Por qué el buceo en apnea es la nueva tendencia de bienestar y cuáles son los riesgos

Despojarse del teléfono y sumergirse bajo el agua se volvió, para muchos, el “reset” definitivo para el sistema nervioso. El buceo en apnea, que consiste en explorar las profundidades marinas con una sola inhalación, atraviesa un auge global que empieza a desplazar rutinas clásicas de bienestar como el spa.

Según estudios citados por la revista Vogue, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) emitió 35.000 nuevas certificaciones de buceo en apnea en 2023, cifra que casi se duplicó en 2024.

El atractivo central radica en la búsqueda de una desconexión total frente a la sobrecarga digital y urbana. Práctica y especialistas coinciden en que esta disciplina genera una sensación de calma y autopercepción difícil de obtener por otros métodos de bienestar. Sin embargo, los expertos advierten que es esencial prestar atención a los límites personales y el respeto por las recomendaciones de seguridad.

La ciencia detrás del reflejo de inmersión

La clave fisiológica está en el denominado reflejo de inmersión, una respuesta natural que se activa al sumergir el rostro en el agua. Este mecanismo reduce de inmediato el ritmo cardíaco en aproximadamente 25%, optimiza el uso del oxígeno y sitúa al cuerpo en un estado de relajación equiparable a una meditación profunda.

De acuerdo con expertos consultados por Vogue, este reflejo desencadena una transformación biológica que permite desconectar la mente del ajetreo cotidiano. Durante la práctica de apnea, cuerpo y pensamiento alcanzan una quietud notable, favoreciendo un estado de presencia pleno, poco común fuera del agua.

Un auge global impulsado por la salud mental

En los últimos dos años, la certificación en buceo en apnea experimentó un crecimiento significativo. Este aumento se vincula tanto con la tendencia global de buscar experiencias auténticas como con la creciente conciencia sobre la salud mental.

La revista Vogue destaca que figuras públicas como Orlando Bloom contribuyeron a la difusión de esta actividad, mientras que aficionados urbanos y viajeros exploran alternativas al spa y otras terapias tradicionales.

Trevor Neal, instructor de apnea, explicó al medio que la disciplina constituye “un viaje de autodescubrimiento”; sostiene que el proceso reactiva capacidades naturales y fomenta una conexión ancestral con el agua.

Estudios citados por la revista subrayan similitudes químicas entre el plasma sanguíneo humano y el agua marina, respaldando la idea de un retorno biológico a los orígenes.

Técnicas de respiración y bienestar emocional

La instructora Neelam Raff va más allá: “La apnea consiste en controlar y dejar ir el control. No puedes cambiar el agua o el viento, pero sí tu respiración y tus emociones. Cuando todo está en silencio y alcanzas ese estado, resulta maravilloso”. Según Raff, las técnicas de respiración empleadas en apnea también benefician fuera del mar, facilitando la gestión de la ansiedad y el silencio mental.

La abogada de Nueva York Katie McCarthy relató que su primer contacto con la apnea ocurrió en un cenote de la península de Yucatán, México, al buscar una vía para aliviar el estrés laboral.

“La quietud bajo el agua no se compara con nada más. Puedes oír tu corazón ralentizarse y sentirte completamente presente en tu cuerpo. Nadie puede llamarte; solo puedes estar”, compartió a Vogue. Para ella, la apnea significó un redescubrimiento corporal y una forma de agradecer las propias capacidades.

Una relación respetuosa con el océano

Más allá del beneficio individual, el buceo en apnea posibilita una relación silenciosa y respetuosa con el océano. A diferencia del buceo con tanque, esta disciplina no altera la vida submarina con ruidos ni burbujas, ya que solo requiere máscara y aletas.

Tanto Trevor Neal como Neelam Raff señalan que el contacto con especies marinas es mucho más directo, porque los animales no se sienten amenazados. “Al convertirte en parte del ecosistema, percibes lo pequeño que eres en este océano inmenso. Es una experiencia de humildad”, afirma Raff.

Destinos y formación en apnea

La oferta internacional de buceo en apnea se expandió: destinos como Fiyi, Bahamas, Polinesia Francesa, Maldivas y México se consolidan como centros de referencia. Existen retiros ecológicos de bienestar y cursos introductorios dirigidos por campeones mundiales, que permiten avanzar desde el aprendizaje básico hasta la práctica avanzada en contacto directo con la biodiversidad marina.

Actualmente, sumergirse en apnea representa una forma renovada de percibir cuerpo y mente, ofreciendo una pausa mental inigualable frente a otras técnicas de autocuidado. Según practicantes consultados por Vogue, la calma y la autoconciencia alcanzadas bajo el agua superan cualquier experiencia previa en disciplinas de meditación.

Riesgos y precauciones: lo que hay que saber antes de practicar apnea

El buceo en apnea exige tener en cuenta riesgos fisiológicos que pueden afectar la salud, especialmente en quienes no cuentan con entrenamiento adecuado. La Cleveland Clinic advierte que el cambio de presión al descender y ascender bajo el agua puede provocar barotrauma, una afección que afecta los oídos y los senos paranasales.

El barotrauma genera dolor, sensación de oído tapado y, en casos graves, daño permanente en el tímpano o el oído medio. Estos síntomas suelen deberse a una disfunción de las trompas de Eustaquio, que pueden inflamarse o bloquearse durante la práctica subacuática. Si la molestia o la pérdida de audición persisten tras la inmersión, se recomienda consultar a un profesional de la salud.

La apnea también implica el riesgo de experimentar hipoxia, es decir, una disminución peligrosa de oxígeno que puede llevar a la pérdida de conciencia bajo el agua. Este riesgo aumenta cuando se emplean técnicas de hiperventilación sin la supervisión de instructores certificados, ya que disminuye la señal de urgencia para respirar.

Los expertos en medicina recomiendan nunca practicar apnea en solitario y seguir protocolos de seguridad para evitar situaciones de ahogamiento y actuar ante emergencias. La formación adecuada y la presencia de un acompañante cualificado resultan esenciales para disminuir los riesgos asociados a la disciplina.