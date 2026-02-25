Tendencias

Cómo funciona la siembra asociada, la técnica milenaria que transforma huertas y jardines

Esta práctica permite que distintas plantas se beneficien entre sí, mejora la salud del suelo y ayuda a obtener cultivos más fuertes y productivos con menos uso de químicos

Guardar
La siembra asociada, también llamada
La siembra asociada, también llamada companion planting, impulsa la agricultura sostenible al combinar especies vegetales para lograr beneficios mutuos en cultivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siembra asociada, conocida en inglés como companion planting, ha adquirido un rol destacado entre quienes buscan alternativas en la agricultura sostenible, según HowStuffWorks. Esta técnica consiste en cultivar diferentes especies vegetales juntas, con el objetivo de obtener beneficios mutuos entre las plantas. Además de optimizar el rendimiento de los cultivos y mejorar la salud vegetal, promueve el control de plagas natural, de acuerdo con investigaciones citadas por la National Library of Medicine.

Principios y definición de la siembra asociada

La siembra asociada implica plantar especies distintas en un mismo espacio, aprovechando sus relaciones biológicas para reforzar su desarrollo y disminuir la necesidad de aportes externos, como fertilizantes o pesticidas. El objetivo principal es crear sinergias que impulsen el crecimiento y reduzcan la incidencia de problemas.

Este método forma parte de los sistemas de agricultura ecológica y regenerativa, presentes tanto en huertos domésticos como en explotaciones de mayor tamaño. La siembra asociada responde a un modelo cooperativo entre especies vegetales, orientado a la sostenibilidad agrícola y medioambiental.

Beneficios principales para cultivos y jardinería

El control natural de plagas es una de las ventajas más destacadas. La combinación de determinadas plantas permite repeler o confundir a insectos dañinos, disminuyendo el daño causado por ellos sin necesidad de pesticidas químicos. Ejemplos como la asociación entre albahaca y tomate o entre cebolla y zanahoria muestran cómo una especie puede actuar como barrera ante ciertas plagas.

Esta técnica agrícola permite el
Esta técnica agrícola permite el control de plagas de forma natural, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos y mejorando la salud de las plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La National Library of Medicine subraya que esta técnica puede incrementar el rendimiento de las parcelas al mejorar el uso de la luz, el agua y los nutrientes presentes en el suelo. “Muchos estudios han confirmado la eficacia de la siembra asociada para mejorar la productividad y la resistencia de los cultivos frente a plagas”, señalan los investigadores del organismo científico.

Otro beneficio importante es el aprovechamiento del espacio, ya que permite cultivar más especies en superficies similares, impulsando la biodiversidad. Además, el enfoque sostenible de la siembra asociada reduce la dependencia de insumos sintéticos y fertilizantes industriales.

Fundamento científico de la siembra asociada

La base científica de la siembra asociada se apoya en fenómenos como la alelopatía. Este mecanismo hace que algunas plantas liberen sustancias químicas que pueden inhibir el crecimiento de malas hierbas o limitar el desarrollo de plagas. A este proceso se suma la capacidad de ciertas especies, como muchas leguminosas, de fijar nitrógeno en el suelo, o modificar el microclima para retener humedad.

Por su parte, HowStuffWorks señala que las combinaciones exitosas pueden apoyarse en la repelencia de insectos, el camuflaje de cultivos, la atracción de insectos beneficiosos y la optimización del aprovechamiento de nutrientes. La National Library of Medicine agrega que la evidencia experimental valida la existencia de estas sinergias biológicas, aunque remarca la necesidad de ajustar las asociaciones según las condiciones locales y ambientales.

Ejemplos prácticos y asociaciones recomendadas

La elección adecuada de combinaciones,
La elección adecuada de combinaciones, por ejemplo, zanahorias con cebollas o albahaca con tomates, maximiza los beneficios y protege a los cultivos de insectos perjudiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los ejemplos más reconocidos está la combinación tradicional de maíz, frijol y calabaza en prácticas agrícolas indígenas de América. El maíz aporta soporte al frijol, el frijol enriquece el suelo con nitrógeno, y la calabaza cubre la superficie, dificultando la proliferación de malezas.

