¡El aroma de una tarta de acelga recién horneada trae recuerdos de meriendas en casa de abuelas, de mates compartidos y de la simpleza que reconforta el alma! Pocas cosas son tan versátiles y queridas en la mesa argentina como una buena tarta, ideal para aprovechar lo que hay en la heladera sin gastar demasiado.
En reuniones familiares, almuerzos de domingo o viandas para el trabajo, la tarta de acelga es una de las opciones preferidas. Económica, fácil de preparar y siempre rendidora, se ganó su lugar tanto en la cocina casera como en rotiserías y almacenes de barrio.
Receta de tarta de acelga fácil y económica
La tarta de acelga es una preparación salada que combina hojas de acelga hervidas y picadas, salteadas con cebolla y, a veces, morrón, ligadas con huevos y queso rallado, todo envuelto entre dos discos de masa. Puede llevar calabaza, papa o algún queso fresco para sumar textura y sabor, pero la versión más económica prescinde de ingredientes caros.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 1 atado grande de acelga (o 400 gr de hojas)
- 1 cebolla mediana
- 1 morrón chico (opcional)
- 2 huevos
- 100 gr de queso rallado (puede ser cremoso o port salut en cubos para abaratar)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 1 huevo extra para pintar
Cómo hacer tarta de acelga, paso a paso
- Lavar bien la acelga y hervir las hojas en agua con sal por 3 a 4 minutos. Escurrir y picar finamente.
- Saltear la cebolla (y el morrón, si usás) en aceite hasta que estén transparentes. Esto suma dulzura y sabor.
- En un bol grande, mezclar la acelga picada con las verduras salteadas. Agregar los 2 huevos y el queso rallado o cubos de queso. Salpimentar.
- Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa. Importante: pinchar la base con tenedor para que no se infle.
- Volcar el relleno de acelga y emparejar con cuchara.
- Cubrir con el segundo disco de masa. Cerrar los bordes con repulgue o tenedor y hacer pequeños pinchazos en la superficie para que salga el vapor.
- Pintar la tapa con el huevo batido para lograr un dorado parejo y atractivo.
- Llevar al horno precalentado (180 °C) durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada.
- Dejar entibiar unos minutos antes de cortar y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 a 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 22 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días bien tapada. En freezer, hasta 2 meses. Para consumir, calentar en horno o microondas.