Aerofitness: beneficios, modalidades y claves de un deporte en auge

El aerofitness combina ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio en suspensión sobre columpios de tela o hamacas aéreas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aerofitness se impone como una de las tendencias más innovadoras a nivel global. ¿Qué es, quién lo practica, dónde y por qué crece su popularidad?, el aerofitness, el aeroyoga y el aeropilates son disciplinas en suspensión que se realizan sobre hamacas de tela o aéreas, y que ganan cada vez más adeptos en los centros deportivos y escuelas especializadas.

El entrenamiento consiste en ejercicios de yoga, pilates, danza y acrobacia, pero adaptados a la suspensión. Según Sara Marín, profesora de esta disciplina en el centro Airyoga&Pilates de España, mencionó que el trabajo con el propio peso corporal, la posición invertida y la amplitud de movimiento en la columna aportan beneficios físicos y sensoriales distintos a los de los entrenamientos convencionales. La modalidad no tiene restricciones de sexo ni edad, aunque no se recomienda a personas con problemas de tensión arterial.

En este contexto, los practicantes destacan el aumento de fuerza, elasticidad y control postural, así como la mejora de la flexibilidad y la capacidad de relajación. Las opciones incluyen desde clases de aeroyoga regenerativo hasta entrenamientos de acrobacia en hamaca aérea o aro acrobático, vinculados al mundo circense y a la danza contemporánea.

Además, según el sitio de Mayo Clinic, la actividad física aeróbica regular protege contra enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes y trastornos cardíacos. El ejercicio aeróbico, en cualquiera de sus formas, fortalece el corazón, mantiene las arterias limpias y mejora el estado de ánimo, la memoria y la autonomía a lo largo de los años. La práctica continuada disminuye el riesgo de caídas, mejora la autoestima y contribuye a una vida más larga y saludable.

Beneficios del aerofitness y el ejercicio aeróbico

Las clases introductorias enseñan posturas básicas y técnicas seguras para quienes se inician en la disciplina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, el aerofitness permite entrenar de manera integral, combinando fuerza, resistencia y coordinación. La suspensión facilita el estiramiento de la columna y el alivio de tensiones musculares, mientras que la variedad de movimientos reduce el riesgo de lesiones por sobrecarga. El trabajo en columpios y hamacas adapta ejercicios clásicos a un entorno más lúdico y desafiante.

Por otro lado, los ejercicios en suspensión permiten a los alumnos adaptar la intensidad a su nivel físico, progresar en equilibrio y trabajar la respiración. Las sesiones guiadas por profesionales, como las de la Asociación de Malabaristas y Artistas de Circo de Zaragoza, suman creatividad y motivación al entrenamiento, ampliando la oferta más allá de los gimnasios tradicionales.

Primeros pasos y recomendaciones para iniciarse en aerofitness

Para iniciarse en el deporte, los especialistas recomiendan asistir a clases introductorias en centros acreditados y bajo la supervisión de instructores certificados. Los primeros entrenamientos se centran en familiarizarse con el uso del columpio de tela o la hamaca aérea, aprender ejercicios básicos de equilibrio y movilidad, y adquirir confianza en las posturas en suspensión.

Aconsejan vestir ropa cómoda, evitar accesorios que puedan engancharse y comunicar cualquier molestia o condición física antes de la sesión. La progresión es gradual y permite adaptar la intensidad a las capacidades individuales, lo que facilita la integración de nuevos practicantes de distintas edades y niveles de experiencia.

La progresión en aerofitness permite adaptar la intensidad del entrenamiento a cualquier edad o nivel físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orígenes, expansión y recomendaciones

Asimismo, los orígenes del aerofitness se remontan al ámbito circense, donde trapecios, telas y aros forman parte de las rutinas acrobáticas desde hace décadas. Su llegada a los centros urbanos responde al interés por propuestas originales, inclusivas y beneficiosas para la salud física y mental. La demanda crece especialmente entre quienes buscan alternativas al fitness convencional y desean mejorar flexibilidad, movilidad y fuerza funcional.

El entrenamiento en suspensión requiere técnica, control y atención a la seguridad. Los beneficios aumentan con una rutina continuada, combinada con una alimentación equilibrada y descanso suficiente.

Por último, el aerofitness y las disciplinas aéreas se posicionan como un referente en innovación deportiva. La variedad de opciones, la adaptación a distintos perfiles y el respaldo de estudios médicos refuerzan el atractivo de estas prácticas para el bienestar integral de la población. Las clases ofrecen una experiencia diferente, motivadora y eficaz para quienes buscan salud, diversión y nuevos retos físicos.