Qué es la microinfidelidad y en qué casos puede poner en riesgo a la pareja

En tiempos donde la tecnología amplifica los vínculos, las parejas se enfrentan a un nuevo reto: identificar cuándo los límites de la lealtad se ven comprometidos por gestos sutiles, casi imperceptibles, pero con potencial para afectar la confianza. La “microinfidelidad”, concepto en auge, desafía las definiciones tradicionales de traición y pone en evidencia cómo lo cotidiano puede convertirse en motivo de conflicto.

Identificar la microinfidelidad en las relaciones de pareja puede resultar complejo, ya que implica comportamientos sutiles que, según especialistas citados por CBS News, pueden afectar la confianza sin llegar a las formas convencionales de infidelidad.

Este concepto, estrechamente vinculado al auge digital, genera debate porque los límites aceptados suelen variar entre parejas. La microinfidelidad representa, según los expertos, un desafío para comprender y definir la fidelidad en la vida cotidiana.

Qué es la microinfidelidad según los especialistas

La psicóloga clínica y terapeuta de parejas Molly Burrets explicó a CBS News que la microinfidelidad se refiere a “pequeños comportamientos que a veces son difíciles de identificar o probar y que indican que hay violaciones de límites en una relación”. Estas acciones mínimas pueden poner en duda la transparencia entre quienes conforman una pareja. La falta de pruebas claras y la sutileza inherente hacen que reconocer este fenómeno genere incertidumbre y preocupación.

Las causas de estos comportamientos suelen ser complejas y dependen tanto de la dinámica de la relación como de factores individuales. Burrets puntualizó que algunas personas tienden a cruzar límites “de forma regular e intencionada”, mientras que otras buscan satisfacción ante carencias personales o insatisfacción en la pareja “sin ser plenamente conscientes”.

La doctora en psicología clínica y experta en relaciones Wendy Walsh señaló a CBS News que “todos los humanos, sin importar la relación que tengan, siempre mantienen en el fondo de sus mentes una pareja de respaldo”. Según Walsh, este patrón tendría una raíz evolutiva y puede influir, sin advertirlo, en la tentación de incurrir en micro infidelidad, incluso en relaciones en apariencia estables.

Manifestaciones de la microinfidelidad

Las manifestaciones de la microinfidelidad abarcan tanto el entorno digital como situaciones cotidianas. De acuerdo con Burrets, implica comportamientos como “seguir o darle ‘me gusta’ a fotos de personas atractivas en redes sociales” y “interactuar a diario con personas en la vida real”. También se incluyen acciones como compartir información personal en exceso con alguien fuera de la pareja.

En el contexto laboral pueden darse coqueteos intensos con colegas, siempre que este comportamiento permanezca oculto y no progrese hacia una infidelidad clara. El elemento común es la ambigüedad y la dificultad para determinar si solo se trata de cortesía o si se superan los límites establecidos.

La microinfidelidad puede tener consecuencias serias para la relación principal, con un impacto directo en la confianza y la seguridad emocional. Burrets advirtió a CBS News que prestar atención a estímulos fuera de la pareja puede provocar el descuido del vínculo emocional. “Recibimos una dosis de dopamina cuando recibimos atención y afecto de los demás, y esa dosis es más fuerte con la novedad”, indicó, destacando el atractivo de lo desconocido.

Las respuestas a estas conductas varían entre personas. “Para algunas, el coqueteo es totalmente inofensivo”, puntualizó Burrets. Sin embargo, Walsh advirtió que “puede parecer una amenaza” si una de las partes percibe su vínculo en riesgo. Si esta dinámica se repite, acaba por socavar la estabilidad y el sentimiento de seguridad, generando tensiones y dudas sobre la continuidad de la relación.

Los especialistas insisten en que la mejor forma de prevención es establecer límites claros y una comunicación de expectativas abierta. Burrets recomendó a través de CBS News tratar estos temas desde el inicio, junto al acuerdo de exclusividad. Es esencial que ambas personas expliciten su entendimiento de lo que consideran aceptable, ya que los conceptos sobre exclusividad pueden variar mucho.

Estrategias para afrontar la micro infidelidad

Cuando surjan inquietudes, Walsh y Burrets aconsejan abordarlas de manera calmada y constructiva, evitando críticas o acusaciones directas. Según los expertos consultados por CBS News, usar declaraciones personales puede facilitar expresar emociones sin provocar una reacción defensiva. Un ejemplo citado por Walsh fue: “Me di cuenta de que cuando te gustaban las fotos de otras personas en Instagram, sentí preocupación de que pudieras alejarte y esa emoción me mostró cuánto valoro nuestra relación”.

Mantener un tono proactivo y autocontrol emocional durante la conversación ayuda a evitar que el diálogo derive en conflictos innecesarios y favorece una respuesta positiva entre las partes.

Aunque la microinfidelidad no conduce necesariamente a situaciones más graves, los especialistas consultados por CBS News advierten que representa un riesgo real. Burrets señaló que quienes se sienten insatisfechos tienden a reforzar estos patrones, lo que puede llevar a que “aumente la probabilidad de que una persona siga cruzando límites”. Esto abre la posibilidad de que pequeños deslices precedan faltas mayores.

Ignorar estos comportamientos sutiles puede debilitar la relación. Cuando los límites no se discuten y se permite la ambigüedad, según concluye el análisis de CBS News, se incrementa el riesgo de malentendidos y de un deterioro progresivo en la pareja.