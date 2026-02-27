Tarta de acelga recién horneada, lista para cortar y compartir en familia.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El aroma de una tarta de acelga recién horneada trae recuerdos de meriendas en casa de abuelas, de mates compartidos y de la simpleza que reconforta el alma! Pocas cosas son tan versátiles y queridas en la mesa argentina como una buena tarta, ideal para aprovechar lo que hay en la heladera sin gastar demasiado.

En reuniones familiares, almuerzos de domingo o viandas para el trabajo, la tarta de acelga es una de las opciones preferidas. Económica, fácil de preparar y siempre rendidora, se ganó su lugar tanto en la cocina casera como en rotiserías y almacenes de barrio.

Receta de tarta de acelga fácil y económica

La tarta de acelga es una preparación salada que combina hojas de acelga hervidas y picadas, salteadas con cebolla y, a veces, morrón, ligadas con huevos y queso rallado, todo envuelto entre dos discos de masa. Puede llevar calabaza, papa o algún queso fresco para sumar textura y sabor, pero la versión más económica prescinde de ingredientes caros.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Ingredientes frescos como acelga, cebollas, pimientos, huevos, queso y masas de tarta listos para preparar el plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla) 1 atado grande de acelga (o 400 gr de hojas) 1 cebolla mediana 1 morrón chico (opcional) 2 huevos 100 gr de queso rallado (puede ser cremoso o port salut en cubos para abaratar) 2 cucharadas de aceite Sal y pimienta a gusto 1 huevo extra para pintar

Cómo hacer tarta de acelga, paso a paso

Lavar bien la acelga y hervir las hojas en agua con sal por 3 a 4 minutos. Escurrir y picar finamente. Saltear la cebolla (y el morrón, si usás) en aceite hasta que estén transparentes. Esto suma dulzura y sabor. En un bol grande, mezclar la acelga picada con las verduras salteadas. Agregar los 2 huevos y el queso rallado o cubos de queso. Salpimentar. Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa. Importante: pinchar la base con tenedor para que no se infle. Volcar el relleno de acelga y emparejar con cuchara. Cubrir con el segundo disco de masa. Cerrar los bordes con repulgue o tenedor y hacer pequeños pinchazos en la superficie para que salga el vapor. Pintar la tapa con el huevo batido para lograr un dorado parejo y atractivo. Llevar al horno precalentado (180 °C) durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar unos minutos antes de cortar y servir.

Porción de tarta de acelga: simple, sabrosa y perfecta para cualquier comida.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 22 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses. Para consumir, calentar en horno o microondas.