesa más influyente de todos los tiempos

En un reciente estudio, un sistema automatizado analizó numerosos factores como la tradición, la popularidad mundial y la influencia cultural, lo que llevó a que el clásico milenario se ubique en el primer lugar del ranking global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente análisis realizado con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) respondió a una de las preguntas más debatidas por usuarios de todo el mundo: cuál es el mejor juego de mesa de la historia. Utilizando datos de popularidad, influencia cultural y profundidad estratégica, la IA posicionó al ajedrez como el título más relevante. Este clásico milenario destaca por su impacto global, su legado y su vigencia a través de los siglos.

De acuerdo con información publicada por el medio brasileño OGlobo, la IA evaluó factores como la antigüedad, la masividad, la influencia en la cultura y la innovación en las mecánicas de juego. El ajedrez reúne todos estos atributos, siendo practicado por millones de personas y reconocido como deporte mental. Su origen se remonta aproximadamente al siglo VI y hoy mantiene presencia en eventos internacionales y en la vida cotidiana de aficionados y profesionales.

La IA elaboró un listado de otros juegos destacados, considerando tanto la historia como la actualidad. Entre ellos se encuentran Go, Catan, Monopoly y juegos modernos como Gloomhaven, que reciben menciones por su diseño, complejidad táctica y su capacidad para reunir a jugadores de distintas generaciones.

Criterios de la IA para elegir el mejor juego

Un relevamiento de datos sobre ventas, relevancia social e innovación situó al tradicional enfrentamiento de reyes y peones como el principal referente del universo lúdico a nivel mundial, superando a otras opciones históricas y modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA utilizó una combinación de datos de ventas, número de jugadores, impacto en la sociedad y la evolución constante en las reglas para seleccionar los juegos más destacados. El ajedrez sobresale por su antigüedad y su legado en la literatura, el cine y la educación. Según los algoritmos, la profundidad estratégica y la posibilidad de diversos niveles de juego refuerzan su posición.

Por otra parte, Go, originario de China hace más de 2.500 años, es uno de los juegos más antiguos y complejos. Su popularidad en Asia y la simplicidad de sus reglas lo mantienen como un exponente de la estrategia pura. Catan, siguiendo la denominación internacional en el título del juego, cambió la escena de los juegos modernos al introducir mecánicas de comercio y cooperación. En tanto, Monopoly refleja aspectos económicos y sociales, apoyándose en una extensa tradición de partidas familiares.

Tendencias actuales y nuevos clásicos

Actualmente, la oferta de juegos de mesa se amplía y se adapta a diferentes públicos. En mercados como Argentina, Catan sigue siendo el más vendido y recomendado para quienes buscan iniciarse en la gestión de recursos; este fenómeno responde tanto a la accesibilidad del juego en el país como a la tendencia local por los títulos europeos de estrategia simple pero envolvente. Ticket to Ride gana popularidad por su sencillez y estética atractiva, ideal para familias y quienes se acercan por primera vez al hobby. Gloomhaven atrae a los aficionados a la narrativa y la estrategia avanzada, gracias a sus campañas extensas y experiencias colaborativas.

La IA también destacó la aparición de títulos inclusivos como Velocitactor, diseñado en Argentina para personas con y sin visión, y la proliferación de juegos de trivia y deducción que potencian el componente social. Las ediciones temáticas de Monopoly y propuestas como Leyendas Ocultas evidencian cómo los juegos de mesa pueden adaptarse a las culturas locales y a nuevas generaciones.

El análisis de IA incluye al Go, Catán, Monopoly y Gloomhaven entre los juegos de mesa más destacados por su relevancia histórica y actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir un juego de mesa, la IA sugirió tener en cuenta la disponibilidad local, el precio, la duración de las partidas y el número de jugadores recomendado. Juegos como Gloomhaven requieren muchas horas y grupos grandes, mientras que Catan y Ticket to Ride resultan más flexibles en tiempo y edades. La adaptación de títulos internacionales a ediciones locales facilita el acceso y fomenta la diversidad en la oferta lúdica.

El auge de los juegos de mesa modernos responde al deseo de socializar, ejercitar la mente y compartir experiencias alejadas de las pantallas. La evolución constante y la variedad de propuestas aseguran que cada jugador encuentre una alternativa acorde a sus preferencias.