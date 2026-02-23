Tendencias

Receta de mermelada de naranja sin azúcar, rápida y fácil

Con una preparación sencilla y que dura menos de una hora, cualquier persona podrá difrutar de esta delicia realizada con endulzantes naturales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de mermelada de naranja casera puede ser el secreto para transformar un desayuno común en un momento especial. El perfume cítrico que escapa del frasco recién abierto conecta con recuerdos de cocinas familiares y meriendas simples. Más allá de la simple tostada, esta preparación sirve como un ingrediente versátil en la cocina gourmet. Puede ser utilizado en platos tradicionales como acompañante para aportar un sabor único.

En Argentina, la mermelada de naranja es un clásico del desayuno y la merienda, acompañando tostadas, galletitas o rellenando tortas. En los últimos años, la versión sin azúcar de la receta ha cobrado protagonismo para quienes buscan cuidar su consumo de azúcares, pero sin resignar el sabor dulce ni la tradición. También es una excelente base para vinagretas originales si es mezclada con un poco de aceite de oliva o mostaza, además de que puede utilizarse en tortas como cheesecake, donde la acidez del cítrico equilibra con la cremosidad del queso.

Receta de mermelada de naranja sin azúcar

La mermelada de naranja sin azúcar es una preparación donde se aprovecha la pectina natural de la fruta y, en lugar de azúcar, se utiliza edulcorante apto para cocción o simplemente el dulzor propio de la fruta cítrica. Se trata de una cocción breve de pulpa y piel, a la que se le puede sumar un toque de jugo de limón para realzar el sabor y ayudar a la conservación. La preparación es sencilla y demora menos de una hora, por lo que cualquier persona puede realizarla con tan solo ingredientes que se hallan en cualquier hogar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de naranjas frescas
  • 1 limón (jugo)
  • 1 manzana verde chica (aporta pectina y ayuda a espesar)
  • 100 ml de agua
  • Edulcorante apto para cocción, cantidad a gusto (opcional)
  • 1 vaina de vainilla (opcional)
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética, cantidad necesaria, para la conservación de la mermelada

Cómo hacer mermelada de naranja sin azúcar, paso a paso

  1. Pelar las naranjas retirando toda la parte blanca interna. Reservar parte de la cáscara, lavarla bien y cortarla en tiras finas.
  2. Cortar las naranjas en trozos pequeños, retirar semillas y colocar la pulpa en una olla junto con la cáscara cortada.
  3. Rallar la manzana y agregarla a la olla.
  4. Añadir el jugo de limón y el agua.
  5. Cocinar a fuego medio, revolviendo cada tanto, durante 20-25 minutos. Cuando la fruta esté tierna, pisar con pisapapas o procesar según el punto deseado.
  6. Si se desea, agregar el edulcorante apto para cocción y la vaina de vainilla abierta, mezclar y cocinar 5 minutos más.
  7. El punto justo es cuando al pasar una cuchara, se forma un surco que tarda en cerrarse.
  8. Retirar la vaina de vainilla y envasar en frascos de vidrio esterilizados, tapar y dejar enfriar boca abajo para lograr vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de mermelada de naranja sin azúcar rinde aproximadamente 3 a 4 frascos medianos (unos 20 a 24 porciones de 1 cucharada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 18 kcal
  • Grasas: 0,1 g
  • Carbohidratos: 4,2 g
  • Proteínas: 0,2 g

Los datos revelados son estimados y los valores nutricionales precisos dependerán de los ingredientes y la cantidad que se utiliza en la preparación. Las cantidades de porciones también influirán en el número nutricional.

Mermelada de cítricos servida en
Mermelada de cítricos servida en un frasco, ideal para acompañar el desayuno y postres - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En una heladera, bien cerrada y sin abrir, pueden estar conservadas hasta 2 semanas. Se puede freezar por hasta 3 meses. Una vez abierto el frasco, consumir dentro de los 5 días.

