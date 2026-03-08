De guantes a sombreros: qué accesorios dominan los looks de celebridades en las alfombras rojas de 2026

El brillo de diamantes, la elegancia de los guantes largos y los tocados inesperados se apoderan de la moda en las alfombras roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las alfombras rojas de la temporada 2026 están dando un espectáculo de estilo. Los accesorios adquirieron un papel protagónico en los looks de las famosas, con glamour y opciones de estilos diferentes.

Desde collares de diamantes y pendientes llamativos hasta guantes largos y tocados para el cabello, las celebridades apostaron por piezas que definieron sus apariciones ante las cámaras.

Collares y pendientes: clave en los looks de las celebridades

Demi Moore deslumbra con un collar de diamantes de diseño floral y pendientes largos a juego, marcando elegancia y sofisticación en la alfombra roja (REUTERS/Caroline Brehman)

Los collares y pendientes se consolidaron como los protagonistas absolutos entre los accesorios elegidos para las alfombras rojas. Para los Actor Awards 2026 Demi Moore apostó por un collar de diamantes de diseño floral acompañado de pendientes largos a juego, dotando de brillo y sofisticación a su vestido negro sin tirantes.

Jessie Buckley apuesta por la sutileza con un collar fino de diamantes y pendientes plateados que realzan la armonía de su estilismo clásico (REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, Jessie Buckley optó por un enfoque más sutil y clásico con un collar fino de diamantes y pendientes circulares en tonos plateados para los Actor Awards 2026. El contraste entre su vestido blanco de escote pronunciado y el fondo burdeos hizo que los accesorios resaltaran por su simetría y elegancia, realzando la armonía de su imagen.

Gwyneth Paltrow elige pendientes colgantes de color turquesa como punto focal, destacando la fuerza del accesorio en su look de encaje transparente (REUTERS/Caroline Brehman)

En el caso de Gwyneth Paltrow, la elección durante los Actor Awards 2026 recayó exclusivamente en unos pendientes colgantes de color turquesa. La ausencia de collar dirigió toda la atención a estos pendientes que aportaron un punto de color a su vestido negro con encaje transparente.

Rhea Seehorn luce un collar rígido plateado y pendientes asimétricos, apostando por el brillo y la originalidad en su aparición ante las cámaras (REUTERS/Caroline Brehman)

La variedad de diseños también se reflejó en la elección de Rhea Seehorn, quien lució en los Actor Awards 2026 un collar rígido plateado con textura brillante y pendientes de aro asimétricos con incrustaciones. El peinado suelto ayudó a que los accesorios destacaran, potenciando el brillo y la originalidad de su conjunto.

Teyana Taylor sorprende con un collar voluminoso de hojas plateadas y pendientes a juego, acompañando un vestido de estampado abstracto (REUTERS/Caroline Brehman)

Entre las propuestas más llamativas, para los Actor Awards 2026, Teyana Taylor llevó un collar voluminoso de hojas plateadas y pendientes a juego, enmarcados por un vestido de estampado abstracto en tonos beige y plateados.

Kate Hudson opta por una gargantilla de diamantes con diseño de serpiente, sumando modernidad y sofisticación a su presencia en la gala (REUTERS/Mike Blake)

La tendencia sumó interpretaciones clásicas y modernas. Kate Hudson eligió también en los Actor Awards 2026 un collar tipo gargantilla de diamantes con diseño de serpiente y pendientes largos coordinados.

Margot Robbie se inclina por un collar dorado con un gran dije en forma de lágrima, complementando su look con pendientes de cristal (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otro extremo, durante la premiere de la película “Cumbres Borrascosas” Margot Robbie se inclinó por un collar dorado con un gran dije en forma de lágrima y pendientes de cristal.

Hailey Bieber escoge un collar rígido plateado y pendientes de aro con incrustaciones, resaltados por un vestido negro palabra de honor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hailey Bieber apostó por un collar rígido plateado y pendientes de aro con incrustaciones, acompañados por un vestido negro palabra de honor.

Tiara Kelly combina un collar largo de diamantes en forma de Y, pendientes colgantes y una pulsera a juego con un vestido fucsia de pedrería (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tiara Kelly eligió un collar largo de diamantes en forma de Y, pendientes colgantes y una pulsera a juego, combinados con un vestido fucsia con pedrería en el escote.

