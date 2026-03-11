Tendencias

Receta de budín napolitano con facturas, rápida y fácil

Cómo preparar una delicia para toda la familia, lista en pocos pasos y con ingredientes que hay en casa

Budín napolitano recién desmoldado, con
Budín napolitano recién desmoldado, con las facturas doradas y el caramelo brillando en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la merienda pide algo reconfortante y lleno de historia, el aroma a budín napolitano recién horneado conecta con recuerdos de la infancia y tardes largas en familia. El budín napolitano hecho con facturas es esa receta ideal para rescatar esas medialunas y vigilantes que quedaron del día anterior, transformándolos en un postre jugoso y tentador.

Este budín es muy popular en casas y confiterías argentinas. Suele servirse en reuniones rápidas, como postre improvisado o para acompañar el mate. Su origen está emparentado con el clásico budín de pan, pero suma ese plus pastelero de las facturas que le dan textura y sabor únicos.

Receta de budín napolitano con facturas

El budín napolitano con facturas es un postre del estilo del flan, preparado a base de huevos, leche y azúcar, donde las facturas (medialunas, cañoncitos, tortitas negras, etc.) reemplazan al pan. Se cocina a baño María y se sirve frío, con una textura cremosa y un sabor bien argentino.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

Detalle del budín napolitano cortado,
Detalle del budín napolitano cortado, ideal para aprovechar facturas y compartir en la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 6 a 8 facturas variadas (medialunas, vigilantes, tortitas negras, cañoncitos, etc.)
  • 750 ml de leche entera
  • 6 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 200 g de azúcar (para el caramelo)
  • Opcional: 100 g de pasas de uva o trocitos de chocolate
Cómo hacer budín napolitano con facturas, paso a paso

  1. Preparar el caramelo: Colocar los 200 g de azúcar en una budinera o flanera con 2 cucharadas de agua. Llevar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Girar el molde para cubrir bien el fondo y los bordes. Dejar enfriar.
  2. Desmenuzar las facturas: Cortar o romper las facturas en trozos medianos y colocarlas en un bol grande.
  3. Empapar con leche: Calentar la leche hasta que esté tibia y verterla sobre las facturas. Dejar reposar 10 minutos, mezclando para que se hidraten bien.
  4. Mezclar la base: En otro bol, batir los huevos con los 200 g de azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  5. Unir las mezclas: Incorporar la mezcla de huevos y azúcar a las facturas remojadas, integrando bien. Agregar las pasas de uva o el chocolate en este momento si se desea.
  6. Verter en el molde: Pasar la preparación a la budinera acaramelada.
  7. Cocinar a baño María: Colocar el molde dentro de una fuente amplia con agua caliente y llevar a horno precalentado a 180 °C. Cocinar por 1 hora (controlar que al pinchar con un palillo éste salga limpio).
  8. Enfriar y desmoldar: Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar. Para desmoldar fácil, pasar la base del molde unos segundos por la hornalla.

Consejos claves:

  • El caramelo debe estar dorado, pero no quemado.
  • Las facturas deben estar bien empapadas en leche para lograr un budín cremoso.
Porción de budín napolitano servida
Porción de budín napolitano servida en plato, mostrando su textura cremosa y los trozos de medialuna en el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 50 g
  • Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 5 días, bien tapado. También puede freezarse por hasta 1 mes, preferentemente porcionado y bien envuelto.

