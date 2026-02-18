Tendencias

John Travolta cumple 72 años: los secretos detrás de su vitalidad y su disciplina de alimentación

El actor estadounidense combina entrenamiento físico, técnicas de respiración y control de su dieta para mantenerse en forma y potenciar su salud mental

La rutina de ejercicios de John Travolta incluye entrenamiento intenso, boxeo y sesiones de danza inspiradas en musicales icónicos de su carrera (REUTERS/Mario Anzuoni)

John Travolta celebra hoy su 72 cumpleaños y continúa siendo un referente de vitalidad en el mundo del espectáculo, gracias a una combinación de disciplina, constancia y una rutina integral que fue perfeccionando a lo largo de las décadas.

Inspirado por los musicales que marcaron su carrera y respaldado por el apoyo profesional y familiar, el actor ha logrado mantener un equilibrio entre el ejercicio físico, la alimentación saludable y las técnicas de bienestar mental.

Ejercicio físico: intensidad y variedad como pilares

La hidratación ocupa un lugar central en su rutina. Travolta inicia el día bebiendo agua y mantiene este hábito durante toda la jornada )

La rutina de ejercicios de Travolta destaca por su intensidad y variedad. En la época en la que se preparaba para la película “Staying Alive”, que se lanzó en 1983, entrenaba seis días a la semana, con sesiones que podían durar de cinco hasta catorce horas, bajo la vigilancia de un entrenador personal y un nutricionista.

Además, contó con la supervisión de Sylvester Stallone, quien colaboró en la elaboración de su plan físico. En otras etapas, como durante la filmación de “Swordfish”, que se estrenó en 2001, el actor incorporó ejercicios de boxeo, saltos de cuerda y un control estricto de las porciones de comida para adaptarse a las exigencias del personaje, tal como detalló el actor en Into The Gloss.

En su vida cotidiana, Travolta juega tenis hasta seis veces al día y realiza sesiones de levantamiento de pesas seis días a la semana. Incluso con una agenda recargada, organiza sus entrenamientos antes del amanecer para no descuidar su estado físico.

Además, incluye sesiones de danza, flexibilidad y estiramientos, inspiradas en las coreografías de “Saturday Night Fever” (Fiebre de sábado por la noche, estrenada en 1977) y “Grease” (1978), películas que marcaron su carrera y que siguen siendo parte de su motivación para mantenerse en movimiento.

Apoyo profesional y familiar: la clave para la motivación

El apoyo familiar y profesional ha sido determinante en la motivación y disciplina de John Travolta a lo largo de su vida

El acompañamiento de Kelly Preston, su esposa, fue determinante en la vida del actor. Preston jugó un papel crucial a la hora de mantener la motivación y la disciplina de Travolta, sobre todo en los momentos en los que el trabajo y las exigencias físicas alcanzaban su punto máximo.

La contención y el apoyo de la familia, así como el asesoramiento de entrenadores y nutricionistas, han permitido que el actor adapte sus hábitos y rutinas a cada etapa de su carrera.

El entorno profesional también cumple un rol fundamental. Travolta se apoya en especialistas que diseñan rutinas personalizadas y ajustan los métodos según los requerimientos de cada proyecto. Esta red de apoyo facilita la adaptación a nuevos retos y asegura la continuidad de los hábitos saludables.

El método MATMU, basado en la respiración abdominal profunda, es parte central de los cuidados diarios del actor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las técnicas que forman parte de su rutina diaria, destaca el método MATMU, creado por Joaquín Almería. Este sistema consiste en ejercicios de respiración abdominal profunda durante nueve minutos, realizados seis veces al día: antes de cada comida, al despertar y antes de dormir.

Travolta aplicó esta técnica durante la preparación de la película “Desde París, con amor”, estrenada en 2010, llegando a perder hasta 10 kilos. Almería explicó a Elle que “lo más importante es la concentración, saber aislarse y prestar una completa atención a tu respiración”. Recomienda practicar este método como parte de la rutina diaria.

La meditación y otras prácticas de relajación mental también ocupan un lugar relevante. La combinación de respiración consciente y ejercicio físico no solo mejora el metabolismo y la quema de calorías, sino que además fortalece la concentración y la memoria.

Alimentación: control de porciones y cenas tempranas

El control estricto de las porciones y las cenas tempranas son estrategias clave en la alimentación saludable del protagonista de “Grease”

La alimentación de Travolta se basa en alimentos frescos y naturales: verduras, frutas, proteínas magras y grasas saludables. El actor evita los alimentos procesados, las bebidas azucaradas y las grasas saturadas. Controla cuidadosamente las porciones y mantiene la regla estricta de no comer después de las 18:00.

“No como después de las 18:00”, reafirmó en declaraciones a Into The Gloss. Para ocasiones especiales, aplica el método de “comer la mitad”, que consiste en disfrutar solo la mitad de sus platos favoritos, permitiéndose así ciertos gustos sin comprometer su disciplina.

La hidratación ocupa un lugar central en su rutina. Travolta inicia el día bebiendo agua y mantiene este hábito durante toda la jornada, lo que favorece la digestión y el descanso nocturno. Ambas fuentes consultadas coinciden en que el tamaño adecuado de las porciones y las cenas tempranas son estrategias que refuerzan su bienestar diario.

El actor reconoce que los cambios de rutina presentan dificultades al principio, pero con perseverancia y disciplina se obtienen resultados sólidos y una vitalidad renovada. “A medida que mi cuerpo entraba en forma, mi apetito por la comida disminuía, pero mi apetito por la vida aumentaba”, compartió en Into The Gloss.