Los collares y pendientes dominaron muchas de las miradas en las alfombras rojas, actuando como punto focal de los conjuntos y aportando brillo, color o volumen según el diseño y la personalidad de cada celebridad.

Guantes: el regreso del accesorio clásico como protagonista

Paris Hilton lidera la tendencia de los guantes largos de terciopelo negro con cristales, transformando el accesorio en el centro de su estilismo de gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

El avance de los guantes como accesorio esencial en los eventos de gala marcó un giro audaz en la moda de alfombra roja. Paris Hilton encabezó esta tendencia, eligiendo guantes largos de terciopelo negro adornados con una línea de cristales en la muñeca. Los guantes, combinados con un vestido negro de escote caído y bordados brillantes, se convirtieron en el centro de atención, reforzados por el choker a juego.

Mindy Kaling se suma a la tendencia con guantes largos de terciopelo negro, realzando el contraste y la sofisticación junto a un vestido con aplicaciones de encaje y pedrería (REUTERS/Caroline Brehman)

Mindy Kaling se sumó a la tendencia en los Actor Awards 2026 con guantes largos de terciopelo negro que acompañaron a un vestido de escote asimétrico con aplicaciones de encaje y pedrería. El contraste entre el terciopelo de los guantes y la estructura del vestido realzó el protagonismo de este accesorio.

Florence Robinson elige guantes largos satinados en negro y vestido claro con detalles de encaje, destacando la silueta alargada y el aire elegante de su look (REUTERS/Temilade Adelaja)

Florence Robinson optó por guantes largos satinados en negro junto a un vestido claro con detalles de encaje negro. El escote palabra de honor y el peinado recogido acentuaron la silueta alargada de los guantes.

Paige Cole apuesta por la audacia con guantes largos de vinilo negro y un vestido de látex ajustado, marcando un estilo atrevido en la alfombra roja (REUTERS/Temilade Adelaja)

En una versión más atrevida, Paige Cole apostó por guantes largos de vinilo negro, combinados con un vestido de látex ajustado y escote pronunciado en forma de corazón.

Molly Rainford reinventa el clásico con guantes largos de cuero negro y un conjunto rojo de dos piezas con capa corta estructurada (REUTERS/Temilade Adelaja)

Molly Rainford eligió guantes largos de cuero negro para acompañar un conjunto de dos piezas en rojo con capa corta estructurada.

Heather Bowling opta por guantes largos satinados en tono rosa pastel, combinando suavidad y brillo en un estilismo monocromático con detalles de hebillas (REUTERS/Temilade Adelaja)

Heather Bowling se inclinó por guantes largos satinados en tono rosa pastel, combinados con un vestido ajustado del mismo color y detalles de hebillas brillantes. La decisión monocromática y el brillo del satén permitieron que los guantes destacaran suavemente.

El auge de los guantes en la moda de alfombra roja mostró cómo un accesorio clásico puede reinventarse y ocupar el primer plano en los estilismos más actuales.

Accesorios para el cabello: tocados y sombreros como declaración de estilo

Chase Infiniti impacta con un tocado de malla cubierta de cristales, elevando el nivel de glamour junto a un vestido de cuello alto adornado a tono (REUTERS/Caroline Brehman)

Los accesorios para el cabello también reclamaron su espacio como elementos transformadores en los looks de las celebridades. Chase Infiniti lució para los Actor Awards 2026 un tocado de malla cubierta de cristales, que cubría la cabeza y parte de la frente y se fusionaba con un vestido de cuello alto adornado con cristales en tonos beige.

Lainey Wilson convierte el sombrero de ala ancha en el centro de su estilismo, fusionando modernidad y personalidad con un vestido negro y collar plateado (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, la cantante Lainey Wilson apostó por un sombrero de ala ancha en fieltro negro, pieza central de su estilismo. El sombrero acompañó una melena suelta y ondulada, y destacó junto a un vestido negro con escote profundo y un collar plateado con piedras turquesa.

Rei Ami se distingue con un tocado voluminoso de plumas en tonos blancos y beige, logrando una imagen etérea y memorable en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

La artista Rei Ami eligió un tocado voluminoso de plumas en tonos blancos y beige, que enmarcó el rostro y se extendió lateralmente sobre la cabeza. Este diseño orgánico contrastó con el peinado recto y el flequillo.

Los accesorios para el cabello permitieron a las celebridades redefinir sus apariciones en las alfombras rojas, jugando con formas, texturas y volúmenes para lograr estilismos memorables y con fuerte impacto visual.