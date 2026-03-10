Receta de postre chaja, rápida y fácil

El postre chajá resume la alegría de la mesa compartida y destaca como favorito en reuniones familiares y de amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres que parecen resumir la alegría de una mesa compartida, y el postre chajá es uno de los grandes favoritos. Su llegada al final de un almuerzo familiar o una reunión de amigos suele arrancar sonrisas y hasta algún aplauso espontáneo. La combinación de texturas –el crocante del merengue, la suavidad del bizcochuelo y la frescura de los duraznos– despierta recuerdos y gana nuevos adeptos en cada bocado.

Aunque su origen está en Uruguay, el postre chajá encontró un lugar privilegiado en la cultura argentina, especialmente en las provincias del Litoral y el centro del país. Es habitual verlo como protagonista de cumpleaños, fiestas, mesas dulces y hasta como postre de domingo, porque su sabor resulta tan tentador como su facilidad para adaptarse a lo que hay en la heladera.

Receta de postre chajá

El postre chajá es un postre frío de armado rápido y sencillo, ideal para quienes desean lucirse con poco esfuerzo en la cocina. Consiste en capas alternadas de bizcochuelo (o pionono), crema chantilly, duraznos en almíbar y merengue seco, presentados en una fuente grande o en copas individuales. No requiere cocción ni técnicas complejas, y permite jugar con el formato y los ingredientes según el gusto y lo que se tenga a mano.

La receta de postre chajá utiliza ingredientes accesibles, como bizcochuelo, crema chantilly, merengues y duraznos en almíbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación activa: 20 minutos

Reposo en heladera: 10 minutos (mínimo)

Ingredientes

1 bizcochuelo de vainilla chico (puede ser comprado o casero)

400 cc de crema de leche

5 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 gr de merengues secos

1 lata de duraznos en almíbar (800 gr)

2 cucharadas del almíbar de los duraznos

Cómo hacer postre chajá, paso a paso

El origen uruguayo del postre chajá se fusiona con la cultura argentina, especialmente en el Litoral y el centro del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener un chantilly firme. Cortar el bizcochuelo en rebanadas de 1 a 2 cm de espesor, procurando que queden parejas para un armado prolijo. Colocar una primera capa de bizcochuelo en la base de la fuente o copas elegidas. Humedecer apenas con el almíbar de duraznos para que quede tierno pero no se desarme. Distribuir la mitad de los duraznos cortados en cubos sobre el bizcochuelo. Cubrir con una capa generosa de crema chantilly. Trozar la mitad de los merengues secos y distribuir sobre la crema, presionando suavemente para que se integren y aporten crocantez. Repetir las capas: otra de bizcochuelo, duraznos, crema y merengue, hasta completar la fuente o las copas. Decorar la superficie con el resto de la crema chantilly, duraznos y merengues enteros o en trozos grandes. Llevar a la heladera y dejar enfriar al menos 1 hora antes de servir, para que las capas se asienten y el postre resulte bien fresco. Consejo importante: No empapar el bizcochuelo ni batir la crema de más; la textura aireada hace la diferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de postre chajá rinde aproximadamente 8 porciones abundantes si se sirve como postre principal en un almuerzo o cena. Si se utiliza una fuente rectangular estándar (de unos 30 x 20 cm) y se arma en dos capas, cada porción equivale a un cuadrado generoso de unos 8 x 8 cm.

En formato de copas individuales, alcanza para llenar entre 8 y 10 copas medianas, dependiendo del tamaño y la cantidad de capas que se coloquen. Esto la convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o cualquier evento donde se espera agasajar a varios comensales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de postre chajá aporta 350 calorías, 17 gramos de grasas, 42 gramos de carbohidratos y 5 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 350 kcal

Grasas: 17 g

Carbohidratos: 42 g

Proteínas: 5 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre chajá se conserva en la heladera, bien tapado, hasta 2 días. Durante ese tiempo, mantiene su frescura, aunque el merengue está más crocante en las primeras horas. No se recomienda congelarlo porque la crema y el merengue pierden textura. Lo ideal es armarlo el mismo día para que el bizcochuelo y el merengue mantengan su mejor punto.