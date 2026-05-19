Política

Durán Barba desestimó una posible candidatura de Mauricio Macri: “Pasó su momento, no tiene mayor chance”

El consultor afirmó que el ex Presidente tiene un negativo altísimo y pocas chances reales de volver al poder. Habló de la tensión interna en La Libertad Avanza con una definición sobre Karina Milei y Santiago Caputo: “Me da la impresión de que son celos”

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El consultor Jaime Durán Barba

El consultor político Jaime Durán Barba afirmó que el momento político de Mauricio Macri ya pasó y que el ex presidente argentino tiene pocas chances de retornar al poder, al tiempo que cuestionó la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y advirtió que la reelección del presidente Javier Milei ya no es un resultado asegurado.

“Pasó su momento. A menos que diera otro giro brutal como dio el 2004, no tiene mayor chance”, sentenció Durán Barba sobre el fundador del PRO. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio en A24, el consultor ecuatoriano trazó un paralelo con aquella etapa en la que Macri arrastraba una imagen muy deteriorada lo que llevó unos cuantos años revertirla para llegar a la presidencia. “Tiene un negativo altísimo”, reafirmó, sin dejar margen para la ambigüedad.

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Para ilustrar ese diagnóstico, Durán Barba recurrió a un episodio reciente: el anuncio del exmandatario de que no asistiría a una reunión del partido porque viajaba a Alemania a jugar al bridge. “Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido”, disparó el consultor. La conclusión fue directa: “¿A qué juega? Al bridge, no a la política”.

Ese cuadro se da en un momento de crisis entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Desde hace semanas, Macri se muestra como alternativa de centroderecha bajo el eslogan del “próximo paso” y no descarta competir con candidato propio en 2027, una posibilidad que genera rispideces con el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a afirmar que el exmandatario “le haría un favor al kirchnerismo” si avanza por esa vía.

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Entrevista de Maria Laura Santillan a Jaime Duran Barba
Durán Barba afirmó que Macri volvió a la imagen que tenía en 2004, con un negativo altísimo y pocas chances de recuperarse

El análisis sobre el jefe de Estado también estuvo lejos de ser alentador para el oficialismo. “Hace meses algunos creían que Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Creo que ahora eso es una hipótesis”, afirmó Durán Barba, quien identificó un “riesgo Milei muy fuerte" ligado al deterioro de la imagen presidencial en los últimos meses. En esta línea, insistió: “No. ¿Va a ser reelegido? No sé”.

Sobre el estilo del mandatario, opinó: “Está en el límite. Me gusta cuando hace locuras, no cuando da conferencias”. Y apuntó contra la parte del entorno presidencia que dice: ‘Hay que insultar’”. Ante la pregunta de qué le aconsejaría al Presidente respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue lapidario: “Cancelarle ayer”. El consultor sostuvo que el funcionario debió haber puesto su cargo a disposición en cuanto estalló el escándalo. “Yo creo que él, por lealtad con Milei, debió haber renunciado en cuanto se produjo el incidente. Si le aceptaban la renuncia en cuanto estalló el lío, Milei no estaría tan quemado”, evaluó. “Si asesoras a un gobierno, tienes que proteger la imagen del presidente ante todo. Los demás son fusibles”, agregó.

Entrevista de Maria Laura Santillan a Jaime Duran Barba
Durán Barba cuestionó que Milei pueda ser considerado un gobierno liberal, por mezclar ideas económicas liberales con posturas reaccionarias en la llamada guerra cultural

La disputa interna entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo también entró en el análisis. Durán Barba fue escueto pero preciso: “Me da la impresión de que son celos”. Destacó la postura de Caputo sobre el rol que debe cumplir: “El asesor no debe tener cargos ni inmiscuirse en nada”.

Hacia el final, reflexionó: “No puede ser liberal un gobierno que es homofóbico a veces”, y apuntó al discurso del Presidente en el Foro de Davos como muestra de las contradicciones del oficialismo. “No sé con qué cara le recibió el ministro de Finanzas norteamericano, que está casado con un hombre”, deslizó con ironía.

“Mezcla ideas medievales, propias del Concilio de Trento, con ideas liberales económicas. Sus actitudes frente a esas cosas son absolutamente reaccionarias y absolutamente antiliberales”, cerró el ex asesor político de Mauricio Macri.

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