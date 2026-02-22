El método de Paul Mescal: la rutina de alimentación y ejercicio para transformar su físico en cada película

El actor entrena 45 minutos seis días a la semana con su entrenador

En un año, el cuerpo de Paul Mescal ha cambiado tanto como el guion de sus películas. La imagen del actor irlandés con musculatura de gladiador recorrió el mundo, pero esa transformación física es solo una parte de una rutina que lo define tanto fuera como dentro del set.

La disciplina diaria, los hábitos de entrenamiento y la capacidad de adaptación han marcado la carrera y la vida de Mescal, quien ha convertido el cuidado físico en una herramienta esencial para sus papeles y su bienestar.

Rutinas que se adaptan a cada reto actoral

El salto de Paul Mescal al estrellato internacional ocurrió con “Normal People”, pero la exigencia física de sus personajes aumentó desde entonces. El actor reconoció que el deporte y la actividad física han sido una constante desde su infancia, en especial el fútbol gaélico, que practicó a nivel competitivo en Irlanda. Esa base atlética influyó en su facilidad para encarar preparaciones físicas tan diversas como las de un guerrero romano o las de una estrella de rock.

Paul Mescal ajusta su físico según las exigencias de cada papel cinematográfico REUTERS/Mario Anzuoni

Durante la preparación para “Gladiator II”, según le dijo a Men’s Health UK, Mescal entrenó seis días a la semana, con sesiones de 45 minutos, acompañado por el entrenador Tim Blakeley, exmiembro de la Marina Real. El objetivo era lograr un cuerpo fuerte y funcional, no solo voluminoso. “Quise evitar el físico de superhéroe, porque los gladiadores existieron y entrenaban todos los días, eran atletas completos”, relató el intérprete. El entrenamiento incluyó levantamiento de pesas, ejercicios funcionales y rutinas enfocadas en fuerza, velocidad y agilidad.

Sin embargo, ese enfoque cambió por completo cuando recibió la instrucción de perder masa muscular para interpretar a Paul McCartney en la biopic de los Beatles. Según le afirmó a The Sun, los productores le pidieron abandonar la dieta hiperproteica y reducir el trabajo de fuerza para lograr un aspecto más cercano al músico británico en los años sesenta.

La rutina de entrenamiento del actor irlandés incluye sesiones intensas y planificación específica

Estrategias de entrenamiento y nutrición

La rutina del protagonista de Aftersun combina constancia, variedad y recuperación. El actor detalló que su entrenamiento para papeles exigentes rara vez supera los 45 minutos diarios, pero la intensidad es alta y la planificación, específica para cada objetivo. En el caso de “Gladiator II”, el método fue el reverse pyramid training, que consiste en iniciar con el mayor peso posible y disminuir la carga en las siguientes series. Así, el esfuerzo se concentra cuando la energía está al máximo.

Los ejercicios principales han incluido press de banca inclinado, sentadillas búlgaras, dominadas lastradas y ejercicios de core. Para el trabajo de hombros, el Arnold press ha sido fundamental, mientras que la movilidad y la estabilidad se entrenan con movimientos funcionales y rutinas inspiradas en deportes de contacto.

Para “Gladiator II”, Mescal entrenó seis días a la semana junto al exmarino Tim Blakeley (Paramount Pictures)

En cuanto a la alimentación, Mescal mantuvo un superávit calórico moderado, con énfasis en alimentos frescos, proteínas magras y carbohidratos complejos. El actor reconoció que su dieta diaria favorece el pollo, los huevos, la pasta y las sopas caseras, sin dejar de lado algún postre ocasional. La clave, según el propio Mescal, es la constancia y la calidad de los ingredientes, evitando los ultraprocesados y priorizando comidas completas y balanceadas.

Descanso, genética y mentalidad

El descanso forma parte de la filosofía del protagonista de la tira nominada al Oscar Hamnet: ocho horas de sueño nocturno son innegociables durante los periodos de preparación. La recuperación muscular y la prevención de lesiones son factores que prioriza tanto como la intensidad de los entrenamientos. Además, la genética le ha permitido progresar rápido, dado que su metabolismo favorece el aumento de músculo magro sin ganar grasa excesiva.

El objetivo del actor fue construir un cuerpo funcional, evitando el físico típico de superhéroe

El propio Mescal señaló en entrevistas que, fuera de la preparación para películas, mantiene rutinas de carrera, boxeo y largas caminatas, tanto por bienestar físico como por salud mental. “Tengo una relación positiva con el ejercicio, no solo para el trabajo sino para mi día a día”, declaró.

Los hábitos del actor incluyen tanto la disciplina diaria como la flexibilidad para adaptarse a las exigencias de cada personaje. Tras aumentar más de 8 kilos de músculo para “Gladiator II”, el actor tuvo que perderlos rápidamente para su siguiente papel, un proceso que calificó como “miserable pero necesario”.

Más allá del resultado estético, la rutina de Paul Mescal combina entrenamiento eficiente, nutrición balanceada, recuperación, constancia y una mentalidad abierta al cambio.