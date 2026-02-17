Tendencias

La tendencia a ocultar relaciones crece en las aplicaciones de citas

Las razones detrás de esta nueva forma de representación sentimental generan debate entre quienes privilegian la discreción y quienes sienten presión en los entornos digitales actuales sin evidenciar emociones abiertamente a otras personas

La pérdida de atractivo en
La pérdida de atractivo en la búsqueda activa de pareja impacta a usuarios de aplicaciones de citas en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda activa de pareja ha perdido atractivo entre quienes utilizan aplicaciones de citas, generando desaprobación y cansancio, especialmente entre jóvenes y adultos. El dating coach británico James Preece, entrevistado por Hello Magazine, analiza la extensión del sentimiento de incomodidad que ahora rodea a quienes muestran abiertamente su vida sentimental y ofrece consejos para enfrentar esta tendencia en 2026.

El “cringe” en las citas y la visión del experto

Preece percibe que hay un agotamiento emocional en el entorno de las citas. “Hay tanto agotamiento y desgaste en el mundo de las citas que algunas personas empiezan a rebelarse contra la idea”, afirma en diálogo con Hello Magazine.

A su juicio, la utilización continua de aplicaciones ha dejado de ser vista como moderna. “Todo el mundo odia tanto las aplicaciones de citas que ya no está bien seguir deslizándose sin parar”, explica el experto.

No obstante, sostiene que el interés por encontrar pareja sigue vigente. “No creo que salir con alguien sea algo pasado de moda; la mayoría quiere encontrar el amor, solo que prefieren hacerlo en privado y sin que otros intervengan o juzguen”, apunta.

Buscar el amor sigue siendo
Buscar el amor sigue siendo una prioridad, pero ahora se privilegia la privacidad y la discreción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechazo a la exposición y miedo al fracaso en el amor

Según Preece, el miedo juega un papel importante en este rechazo. “Mucha de la incomodidad proviene del miedo: el miedo a fracasar o a terminar solos”, indica el coach.

Advierte también sobre la presión de demostrar rápidamente el compromiso en una relación. Para él, la tendencia no es considerar “tener pareja” como algo vergonzoso, sino sentir presión por demostrarlo ante los demás.

“Algunas personas temen que todo acabe y tengan que afrontar la humillación pública. O peor aún, creen que nunca encontrarán pareja y acabarán solos”, señala el especialista citado por Hello Magazine.

El miedo al fracaso influye
El miedo al fracaso influye en el rechazo a iniciar relaciones amorosas, señala el coach Preece (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta búsqueda de aprobación externa, según Preece, diluye la autenticidad en las experiencias afectivas. La gente, sostiene, se muestra más reservada para preservar su identidad y evitar sentirse obligada a “probar” que vive una relación.

Redes sociales, validación y rechazo a la ‘presentación pública’ de la pareja

Las redes sociales han impulsado una tendencia a la exposición de la vida privada que actualmente está en retroceso. El fenómeno de la “presentación pública de la pareja” en redes sociales se rechaza cada vez más entre los usuarios.

Preece atribuye esta reacción a emociones difíciles de admitir. “Creo que existe un enorme elemento de celos en esto, aunque la mayoría no lo quiera reconocer... Cuando las aplicaciones no funcionan bien y ves que a otros sí les va bien, resulta irritante”, comenta el coach a Hello Magazine.

Por eso, etiquetar como “vergonzosas” las demostraciones públicas actúa como un mecanismo de defensa. Para algunos, la burla encubre el deseo real de formar pareja. “Es más fácil fingir que no quieres una relación y reírte de la idea que reconocer lo que realmente anhelas”, expone el especialista.

El rechazo a la “presentación pública” incluye la reacción negativa ante noticias de relaciones de figuras influyentes en línea. Preece señala que, cuando una persona sigue de cerca la vida de un creador digital y descubre que tiene pareja, puede sentirse incluso traicionada.

Consejos del coach para recuperar la autenticidad y el optimismo en las relaciones

Las relaciones amorosas tienden a
Las relaciones amorosas tienden a desarrollarse en entornos más reservados y con menor exposición en redes sociales, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un escenario marcado por el escepticismo y la discreción, James Preece observa que la necesidad de conexión permanece. “Estoy más ocupado que nunca con mis clientes, así que creo firmemente que la gente busca conexiones reales. Lo que pasa es que les cuesta encontrarlas”, declara.

El experto prevé que la tendencia será mantener la vida sentimental en círculos cada vez más reservados y menos expuestos en línea: “No veo que la gente salga menos, pero lo hace de forma más discreta. Hay menos publicaciones sobre citas fallidas y menos búsqueda de validación en redes sociales. El ritmo es más pausado y esto solo puede ser positivo”, añade a Hello Magazine.

Para revertir el tono negativo en las relaciones, Preece sugiere reconocer que es normal anhelar compañía y cercanía. Propone buscar apoyo emocional, fijar límites y tener expectativas saludables sobre el amor.

Cuando se logran estas condiciones, las personas se sienten más seguras, y disfrutar de las citas vuelve a ser un motivo de alegría en vez de una carga. El coach enfatiza que el éxito sentimental se basa en comprometerse a fondo y actuar con honestidad, evitando fingir o esconder las verdaderas intenciones ante los demás.

