De guantes a sombreros: qué accesorios dominan los looks de celebridades en las alfombras rojas de 2026

Las alfombras rojas de la temporada 2026 están dando un espectáculo de estilo. Los accesorios adquirieron un papel protagónico en los looks de las famosas, con glamour y opciones de estilos diferentes.
Desde collares de diamantes y pendientes llamativos hasta guantes largos y tocados para el cabello, las celebridades apostaron por piezas que definieron sus apariciones ante las cámaras.
Collares y pendientes: clave en los looks de las celebridades
Los collares y pendientes se consolidaron como los protagonistas absolutos entre los accesorios elegidos para las alfombras rojas. Para los Actor Awards 2026 Demi Moore apostó por un collar de diamantes de diseño floral acompañado de pendientes largos a juego, dotando de brillo y sofisticación a su vestido negro sin tirantes.
Por su parte, Jessie Buckley optó por un enfoque más sutil y clásico con un collar fino de diamantes y pendientes circulares en tonos plateados para los Actor Awards 2026. El contraste entre su vestido blanco de escote pronunciado y el fondo burdeos hizo que los accesorios resaltaran por su simetría y elegancia, realzando la armonía de su imagen.
En el caso de Gwyneth Paltrow, la elección durante los Actor Awards 2026 recayó exclusivamente en unos pendientes colgantes de color turquesa. La ausencia de collar dirigió toda la atención a estos pendientes que aportaron un punto de color a su vestido negro con encaje transparente.
La variedad de diseños también se reflejó en la elección de Rhea Seehorn, quien lució en los Actor Awards 2026 un collar rígido plateado con textura brillante y pendientes de aro asimétricos con incrustaciones. El peinado suelto ayudó a que los accesorios destacaran, potenciando el brillo y la originalidad de su conjunto.
Entre las propuestas más llamativas, para los Actor Awards 2026, Teyana Taylor llevó un collar voluminoso de hojas plateadas y pendientes a juego, enmarcados por un vestido de estampado abstracto en tonos beige y plateados.
La tendencia sumó interpretaciones clásicas y modernas. Kate Hudson eligió también en los Actor Awards 2026 un collar tipo gargantilla de diamantes con diseño de serpiente y pendientes largos coordinados.
En otro extremo, durante la premiere de la película “Cumbres Borrascosas” Margot Robbie se inclinó por un collar dorado con un gran dije en forma de lágrima y pendientes de cristal.
Hailey Bieber apostó por un collar rígido plateado y pendientes de aro con incrustaciones, acompañados por un vestido negro palabra de honor.
Tiara Kelly eligió un collar largo de diamantes en forma de Y, pendientes colgantes y una pulsera a juego, combinados con un vestido fucsia con pedrería en el escote.
Los collares y pendientes dominaron muchas de las miradas en las alfombras rojas, actuando como punto focal de los conjuntos y aportando brillo, color o volumen según el diseño y la personalidad de cada celebridad.
Guantes: el regreso del accesorio clásico como protagonista
El avance de los guantes como accesorio esencial en los eventos de gala marcó un giro audaz en la moda de alfombra roja. Paris Hilton encabezó esta tendencia, eligiendo guantes largos de terciopelo negro adornados con una línea de cristales en la muñeca. Los guantes, combinados con un vestido negro de escote caído y bordados brillantes, se convirtieron en el centro de atención, reforzados por el choker a juego.
Mindy Kaling se sumó a la tendencia en los Actor Awards 2026 con guantes largos de terciopelo negro que acompañaron a un vestido de escote asimétrico con aplicaciones de encaje y pedrería. El contraste entre el terciopelo de los guantes y la estructura del vestido realzó el protagonismo de este accesorio.
Florence Robinson optó por guantes largos satinados en negro junto a un vestido claro con detalles de encaje negro. El escote palabra de honor y el peinado recogido acentuaron la silueta alargada de los guantes.
En una versión más atrevida, Paige Cole apostó por guantes largos de vinilo negro, combinados con un vestido de látex ajustado y escote pronunciado en forma de corazón.
Molly Rainford eligió guantes largos de cuero negro para acompañar un conjunto de dos piezas en rojo con capa corta estructurada.
Heather Bowling se inclinó por guantes largos satinados en tono rosa pastel, combinados con un vestido ajustado del mismo color y detalles de hebillas brillantes. La decisión monocromática y el brillo del satén permitieron que los guantes destacaran suavemente.
El auge de los guantes en la moda de alfombra roja mostró cómo un accesorio clásico puede reinventarse y ocupar el primer plano en los estilismos más actuales.
Accesorios para el cabello: tocados y sombreros como declaración de estilo
Los accesorios para el cabello también reclamaron su espacio como elementos transformadores en los looks de las celebridades. Chase Infiniti lució para los Actor Awards 2026 un tocado de malla cubierta de cristales, que cubría la cabeza y parte de la frente y se fusionaba con un vestido de cuello alto adornado con cristales en tonos beige.
Por su parte, la cantante Lainey Wilson apostó por un sombrero de ala ancha en fieltro negro, pieza central de su estilismo. El sombrero acompañó una melena suelta y ondulada, y destacó junto a un vestido negro con escote profundo y un collar plateado con piedras turquesa.
La artista Rei Ami eligió un tocado voluminoso de plumas en tonos blancos y beige, que enmarcó el rostro y se extendió lateralmente sobre la cabeza. Este diseño orgánico contrastó con el peinado recto y el flequillo.
Los accesorios para el cabello permitieron a las celebridades redefinir sus apariciones en las alfombras rojas, jugando con formas, texturas y volúmenes para lograr estilismos memorables y con fuerte impacto visual.