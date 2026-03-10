Receta de postre chaja, rápida y fácil

Hay postres que parecen resumir la alegría de una mesa compartida, y el postre chajá es uno de los grandes favoritos. Su llegada al final de un almuerzo familiar o una reunión de amigos suele arrancar sonrisas y hasta algún aplauso espontáneo. La combinación de texturas –el crocante del merengue, la suavidad del bizcochuelo y la frescura de los duraznos– despierta recuerdos y gana nuevos adeptos en cada bocado.
Aunque su origen está en Uruguay, el postre chajá encontró un lugar privilegiado en la cultura argentina, especialmente en las provincias del Litoral y el centro del país. Es habitual verlo como protagonista de cumpleaños, fiestas, mesas dulces y hasta como postre de domingo, porque su sabor resulta tan tentador como su facilidad para adaptarse a lo que hay en la heladera.
Receta de postre chajá
El postre chajá es un postre frío de armado rápido y sencillo, ideal para quienes desean lucirse con poco esfuerzo en la cocina. Consiste en capas alternadas de bizcochuelo (o pionono), crema chantilly, duraznos en almíbar y merengue seco, presentados en una fuente grande o en copas individuales. No requiere cocción ni técnicas complejas, y permite jugar con el formato y los ingredientes según el gusto y lo que se tenga a mano.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 20 minutos
- Reposo en heladera: 10 minutos (mínimo)
Ingredientes
- 1 bizcochuelo de vainilla chico (puede ser comprado o casero)
- 400 cc de crema de leche
- 5 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 gr de merengues secos
- 1 lata de duraznos en almíbar (800 gr)
- 2 cucharadas del almíbar de los duraznos
Cómo hacer postre chajá, paso a paso
- Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener un chantilly firme.
- Cortar el bizcochuelo en rebanadas de 1 a 2 cm de espesor, procurando que queden parejas para un armado prolijo.
- Colocar una primera capa de bizcochuelo en la base de la fuente o copas elegidas. Humedecer apenas con el almíbar de duraznos para que quede tierno pero no se desarme.
- Distribuir la mitad de los duraznos cortados en cubos sobre el bizcochuelo.
- Cubrir con una capa generosa de crema chantilly.
- Trozar la mitad de los merengues secos y distribuir sobre la crema, presionando suavemente para que se integren y aporten crocantez.
- Repetir las capas: otra de bizcochuelo, duraznos, crema y merengue, hasta completar la fuente o las copas.
- Decorar la superficie con el resto de la crema chantilly, duraznos y merengues enteros o en trozos grandes.
- Llevar a la heladera y dejar enfriar al menos 1 hora antes de servir, para que las capas se asienten y el postre resulte bien fresco. Consejo importante: No empapar el bizcochuelo ni batir la crema de más; la textura aireada hace la diferencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta de postre chajá rinde aproximadamente 8 porciones abundantes si se sirve como postre principal en un almuerzo o cena. Si se utiliza una fuente rectangular estándar (de unos 30 x 20 cm) y se arma en dos capas, cada porción equivale a un cuadrado generoso de unos 8 x 8 cm.
En formato de copas individuales, alcanza para llenar entre 8 y 10 copas medianas, dependiendo del tamaño y la cantidad de capas que se coloquen. Esto la convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o cualquier evento donde se espera agasajar a varios comensales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 17 g
- Carbohidratos: 42 g
- Proteínas: 5 g
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El postre chajá se conserva en la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Durante ese tiempo, mantiene su frescura, aunque el merengue está más crocante en las primeras horas. No se recomienda congelarlo porque la crema y el merengue pierden textura. Lo ideal es armarlo el mismo día para que el bizcochuelo y el merengue mantengan su mejor punto.