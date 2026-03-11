Receta de budín napolitano con facturas, rápida y fácil

Budín napolitano recién desmoldado, con las facturas doradas y el caramelo brillando en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la merienda pide algo reconfortante y lleno de historia, el aroma a budín napolitano recién horneado conecta con recuerdos de la infancia y tardes largas en familia. El budín napolitano hecho con facturas es esa receta ideal para rescatar esas medialunas y vigilantes que quedaron del día anterior, transformándolos en un postre jugoso y tentador.

Este budín es muy popular en casas y confiterías argentinas. Suele servirse en reuniones rápidas, como postre improvisado o para acompañar el mate. Su origen está emparentado con el clásico budín de pan, pero suma ese plus pastelero de las facturas que le dan textura y sabor únicos.

Receta de budín napolitano con facturas

El budín napolitano con facturas es un postre del estilo del flan, preparado a base de huevos, leche y azúcar, donde las facturas (medialunas, cañoncitos, tortitas negras, etc.) reemplazan al pan. Se cocina a baño María y se sirve frío, con una textura cremosa y un sabor bien argentino.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

Detalle del budín napolitano cortado, ideal para aprovechar facturas y compartir en la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 a 8 facturas variadas (medialunas, vigilantes, tortitas negras, cañoncitos, etc.)

750 ml de leche entera

6 huevos

200 g de azúcar

1 cucharada de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

200 g de azúcar (para el caramelo)

Opcional: 100 g de pasas de uva o trocitos de chocolate

Cómo hacer budín napolitano con facturas, paso a paso

Preparar el caramelo: Colocar los 200 g de azúcar en una budinera o flanera con 2 cucharadas de agua. Llevar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Girar el molde para cubrir bien el fondo y los bordes. Dejar enfriar. Desmenuzar las facturas: Cortar o romper las facturas en trozos medianos y colocarlas en un bol grande. Empapar con leche: Calentar la leche hasta que esté tibia y verterla sobre las facturas. Dejar reposar 10 minutos, mezclando para que se hidraten bien. Mezclar la base: En otro bol, batir los huevos con los 200 g de azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Unir las mezclas: Incorporar la mezcla de huevos y azúcar a las facturas remojadas, integrando bien. Agregar las pasas de uva o el chocolate en este momento si se desea. Verter en el molde: Pasar la preparación a la budinera acaramelada. Cocinar a baño María: Colocar el molde dentro de una fuente amplia con agua caliente y llevar a horno precalentado a 180 °C. Cocinar por 1 hora (controlar que al pinchar con un palillo éste salga limpio). Colocar el molde dentro de una fuente amplia con agua caliente y llevar a horno precalentado a 180 °C. Cocinar por 1 hora (controlar que al pinchar con un palillo éste salga limpio). Enfriar y desmoldar: Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar. Para desmoldar fácil, pasar la base del molde unos segundos por la hornalla.

Consejos claves:

El caramelo debe estar dorado, pero no quemado.

Las facturas deben estar bien empapadas en leche para lograr un budín cremoso.

Porción de budín napolitano servida en plato, mostrando su textura cremosa y los trozos de medialuna en el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 9 g

Carbohidratos: 50 g

Proteínas: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en heladera hasta 5 días, bien tapado. También puede freezarse por hasta 1 mes, preferentemente porcionado y bien envuelto.