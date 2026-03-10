De las clases particulares al fenómeno digital: el influencer de matemática que enseña sin fórmulas imposibles

Fede Shortrede, influencer de matemática en redes sociales, suma creatividad y humor para enseñar conceptos difíciles a millones de seguidores

En una entrevista en Infobae en vivo con Fede Shortrede, el creador de contenido explicó ante el staff cómo su método mezcla humor, pedagogía y redes sociales para acercar la matemática a los jóvenes y adultos. El encuentro, marcado por demostraciones en vivo y reflexiones sobre el estado de la educación, dejó en evidencia el poder del formato digital para generar comunidad y aprendizaje.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Shortrede compartió su visión sobre el fenómeno de los influencers educativos y la necesidad de nuevas estrategias para el aprendizaje de la matemática en Argentina.

La matemática como espectáculo y el rol del influencer

“Soy un actor que juega a explicar matemática”, definió Fede Shortrede al inicio de la charla, marcando el tono de su propuesta. Remarcó que su desembarco en redes sociales nació durante la pandemia, cuando, tras quedarse sin trabajo, decidió unir su formación artística y su experiencia docente: “Arranqué en pandemia más que nada porque, bueno, yo daba clases, me había quedado sin laburo, estaba viviendo de ahorros y dije: ‘Bueno, algo tengo que hacer’. Entonces, me empecé a grabar”.

Shortrede destacó cómo la matemática puede adquirir un tono lúdico y hasta mágico cuando se la comunica con creatividad: “Hay algo de truco, de polvo de hada que vos le tirás para que entre, digamos. Me gusta jugar. También hay algo de la actuación que yo uso como herramienta para comunicar, para crear algún personaje, alguna pavada, algún chiste”.

El influencer, que hoy suma 894 mil seguidores en Instagram y 2.1 millones en TikTok, subrayó la importancia de la comunidad digital: “Se ha formado una linda comunidad de gente que te sigue, que te banca, con todos los beneficios que eso lleva”.

Durante su visita a Infobae, Shortrede destacó cómo el humor y la actuación facilitan el aprendizaje de matemática en jóvenes y adultos (Infobae en Vivo)

El desafío pedagógico en Argentina y la necesidad de nuevas estrategias

Rosendo Grobo puso sobre la mesa el desafío educativo: “7 de cada 10 estudiantes de séptimo grado obtuvieron un desempeño básico o por debajo del básico en matemática”. Shortrede no evitó el tema: “Es difícil la matemática. Hay que entender eso. Vos tenés que desarrollar una musculatura, un poder de abstracción, que eso es difícil. No todos quieren. No siempre tenés docentes que te inviten, que te abran la puerta”.

Consultado sobre su propio vínculo con la disciplina, Shortrede relató: “No, no, es algo que apareció en el CBC. Yo arranqué con Medicina, después con Ingeniería Industrial, y hasta que en un momento empecé a amigarme un poquito más con unos buenos docentes y, en la carrera de Ingeniería, una profesora se encargó de despertar el amor”.

Sobre las claves para mejorar la enseñanza, insistió: “Para abstraerse y generar ese tipo de conocimiento hay que poner de uno y trabajo”. Además, resaltó el valor del componente artístico y la comunicación en el aula: “El comunicar es algo importante de la disciplina. Vos lo tenés que hacer. Si vas a ser docente, independientemente del campo de conocimiento que elijas, tenés que tener algo, un vínculo especial con la comunicación”.

El momento viral: sumar ángulos y romper mitos en vivo

Shortrede llevó a los conductores al pizarrón y propuso un ejercicio clásico: “¿Se acuerdan ustedes cuánto tienen que sumar los ángulos interiores de un triángulo?”. Tras la respuesta correcta (“180 grados”), explicó el razonamiento detrás del teorema, detallando el uso de paralelas y ángulos alternos internos: “La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Eso es algo que se suele ver en las escuelas, sobre todo en los libros de geometría”.

El clip del día llegó cuando desmitificó una duda frecuente: “El cero es un número par. Mucha gente, o sea, es algo social que sucede cuando le preguntás a alguien si el cero es un número par o impar, se le complica la cosa. El cero es un múltiplo de dos. ¿Por qué? Porque dos por cero, cero”.

El staff de Infobae a la Tarde se animó a compartir sus propias experiencias con la matemática, como la dificultad de aplicar conceptos en la vida cotidiana y el uso de herramientas digitales para resolver cuentas. Shortrede concluyó: “Te ordena un poco. También te ordena el discurso, te ayuda a descubrir cosas que están filtradas en lugares donde están aceptados socialmente. Hay algo de la disciplina porque es un trabajo, o sea, es realmente... Tenés un costo cuando estudiás matemática. Hay un costo real que es: tenés el culo en la silla y vos tenés que estudiar”.

