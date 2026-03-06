Tendencias

Aerofitness: beneficios, modalidades y claves de un deporte en auge

Las disciplinas aéreas, como aeroyoga y aeropilates, se consolidan cada vez más. Su práctica mejora fuerza, flexibilidad y bienestar mental para todas las edades

Guardar
El aerofitness combina ejercicios de
El aerofitness combina ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio en suspensión sobre columpios de tela o hamacas aéreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aerofitness se impone como una de las tendencias más innovadoras a nivel global. ¿Qué es, quién lo practica, dónde y por qué crece su popularidad?, el aerofitness, el aeroyoga y el aeropilates son disciplinas en suspensión que se realizan sobre hamacas de tela o aéreas, y que ganan cada vez más adeptos en los centros deportivos y escuelas especializadas.

El entrenamiento consiste en ejercicios de yoga, pilates, danza y acrobacia, pero adaptados a la suspensión. Según Sara Marín, profesora de esta disciplina en el centro Airyoga&Pilates de España, mencionó que el trabajo con el propio peso corporal, la posición invertida y la amplitud de movimiento en la columna aportan beneficios físicos y sensoriales distintos a los de los entrenamientos convencionales. La modalidad no tiene restricciones de sexo ni edad, aunque no se recomienda a personas con problemas de tensión arterial.

En este contexto, los practicantes destacan el aumento de fuerza, elasticidad y control postural, así como la mejora de la flexibilidad y la capacidad de relajación. Las opciones incluyen desde clases de aeroyoga regenerativo hasta entrenamientos de acrobacia en hamaca aérea o aro acrobático, vinculados al mundo circense y a la danza contemporánea.

Además, según el sitio de Mayo Clinic, la actividad física aeróbica regular protege contra enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes y trastornos cardíacos. El ejercicio aeróbico, en cualquiera de sus formas, fortalece el corazón, mantiene las arterias limpias y mejora el estado de ánimo, la memoria y la autonomía a lo largo de los años. La práctica continuada disminuye el riesgo de caídas, mejora la autoestima y contribuye a una vida más larga y saludable.

Beneficios del aerofitness y el ejercicio aeróbico

Las clases introductorias enseñan posturas
Las clases introductorias enseñan posturas básicas y técnicas seguras para quienes se inician en la disciplina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, el aerofitness permite entrenar de manera integral, combinando fuerza, resistencia y coordinación. La suspensión facilita el estiramiento de la columna y el alivio de tensiones musculares, mientras que la variedad de movimientos reduce el riesgo de lesiones por sobrecarga. El trabajo en columpios y hamacas adapta ejercicios clásicos a un entorno más lúdico y desafiante.

Por otro lado, los ejercicios en suspensión permiten a los alumnos adaptar la intensidad a su nivel físico, progresar en equilibrio y trabajar la respiración. Las sesiones guiadas por profesionales, como las de la Asociación de Malabaristas y Artistas de Circo de Zaragoza, suman creatividad y motivación al entrenamiento, ampliando la oferta más allá de los gimnasios tradicionales.

Primeros pasos y recomendaciones para iniciarse en aerofitness

Para iniciarse en el deporte, los especialistas recomiendan asistir a clases introductorias en centros acreditados y bajo la supervisión de instructores certificados. Los primeros entrenamientos se centran en familiarizarse con el uso del columpio de tela o la hamaca aérea, aprender ejercicios básicos de equilibrio y movilidad, y adquirir confianza en las posturas en suspensión.

Aconsejan vestir ropa cómoda, evitar accesorios que puedan engancharse y comunicar cualquier molestia o condición física antes de la sesión. La progresión es gradual y permite adaptar la intensidad a las capacidades individuales, lo que facilita la integración de nuevos practicantes de distintas edades y niveles de experiencia.

La progresión en aerofitness permite
La progresión en aerofitness permite adaptar la intensidad del entrenamiento a cualquier edad o nivel físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orígenes, expansión y recomendaciones

Asimismo, los orígenes del aerofitness se remontan al ámbito circense, donde trapecios, telas y aros forman parte de las rutinas acrobáticas desde hace décadas. Su llegada a los centros urbanos responde al interés por propuestas originales, inclusivas y beneficiosas para la salud física y mental. La demanda crece especialmente entre quienes buscan alternativas al fitness convencional y desean mejorar flexibilidad, movilidad y fuerza funcional.

El entrenamiento en suspensión requiere técnica, control y atención a la seguridad. Los beneficios aumentan con una rutina continuada, combinada con una alimentación equilibrada y descanso suficiente.

Por último, el aerofitness y las disciplinas aéreas se posicionan como un referente en innovación deportiva. La variedad de opciones, la adaptación a distintos perfiles y el respaldo de estudios médicos refuerzan el atractivo de estas prácticas para el bienestar integral de la población. Las clases ofrecen una experiencia diferente, motivadora y eficaz para quienes buscan salud, diversión y nuevos retos físicos.

Temas Relacionados

aerofitnessbeneficiosmodalidadesdeporte en augepilatesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Entrenar en pareja: la tendencia que potencia la motivación y el bienestar físico

Ejercicios sincronizados, circuitos y cardio compartido ayudan a mejorar la motivación, el bienestar físico y la relación

Entrenar en pareja: la tendencia

El truco del aire acondicionado que puede ayudar a dormir mejor y a ahorrar energía

Expertos explican cómo se reduce la humedad y el consumo energético, generando un ambiente más saludable y confortable para personas con problemas respiratorios

El truco del aire acondicionado

El reto de secar ropa en espacios reducidos: consejos claves que ayudan a mantener el hogar saludable

Distintas habitaciones requieren estrategias específicas para evitar el exceso de humedad y conservar la integridad de muebles y tejidos. Ventilar bien y elegir el sistema adecuado puede eliminar consecuencias inesperadas

El reto de secar ropa

Del encaje al metalizado: los outfits más impactantes de Emily Ratajkowski

En cada aparición, la modelo y actriz sorprende por su versatilidad y creatividad, consolidando su imagen como un ícono de la moda. Las propuestas que redefinen el concepto de elegancia

Del encaje al metalizado: los

Cómo ayuda el té verde a controlar la presión arterial y cuánto tomar para que haga efecto

En un mundo en el que la hipertensión afecta a millones de personas, la infusión emerge como una alternativa natural respaldada por la ciencia para complementar los tratamientos médicos. De qué manera sus compuestos antioxidantes aportan un beneficioso efecto vasodilatador

Cómo ayuda el té verde
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto