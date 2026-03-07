Tendencias

Por qué las olas de calor pueden afectar a los autos eléctricos antiguos

Estudios revelan que las baterías de vehículos fabricados antes de 2018 pierden hasta un 44% de autonomía bajo altas temperaturas. Las innovaciones actuales ofrecen mejores resultados, pero persisten dudas en regiones cálidas

Guardar
Un carro eléctrico Polestar 2
Un carro eléctrico Polestar 2 azul se carga en una estación pública con edificios modernos y personas caminando en el fondo, simbolizando la integración de la movilidad sostenible en entornos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas asociadas al cambio climático afectan el rendimiento de coches eléctricos en Europa y otras partes del mundo, donde el sector automotriz apuesta por la transición hacia energías limpias. Las baterías fabricadas antes de 2018 pierden eficiencia y autonomía bajo episodios de calor extremo, que aumentan con la crisis ambiental global. Los avances en tecnología de baterías permiten mejores resultados, aunque el impacto varía según la antigüedad y el tipo de vehículo.

Según un artículo publicado por Euronews, las ventas de coches eléctricos superaron por primera vez a las de modelos de gasolina en la Unión Europea durante diciembre de 2025. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) reportó una caída del 18,7% en las matriculaciones de coches de gasolina y un crecimiento relevante en los modelos híbridos y eléctricos. Sin embargo, la preocupación por la autonomía y la resistencia de los autos eléctricos frente a fenómenos extremos frena la decisión de compra de muchos consumidores.

En este contexto, el servicio meteorológico de Copernicus confirmó que 2025 fue el tercer año más cálido registrado, con una temperatura media global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. El aumento de los gases de efecto invernadero y la temperatura del mar, impulsados por la actividad humana, contribuyen a episodios recurrentes de calor intenso que afectan tanto a la salud pública como a la tecnología.

El impacto del calor en la autonomía y la vida útil de las baterías

Las mejoras tecnológicas en baterías
Las mejoras tecnológicas en baterías desde 2019 reducen la pérdida de vida útil a solo un 3% en condiciones de calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, un estudio realizado en 2025 reveló que los coches eléctricos fabricados antes de 2018 pierden hasta un 44% de su autonomía cuando operan a temperaturas de entre 32 y 44 °C. Los fabricantes reconocen que la temperatura influye en las reacciones químicas internas de las baterías y acelera su degradación. El fabricante de una compañía de autos eléctricos española Polestar describió que el calor puede generar reacciones indeseadas, lo que reduce la vida útil y la eficiencia de la batería.

Además, la Universidad de Michigan evaluó la resistencia de baterías antiguas y nuevas en condiciones de calentamiento global. El análisis estimó que, bajo un escenario de aumento de 2 °C en la temperatura global, las baterías fabricadas entre 2010 y 2018 perderían hasta un 30% de vida útil. En contraste, las baterías producidas entre 2019 y 2023 reducirían su vida útil solo un 3% de media, con un máximo del 10%. Esta diferencia refleja el avance en los materiales y en los sistemas de gestión térmica de los vehículos eléctricos más recientes.

Por otro lado, el medio señala que la degradación de la batería no solo afecta la autonomía, sino también el valor de reventa y la confianza del usuario. Muchos conductores se muestran reacios a comprar coches eléctricos usados, especialmente en regiones con veranos extremos, por temor a una menor durabilidad y mayores costes de mantenimiento.

Innovación y brechas regionales en la tecnología automotriz

El año 2025 registró temperaturas
El año 2025 registró temperaturas globales 1,5 °C superiores a los niveles preindustriales, según datos del servicio Copernicus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los investigadores destacaron que los datos recopilados se basan en modelos representativos como el Tesla Model 3 y el Volkswagen ID.3, ampliamente disponibles en Europa y Estados Unidos. El autor principal del estudio publicado en la revista Nature, Haochi Wu, señaló que la confianza en la tecnología de baterías debe aumentar gracias a las mejoras recientes, aunque los resultados pueden no aplicarse a todos los mercados.

Al mismo tiempo, Michael Craig, autor sénior del estudio, advirtió que en regiones como India o África subsahariana los parques automovilísticos presentan características distintas. Los modelos y tecnologías disponibles pueden no ofrecer el mismo nivel de resistencia al calor, por lo que los resultados en estos contextos podrían ser menos optimistas.

Por último, el círculo vicioso del cambio climático y el desarrollo de la movilidad eléctrica plantea un desafío para la industria. El calor extremo reduce la autonomía de los vehículos, lo que puede frenar la adopción masiva de coches eléctricos y retrasar la transición hacia una movilidad más sostenible.

El futuro del sector depende de la capacidad para innovar en materiales, sistemas de refrigeración y gestión energética. El mercado europeo muestra avances importantes, pero la brecha tecnológica y climática persiste en distintos países. La confianza del consumidor y las políticas de incentivo serán clave para acelerar la transformación y reducir el impacto ambiental del transporte en un planeta cada vez más cálido.

Temas Relacionados

autos eléctricosEuropacalorcambio climáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cinco curiosidades sobre los números primos, los “átomos” de la matemática

Desde la antigüedad, despiertan preguntas y desafíos que aún intrigan a los científicos

Cinco curiosidades sobre los números

El método Superman: rutina y hábitos de Henry Cavill para un físico de película

Supervisado por un entrenador, se apoya en la regularidad, la recuperación adecuada y ajustes nutricionales según el objetivo físico de cada etapa

El método Superman: rutina y

De bienestar emocional a equilibrio hormonal: cómo influyen los besos en el organismo

Nuevas investigaciones científicas revelan que este comportamiento brinda beneficios inesperados no solo para el vínculo afectivo, sino también para el organismo y la salud general

De bienestar emocional a equilibrio

Las argentinas que deslumbraron en la Semana de la Moda de París

Durante la Fashion Week el talento argentino se reflejó en las propuestas de distinas referentes. Cuáles fueron los estilos innovadores y los clásicos renovados

Las argentinas que deslumbraron en

¿Las mantequillas de frutos secos son realmente saludables?

Investigadores advierten que no todas las opciones ofrecen los mismos beneficios y señalan que el perfil saludable de estos productos depende de factores como la presencia de aditivos, el tipo de fruto utilizado y la forma en que se integra a los hábitos alimentarios cotidianos

¿Las mantequillas de frutos secos
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El trompo que le hizo perder 23 posiciones al argentino Mattia Colnaghi y el brutal accidente entre compañeros que obligó a suspender la carrera de Fórmula 3

Los cambios en las penalizaciones que pidieron los pilotos y comenzarán aplicarse a partir del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Insólito: un partido en Indian Wells estuvo demorado casi 10 minutos porque no había pelotas

Alerta en la selección argentina: Alexis Mac Allister sufrió un duro golpe en el partido del Liverpool y fue reemplazado

TELESHOW
El comunicado de Gran Hermano

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

Fefe Bongiorno analizó al reality del momento en Infobae a la Tarde: “Gran Hermano funciona casi como una ficción”

Guillermo Coppola fue dado de alta tras un día internado: “Venía con un poco de cansancio”

Carola Sánchez confirmó su ruptura con Valentino López y respondió a los rumores sobre una indirecta a Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la Tierra perdió el

Cuando la Tierra perdió el 90% de las especies: así se reconstruyó la vida marina hace más de 250 millones de años

Putin respaldó a Irán tras los reportes de que Rusia compartió inteligencia sobre los activos de Estados Unidos en la región

Guerra en Medio Oriente: el mayor portaaviones de Estados Unidos cruzó el canal de Suez y se acerca a Irán

Liderazgos debilitados y sanciones: las causas detrás de la inacción de las milicias que Irán apoyó por décadas

Un debate científico podría reescribir la historia del Tyrannosaurus rex y su forma de moverse