Otras asociaciones frecuentes incluyen plantar zanahorias junto a cebollas—las cebollas ahuyentan la mosca de la zanahoria y, a su vez, las zanahorias reducen la incidencia de plagas que pueden afectar a la cebolla—y la combinación de albahaca y tomate, donde la albahaca contribuye a mejorar el sabor del tomate y puede protegerlo de insectos nocivos.

Las combinaciones específicas pueden ser eficaces, aunque la efectividad depende del clima, la composición del suelo y la adaptación local de las especies involucradas.

Limitaciones y advertencias

Tanto HowStuffWorks como la National Library of Medicine advierten que no todas las asociaciones reportan beneficios. Algunas combinaciones pueden provocar competencia excesiva por recursos, incompatibilidad bioquímica o atraer nuevas plagas. Por ello, ambas fuentes recomiendan analizar cuidadosamente la elección de especies y atender al comportamiento real según el entorno específico.

La atención continua y un profundo conocimiento de las interacciones entre cultivos resultan esenciales para evitar inconvenientes y potenciar las ventajas.

El éxito de la siembra asociada descansa finalmente en la capacidad de cada agricultor o jardinero para observar y comprender las particularidades de cada combinación, adaptando la técnica a las condiciones propias de su ambiente y experiencia.

Temas Relacionados

Siembra AsociadaAgricultura SostenibleNational Library of MedicineControl Natural de PlagasProductividad AgrícolaNewsroom Bue

Últimas Noticias

Por qué recomiendan consumir huevos y pescado para mantener la masa muscular después de los 60 años

La inclusión regular de determinados alimentos en la dieta de los adultos mayores favorece la síntesis de proteínas musculares y protege frente a la sarcopenia, un deterioro que compromete la autonomía en la vejez. Cuál es la mejor manera de incorporarlos para aprovechar todas sus propiedades

Por qué recomiendan consumir huevos

Bullying y ciberbullying: qué reveló un informe testigo y las estrategias para un clima escolar seguro

Una investigación a estudiantes de 2º y 3º año del secundario en Mendoza dejó resultados sorprendentes. Qué herramienta de medición inédita diseñada en el país se utilizó para medir el acoso escolar y puede ser aplicada en todo el país. Infobae entrevistó a uno de los autores

Bullying y ciberbullying: qué reveló

Cómo la práctica intensiva de la observación de aves puede favorecer la longevidad cerebral

La experiencia acumulada en la identificación de especies ofrece pistas sorprendentes sobre cómo el cerebro adulto puede conservar y potenciar habilidades cognitivas a lo largo de los años, según un nuevo estudio canadiense

Cómo la práctica intensiva de

Ricky Sarkany presentó su autobiografía rodeado de familiares y amigos: “La vida se mide en momentos”

El destacado diseñador argentino lanzó “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”, en el Ateneo Grand Splendid. Fragmentos de un relato íntimo, anécdotas familiares y la presencia de personalidades destacadas, marcaron una noche especial

Ricky Sarkany presentó su autobiografía

Quién es el joven actor que redefine la moda en Hollywood: las claves de sus looks

El británico se posicionó como nuevo referente con atuendos que desafían los códigos tradicionales y marcan tendencia

Quién es el joven actor
DEPORTES
“Minuto médico obligatorio”: en qué

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

TELESHOW
Así será la primera placa

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

INFOBAE AMÉRICA

Narendra Modi se reunirá con

Narendra Modi se reunirá con Netanyahu durante su visita a Israel para fortalecer la cooperación en seguridad y tecnológica

Japón denunció el arresto de un nipón en Teherán y exigió su liberación al régimen iraní

Washington prometió “continuar presionando” al régimen cubano a 30 años del ataque de La Habana a dos aviones

Gustavo Dudamel, entre un largo “adiós” a Los Ángeles y un extenso “hola” a Nueva York

Juan Pablo Russo, director del festival de cine LGBTIQ+: “Todavía hay historias que no encuentran lugar en la cartelera tradicional”