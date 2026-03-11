Receta de budín napolitano con facturas, rápida y fácil

Cuando la merienda pide algo reconfortante y lleno de historia, el aroma a budín napolitano recién horneado conecta con recuerdos de la infancia y tardes largas en familia. El budín napolitano hecho con facturas es esa receta ideal para rescatar esas medialunas y vigilantes que quedaron del día anterior, transformándolos en un postre jugoso y tentador.
Este budín es muy popular en casas y confiterías argentinas. Suele servirse en reuniones rápidas, como postre improvisado o para acompañar el mate. Su origen está emparentado con el clásico budín de pan, pero suma ese plus pastelero de las facturas que le dan textura y sabor únicos.
Receta de budín napolitano con facturas
El budín napolitano con facturas es un postre del estilo del flan, preparado a base de huevos, leche y azúcar, donde las facturas (medialunas, cañoncitos, tortitas negras, etc.) reemplazan al pan. Se cocina a baño María y se sirve frío, con una textura cremosa y un sabor bien argentino.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 6 a 8 facturas variadas (medialunas, vigilantes, tortitas negras, cañoncitos, etc.)
- 750 ml de leche entera
- 6 huevos
- 200 g de azúcar
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 200 g de azúcar (para el caramelo)
- Opcional: 100 g de pasas de uva o trocitos de chocolate
- Cómo hacer budín napolitano con facturas, paso a paso
- Preparar el caramelo: Colocar los 200 g de azúcar en una budinera o flanera con 2 cucharadas de agua. Llevar a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Girar el molde para cubrir bien el fondo y los bordes. Dejar enfriar.
- Desmenuzar las facturas: Cortar o romper las facturas en trozos medianos y colocarlas en un bol grande.
- Empapar con leche: Calentar la leche hasta que esté tibia y verterla sobre las facturas. Dejar reposar 10 minutos, mezclando para que se hidraten bien.
- Mezclar la base: En otro bol, batir los huevos con los 200 g de azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Unir las mezclas: Incorporar la mezcla de huevos y azúcar a las facturas remojadas, integrando bien. Agregar las pasas de uva o el chocolate en este momento si se desea.
- Verter en el molde: Pasar la preparación a la budinera acaramelada.
- Cocinar a baño María: Colocar el molde dentro de una fuente amplia con agua caliente y llevar a horno precalentado a 180 °C. Cocinar por 1 hora (controlar que al pinchar con un palillo éste salga limpio).
- Enfriar y desmoldar: Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera al menos 4 horas antes de desmoldar. Para desmoldar fácil, pasar la base del molde unos segundos por la hornalla.
Consejos claves:
- El caramelo debe estar dorado, pero no quemado.
- Las facturas deben estar bien empapadas en leche para lograr un budín cremoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 50 g
- Proteínas: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera hasta 5 días, bien tapado. También puede freezarse por hasta 1 mes, preferentemente porcionado y bien envuelto.