De bienestar emocional a equilibrio hormonal: cómo influyen los besos en el organismo

Nuevas investigaciones científicas revelan que este comportamiento brinda beneficios inesperados no solo para el vínculo afectivo, sino también para el organismo y la salud general

El beso permite la transferencia de hasta 80 millones de bacterias en tan solo diez segundos, según estudios sobre microbiota oral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beso, ese gesto cotidiano que trasciende culturas y generaciones, es mucho más que una simple muestra de afecto. Detrás de cada encuentro entre labios se esconde un fenómeno biológico fascinante: la transferencia de millones de microorganismos. Pero eso no es todo, ya que también influye en más de un aspecto del organismo.

Según un artículo de Muy Interesante basado en investigaciones publicadas en Evolution and Human Behavior, el beso no solo refuerza los lazos emocionales, sino que también desencadena un intercambio microbiano con posibles efectos en la salud y el bienestar de las parejas.

La boca, lejos de ser un canal pasivo, alberga una de las comunidades bacterianas más complejas del organismo humano. La ciencia moderna empieza a develar cómo este microcosmos, conocido como microbiota oral, participa activamente en la digestión, la defensa inmunológica y la regulación de procesos fisiológicos, elevando el beso a una dimensión biológica inesperada.

El papel oculto de la microbiota: ¿Qué sucede durante el beso?

Un beso apasionado, con mezcla de saliva y contacto lengua a lengua, puede transferir aproximadamente 80 millones de bacterias en apenas diez segundos. Sin embargo, solo una fracción de estos microorganismos logra establecerse en el huésped, influyendo en la composición de la microbiota oral.

La similitud microbiana entre parejas aumenta cuando los besos son frecuentes y recientes, lo que sugiere que este intercambio no es anecdótico, sino biológicamente relevante.

La microbiota oral, compuesta por bacterias, hongos y otros microorganismos, juega un papel clave en la digestión e inmunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transferencia de microbios, lejos de limitarse a un simple acto de intercambio físico, constituye un proceso dinámico en el que influyen variables como la dieta, la higiene bucal y la diversidad bacteriana previa de cada individuo. Estos factores pueden modificar la capacidad de los microorganismos para establecerse y prosperar en el nuevo huésped.

Investigadores citados en el articulo consideran que este fenómeno podría haber evolucionado como un mecanismo de adaptación y sincronización biológica entre miembros de una pareja.

Microbiota, salud y vínculo: el bucle invisible del amor

Alteraciones en la microbiota oral, compuesta por múltiples especies de bacterias, hongos y microorganismos, pueden influir en hormonas relacionadas con el apego, como la oxitocina, y disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Un trabajo reciente publicado en 2025 por la revista científica Exploration of Research in Human Microbiome analizó a 268 parejas recién casadas y comprobó que “la transmisión de la microbiota oral entre cónyuges media parcialmente la depresión y la ansiedad, en asociación con variaciones en los niveles de cortisol salival y la calidad del sueño”.

El estudio concluye que el intercambio de microorganismos a través del beso no solo tiene implicancias biológicas, sino que también puede incidir en la salud mental y emocional de las parejas, especialmente en contextos de insomnio o fenotipos de ansiedad y depresión

Este intercambio íntimo puede transmitir patógenos como el virus de la mononucleosis y bacterias responsables de enfermedades periodontales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis científica publicada postula que existe un bucle de retroalimentación positiva: el beso genera convergencia microbiana entre las parejas, lo que refuerza el bienestar psicológico y la fortaleza del vínculo. Este bucle podría tener efectos tangibles en la salud física, al modificar la respuesta inmunitaria y la tolerancia a microorganismos externos.

Riesgos y oportunidades: enfermedades, evolución y adaptación

El beso, aunque fortalece la diversidad bacteriana, también representa una vía eficiente de transmisión de patógenos. Virus como el de la mononucleosis o bacterias que causan enfermedades periodontales pueden pasar de una persona a otra durante el contacto íntimo.

El equilibrio entre los beneficios de la adaptación microbiana y los riesgos de contagio depende de factores como la frecuencia de los besos, el estado de salud de los participantes y las condiciones de la microbiota inicial.

La historia evolutiva del beso se remonta a los ancestros primates, hace unos 20 millones de años, cuando el intercambio de microorganismos pudo haber facilitado la adaptación inmunológica.

Este origen refuerza la idea de que el beso es tanto un acto cultural como una estrategia biológica con profundas implicaciones en la salud y la convivencia humana.

El artículo subraya que la hipótesis del bucle beso-microbiota aún requiere validación experimental. Investigadores proponen estudios longitudinales en parejas, utilizando secuenciación genética para analizar la microbiota, junto a mediciones hormonales y encuestas sobre satisfacción relacional.

El objetivo sería determinar si el intercambio microbiano frecuente produce cambios fisiológicos medibles y sostenidos en el tiempo, más allá de los efectos psicológicos del afecto.

