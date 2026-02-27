Cómo conservar bananas en casa: expertos revelan el método sencillo para reducir el desperdicio de la fruta

Envolver los tallos de las bananas con plástico ayuda a retrasar la maduración y evita el desperdicio en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema del rápido deterioro de las bananas sigue siendo un reto para generaciones de consumidores. Quienes compran estas frutas con la intención de que permanezcan frescas durante días a menudo descubren en menos de una semana manchas marrones y una textura blanda.

Ante este desafío, cómo conservar bananas frescas por más tiempo se plantea como una pregunta cotidiana, y expertos citados por Reader’s Digest avalan un truco sencillo: envolver los tallos con papel film para alargar la vida útil de la fruta. Un recurso al alcance de todos

Según el consultor en ciencias alimentarias Ed McCormick, envolver los tallos de las bananas con film resulta una solución simple y eficaz. Solo se requiere colocar un pedazo de plástico alrededor de la unión del racimo o en cada tallo por separado.

McCormick indica que este método “reduce la señal de maduración”, permitiendo que el proceso se desacelere, aunque no se detiene por completo. Esta práctica, señaló McCormick a Reader’s Digest, permite obtener entre uno y dos días adicionales antes de que las bananas alcancen una madurez avanzada, lo que ayuda a evitar el desperdicio en el hogar.

El etileno, gas natural liberado en el tallo, acelera la maduración; el plástico actúa como barrera. (Imagen Ilustrativa infobae)

Separar las bananas antes de envolver los tallos mejora el efecto al aumentar la circulación de aire alrededor del fruto. La científica culinaria certificada Jessica Gavin, también citada por el medio, recomienda aplicar el film cuando las bananas están firmes y de color verde o amarillo, ya que el truco es más eficaz en las etapas iniciales de maduración.

Por qué se acelera la maduración de las bananas

El fundamento del método radica en la fisiología de la fruta y el papel del etileno, una sustancia natural. Gavin explica que “las bananas maduran porque liberan un gas llamado etileno”, y que la mayor parte de este gas se genera en los tallos, donde las bananas se conectan entre sí.

McCormick precisa a Reader’s Digest que el etileno actúa como una señal de comunicación dentro del racimo, acelerando la maduración de todas las bananas al mismo tiempo.

Cuando el tallo se cubre con plástico, se reduce la cantidad de etileno que afecta al resto de la fruta, lo que ralentiza el cambio físico y evita que las bananas se vuelvan blandas demasiado pronto.

El método es más efectivo cuando las bananas están verdes o amarillas: aplicar el plástico cuanto antes prolonga su frescura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gavin advierte que el envoltorio de plástico “no detendrá por completo la maduración, pero puede dar varios días adicionales antes de que aparezcan manchas marrones”. Según McCormick, el truco permite “bajar el volumen” del proceso, no apagarlo.

Consejos para conservar bananas por más tiempo

Para obtener los mejores resultados, los especialistas sugieren envolver los tallos apenas se adquieran las bananas, antes de que muestren signos de maduración avanzada. Separar los frutos del racimo no solo facilita el envoltorio individual, sino que también mejora la ventilación, lo que ayuda a ralentizar ligeramente la maduración.

Si las bananas ya presentan manchas marrones, el truco de los tallos pierde eficacia.

“Cuando comienza el oscurecimiento, gran parte del proceso interno ya se ha iniciado”, indica McCormick. En ese punto, Gavin recomienda refrigerar la banana para ralentizar lo más posible el ablandamiento, aunque el efecto será limitado. Utilizar las bananas demasiado maduras para repostería continúa siendo una alternativa práctica.

La industria utiliza técnicas similares durante el transporte, aunque no siempre en todos los racimos por motivos logísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este truco de envolver los tallos también se emplea parcialmente en la industria durante el transporte y exhibición en supermercados. Gavin señala que existen motivos logísticos que impiden aplicarlo a todos los frutos: tanto el costo del material como el trabajo extra y la preferencia de los comercios por controlar la velocidad de maduración para optimizar las ventas.

¿Funciona este truco con otras frutas?

El principio se ha probado en frutas productoras de etileno, como manzanas, peras y aguacates. Sin embargo, el efecto es menos notable.

McCormick aclara que esto sucede porque las bananas liberan una concentración mucho más alta de etileno desde el tallo. “Este truco funciona mejor con bananas”, enfatiza Gavin, quien agrega que para otras frutas, la separación y una buena ventilación resultan estrategias más útiles para conservar la frescura.

Aplicar este consejo solo requiere unos segundos y brinda la posibilidad de disfrutar las bananas en su punto ideal durante varios días más. Tal como destacan los especialistas de Reader’s Digest, se trata de una solución sencilla y eficaz para prolongar la vida de uno de los frutos preferidos del hogar.