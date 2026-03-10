Tendencias

Receta de postre chaja, rápida y fácil

Perfecto para quienes quieren lucirse con una combinación de crema, merengue y frutas, listo en minutos y sin necesidad de horno

Guardar
El postre chajá resume la
El postre chajá resume la alegría de la mesa compartida y destaca como favorito en reuniones familiares y de amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que parecen resumir la alegría de una mesa compartida, y el postre chajá es uno de los grandes favoritos. Su llegada al final de un almuerzo familiar o una reunión de amigos suele arrancar sonrisas y hasta algún aplauso espontáneo. La combinación de texturas –el crocante del merengue, la suavidad del bizcochuelo y la frescura de los duraznos– despierta recuerdos y gana nuevos adeptos en cada bocado.

Aunque su origen está en Uruguay, el postre chajá encontró un lugar privilegiado en la cultura argentina, especialmente en las provincias del Litoral y el centro del país. Es habitual verlo como protagonista de cumpleaños, fiestas, mesas dulces y hasta como postre de domingo, porque su sabor resulta tan tentador como su facilidad para adaptarse a lo que hay en la heladera.

Receta de postre chajá

El postre chajá es un postre frío de armado rápido y sencillo, ideal para quienes desean lucirse con poco esfuerzo en la cocina. Consiste en capas alternadas de bizcochuelo (o pionono), crema chantilly, duraznos en almíbar y merengue seco, presentados en una fuente grande o en copas individuales. No requiere cocción ni técnicas complejas, y permite jugar con el formato y los ingredientes según el gusto y lo que se tenga a mano.

La receta de postre chajá
La receta de postre chajá utiliza ingredientes accesibles, como bizcochuelo, crema chantilly, merengues y duraznos en almíbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Reposo en heladera: 10 minutos (mínimo)

Ingredientes

  • 1 bizcochuelo de vainilla chico (puede ser comprado o casero)
  • 400 cc de crema de leche
  • 5 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 gr de merengues secos
  • 1 lata de duraznos en almíbar (800 gr)
  • 2 cucharadas del almíbar de los duraznos

Cómo hacer postre chajá, paso a paso

El origen uruguayo del postre
El origen uruguayo del postre chajá se fusiona con la cultura argentina, especialmente en el Litoral y el centro del país (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener un chantilly firme.
  2. Cortar el bizcochuelo en rebanadas de 1 a 2 cm de espesor, procurando que queden parejas para un armado prolijo.
  3. Colocar una primera capa de bizcochuelo en la base de la fuente o copas elegidas. Humedecer apenas con el almíbar de duraznos para que quede tierno pero no se desarme.
  4. Distribuir la mitad de los duraznos cortados en cubos sobre el bizcochuelo.
  5. Cubrir con una capa generosa de crema chantilly.
  6. Trozar la mitad de los merengues secos y distribuir sobre la crema, presionando suavemente para que se integren y aporten crocantez.
  7. Repetir las capas: otra de bizcochuelo, duraznos, crema y merengue, hasta completar la fuente o las copas.
  8. Decorar la superficie con el resto de la crema chantilly, duraznos y merengues enteros o en trozos grandes.
  9. Llevar a la heladera y dejar enfriar al menos 1 hora antes de servir, para que las capas se asienten y el postre resulte bien fresco. Consejo importante: No empapar el bizcochuelo ni batir la crema de más; la textura aireada hace la diferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de postre chajá rinde aproximadamente 8 porciones abundantes si se sirve como postre principal en un almuerzo o cena. Si se utiliza una fuente rectangular estándar (de unos 30 x 20 cm) y se arma en dos capas, cada porción equivale a un cuadrado generoso de unos 8 x 8 cm.

En formato de copas individuales, alcanza para llenar entre 8 y 10 copas medianas, dependiendo del tamaño y la cantidad de capas que se coloquen. Esto la convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o cualquier evento donde se espera agasajar a varios comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de postre chajá
Cada porción de postre chajá aporta 350 calorías, 17 gramos de grasas, 42 gramos de carbohidratos y 5 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 17 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Proteínas: 5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre chajá se conserva en la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Durante ese tiempo, mantiene su frescura, aunque el merengue está más crocante en las primeras horas. No se recomienda congelarlo porque la crema y el merengue pierden textura. Lo ideal es armarlo el mismo día para que el bizcochuelo y el merengue mantengan su mejor punto.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEPostresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo es el “pez guitarra” que científicos, pescadores y comunidades costeras buscan salvar

Esta especie marina enfrenta una disminución preocupante en su población. Referentes de la investigación trabajan juntos para frenar su desaparición y preservar el equilibrio ecológico

Cómo es el “pez guitarra”

De las clases particulares al fenómeno digital: el influencer de matemática que enseña sin fórmulas imposibles

Con millones de seguidores en TikTok e Instagram, Fede Shortrede revolucionó la forma de aprender matemática sumando humor y creatividad a los conceptos más temidos. En su paso por Infobae a la Tarde, mostró cómo el método digital puede acercar la materia a todos

De las clases particulares al

Por qué el reloj analógico podría desaparecer de las aulas y qué advierten los expertos sobre sus consecuencias

Las dificultades de los estudiantes para interpretar dispositivos tradicionales generan preocupación entre docentes y científicos, mientras el avance de la tecnología redefine las competencias básicas y plantea nuevos desafíos en la formación escolar

Por qué el reloj analógico

La advertencia de una psicóloga sobre el multitasking: “Alternamos tareas y eso impacta en la eficiencia”

En una entrevista en Infobae al Mediodía, Sol Rivera, especialista en neurociencia, explicó que, aunque es común enfrentar diversas demandas, cambiar constantemente de foco genera desgaste emocional y reduce la capacidad de concentración. El impacto en las mujeres

La advertencia de una psicóloga

Científicos descubren cómo un microbio vital para el océano se adapta al calentamiento global

El estudio revela que una de las especies más abundantes del plancton marino mejora su capacidad para mantener funciones esenciales bajo temperaturas elevadas

Científicos descubren cómo un microbio
DEPORTES
Independiente recibe a Unión de

Independiente recibe a Unión de Santa Fe en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

El video del Cuti Romero con el entrenador justo antes del cambio del arquero del Tottenham que abrió el debate

Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

El testimonio que le inyectó polémica al debate sobre el regreso frustrado de Messi al Barcelona: “Xavi está en lo cierto”

TELESHOW
El tierno saludo de Antonela

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en un incendio

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz