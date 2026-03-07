Olas gigantes y riesgo extremo: las 10 playas más peligrosas del mundo

Las olas gigantes y las corrientes de resaca representan las mayores amenazas en muchas playas turísticas del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un recorrido global que resalta los extremos del litoral, playas más peligrosas y olas gigantes advierten a millones de viajeros sobre los riesgos que pueden acechar bajo paisajes espectaculares. Estas zonas turísticas, presentan amenazas como corrientes de resaca, tiburones, fenómenos meteorológicos y contaminación.

Las 10 playas más peligrosas del mundo concentran peligros diversos: olas de hasta 40 metros, corrientes marinas letales, altas concentraciones de tiburones, contaminación extrema en la India y fauna venenosa. Los factores que las vuelven más riesgosas incluyen muertes en la zona de surf, ataques de tiburones, condiciones climáticas extremas y la afluencia de visitantes que muchas veces desconocen las advertencias.

Una mirada a los destinos identificados revela que su atractivo visual suele encubrir riesgos poco evidentes para quienes los visitan. La amenaza elevada puede depender de la presencia de corrientes de resaca, oleaje súbito, huracanes, fauna peligrosa o contaminación.

Estos factores suelen estar presentes en espacios reconocidos internacionalmente por su belleza, lo que contribuye a que los visitantes subestimen los peligros reales.

Olas gigantes, corrientes de resaca y clima extremo en las playas más peligrosas

Entre los riesgos frecuentes, las olas gigantes y las corrientes de resaca figuran como los más mortales. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) señala que las corrientes de resaca “son responsables de la mayoría de las muertes en la zona de surf”, al arrebatar rápidamente a los bañistas lejos de la orilla.

Los huracanes representan otro factor central. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advierte que estas tormentas no solo generan marejadas ciclónicas y cambios drásticos en el oleaje, sino que alteran el lecho submarino, propiciando nuevas corrientes peligrosas e incrementando el riesgo de ahogamiento.

En Estados Unidos, el 81,9% de los rescates en playas de surf están relacionados con corrientes de resaca, cifra respaldada por estudios científicos sobre la seguridad en las costas.

Las playas más peligrosas del mundo

1- Reynisfjara, Islandia

El atractivo visual de muchas playas peligrosas a menudo oculta amenazas difíciles de detectar para los visitantes (Turismo Islandia)

Considerada la playa más peligrosa del mundo por organismos de turismo y medios europeos. Sus “olas durmientes” pueden alcanzar hasta 40 metros y arrastrar de forma inesperada a quienes se acercan a la orilla. El agua helada del Atlántico Norte puede producir hipotermia en minutos.

Además, existen riesgos de desprendimientos de rocas desde los acantilados y presencia ocasional de tiburones y orcas. El baño está prohibido y un sistema de señalización por colores regula el acceso según el nivel de peligro.

2- New Smyrna Beach, Florida, Estados Unidos

Esta playa lidera en ataques de tiburón y muertes en la zona de surf, con 277 incidentes y condiciones marítimas peligrosas que desafían a turistas y surfistas cada año

Lidera el ranking global de ataques de tiburón, con 277 incidentes documentados. Se han registrado 12 muertes en la zona de surf, principalmente debido a corrientes de resaca y condiciones adversas del mar.

Es una playa popular entre surfistas y turistas, lo que incrementa la exposición a los riesgos, incluidos huracanes frecuentes.

3- Laguna Beach, California, Estados Unidos

Con el mayor número de muertes en playas estadounidenses y frecuentes ataques de tiburón, este destino exige máxima precaución a visitantes y amantes del surf (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acumula 39 muertes relacionadas con el surf y registra ataques de tiburón. Las olas, las fuertes corrientes y la alta afluencia de visitantes elevan la posibilidad de accidentes fatales cada año, pese a los sistemas de vigilancia y rescate.

4- Daytona Beach, Florida, Estados Unidos

Las fuertes corrientes y el alto número de ataques de tiburón convierten a Daytona Beach en un punto crítico para los deportistas acuáticos y turistas que acuden a sus aguas (Grosby)

Con 67 ataques de tiburón y 27 muertes asociadas al surf, Daytona Beach se caracteriza por su oleaje irregular y la presencia constante de corrientes de resaca, factores que requieren extrema precaución por parte de los bañistas y surfistas.

5- Miami Beach, Florida, Estados Unidos

La exposición a huracanes históricos y condiciones meteorológicas cambiantes ha provocado múltiples emergencias y riesgos en una de las playas más famosas de Estados Unidos (Reuters)

Históricamente afectada por huracanes, Miami Beach ha experimentado 126 fenómenos de este tipo que han tocado tierra en Florida desde 1851. Esto genera marejadas, cambios drásticos en el oleaje y condiciones peligrosas para cualquier actividad acuática.

6- Indialantic Boardwalk, Florida, Estados Unidos

Esta playa presenta riesgos constantes de corrientes de resaca y ha registrado incidentes graves entre los bañistas, según organismos especializados en seguridad costera (REUTERS/Mike Brown)

Conocida por sus corrientes marinas y la presencia de tiburones, Indialantic Boardwalk presenta riesgos tanto para nadadores como para surfistas. El monitoreo constante y la señalización buscan minimizar los accidentes, aunque la peligrosidad se mantiene alta.

7- Cocoa Beach, Florida, Estados Unidos

Las condiciones cambiantes del oleaje y la presencia de fauna marina peligrosa exigen precaución a surfistas y turistas, con reportes periódicos de rescates y accidentes (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

Destaca por sus corrientes de resaca y condiciones marítimas impredecibles. Es un punto de reunión para surfistas, lo que incrementa la estadística de incidentes y rescates en la zona.

8- Palm Beach, Florida, Estados Unidos

El oleaje impredecible y las corrientes marinas han generado múltiples incidentes, situando a esta playa entre las más riesgosas del litoral estadounidense (Freepik)

Palm Beach enfrenta amenazas combinadas: corrientes marinas fuertes, clima extremo y presencia ocasional de fauna peligrosa. La cantidad de rescates y accidentes la ubican entre las más riesgosas de Estados Unidos.

9- Miramar Heights Beach, Florida, Estados Unidos

A pesar de no registrar ataques de tiburón, se reportan numerosas muertes por surf y corrientes, subrayando la importancia de respetar las advertencias locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se han reportado ataques de tiburón, Miramar Heights Beach registra 10 muertes en actividades de surf, principalmente por las letales corrientes de resaca presentes en la zona.

10- Zipolite, Oaxaca, México

Famosa por su mar abierto y sus corrientes impredecibles, Zipolite es escenario de ahogamientos frecuentes y numerosos rescates cada año. Las autoridades locales advierten sobre el riesgo permanente y recomiendan mantenerse alerta incluso en condiciones aparentemente tranquilas.