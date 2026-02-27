Tendencias

Receta de tarta de acelga, fácil y económica

Una opción clásica y versátil, perfecta para almuerzos, cenas o viandas, y se hace en pocos pasos con ingredientes simples.

Tarta de acelga recién horneada,
Tarta de acelga recién horneada, lista para cortar y compartir en familia.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El aroma de una tarta de acelga recién horneada trae recuerdos de meriendas en casa de abuelas, de mates compartidos y de la simpleza que reconforta el alma! Pocas cosas son tan versátiles y queridas en la mesa argentina como una buena tarta, ideal para aprovechar lo que hay en la heladera sin gastar demasiado.

En reuniones familiares, almuerzos de domingo o viandas para el trabajo, la tarta de acelga es una de las opciones preferidas. Económica, fácil de preparar y siempre rendidora, se ganó su lugar tanto en la cocina casera como en rotiserías y almacenes de barrio.

Receta de tarta de acelga fácil y económica

La tarta de acelga es una preparación salada que combina hojas de acelga hervidas y picadas, salteadas con cebolla y, a veces, morrón, ligadas con huevos y queso rallado, todo envuelto entre dos discos de masa. Puede llevar calabaza, papa o algún queso fresco para sumar textura y sabor, pero la versión más económica prescinde de ingredientes caros.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Ingredientes frescos como acelga, cebollas,
Ingredientes frescos como acelga, cebollas, pimientos, huevos, queso y masas de tarta listos para preparar el plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  2. 1 atado grande de acelga (o 400 gr de hojas)
  3. 1 cebolla mediana
  4. 1 morrón chico (opcional)
  5. 2 huevos
  6. 100 gr de queso rallado (puede ser cremoso o port salut en cubos para abaratar)
  7. 2 cucharadas de aceite
  8. Sal y pimienta a gusto
  9. 1 huevo extra para pintar

Cómo hacer tarta de acelga, paso a paso

  1. Lavar bien la acelga y hervir las hojas en agua con sal por 3 a 4 minutos. Escurrir y picar finamente.
  2. Saltear la cebolla (y el morrón, si usás) en aceite hasta que estén transparentes. Esto suma dulzura y sabor.
  3. En un bol grande, mezclar la acelga picada con las verduras salteadas. Agregar los 2 huevos y el queso rallado o cubos de queso. Salpimentar.
  4. Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa. Importante: pinchar la base con tenedor para que no se infle.
  5. Volcar el relleno de acelga y emparejar con cuchara.
  6. Cubrir con el segundo disco de masa. Cerrar los bordes con repulgue o tenedor y hacer pequeños pinchazos en la superficie para que salga el vapor.
  7. Pintar la tapa con el huevo batido para lograr un dorado parejo y atractivo.
  8. Llevar al horno precalentado (180 °C) durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada.
  9. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar y servir.
Porción de tarta de acelga:
Porción de tarta de acelga: simple, sabrosa y perfecta para cualquier comida.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses. Para consumir, calentar en horno o microondas.

