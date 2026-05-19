El Salvador y Singapur abren vías para colaboración técnica en vigilancia epidemiológica

La colaboración entre ambas naciones permitirá a El Salvador implementar sistemas avanzados de vigilancia y análisis de datos, abriendo nuevas oportunidades para controlar enfermedades transmitidas por vectores y fortalecer las capacidades técnicas nacionales (Foto cortesía Jaime José López Badía)

La Embajada de El Salvador en la República de Singapur concretó un acercamiento clave con entidades líderes en investigación y sanidad ambiental del país asiático, tras una visita oficial a la National Environment Agency (NEA) y el Environmental Health Institute (EHI).

Según informó la misión diplomática salvadoreña este lunes, el encuentro permitió conocer de primera mano las estrategias y modelos de Singapur en materia de monitoreo epidemiológico, análisis de datos y control de enfermedades transmitidas por vectores.

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De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades singapurenses de la NEA y el EHI compartieron experiencias sobre la integración de ciencia, tecnología e innovación en la gestión de salud pública.

Ambas instituciones han alcanzado reconocimiento internacional por su capacidad para desarrollar soluciones basadas en la vigilancia ambiental y la investigación aplicada.

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Durante la reunión, los representantes asiáticos manifestaron su interés en fortalecer los lazos de cooperación técnica con El Salvador, abriendo la posibilidad de coordinar futuras visitas técnicas, reuniones especializadas y participación conjunta en plataformas multilaterales orientadas a la innovación en salud.

La delegación de El Salvador indicó que conoció experiencias que posicionan a Singapur como referente internacional en vigilancia epidemiológica y control de enfermedades.

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El reporte detalló también que la contraparte singapurense expresó su disposición para mantener el intercambio de conocimientos y avanzar hacia proyectos conjuntos que eleven las capacidades institucionales salvadoreñas.

La participación en redes internacionales de innovación facilitará a El Salvador la adopción de políticas públicas basadas en evidencia y la transferencia de tecnología para afrontar retos sanitarios futuros con mayor eficacia (Foto cortesía Jaime José López Badía)

El embajador Jaime José López Badía subrayó en sus redes sociales que este acercamiento reafirma el interés de su país en consolidar alianzas estratégicas en campos como innovación, ciencia aplicada y desarrollo institucional.

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La visita se inscribe en una agenda de diplomacia activa que busca posicionar a El Salvador como socio relevante en temas de investigación y salud pública en la región asiática.

La representación diplomática salvadoreña señaló que la apertura de Singapur para la cooperación incluye la opción de participar en plataformas internacionales donde se discuten soluciones innovadoras para desafíos de salud emergentes.

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El comunicado enfatizó que la estrategia de colaboración prioriza el intercambio técnico y la construcción de capacidades, en línea con los intereses nacionales de modernización en salud.

La embajada remarcó que el diálogo con la National Environment Agency y el Environmental Health Institute representa una oportunidad para que El Salvador acceda a modelos y herramientas que han probado su eficacia en contextos urbanos complejos.

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El equipo diplomático destacó la importancia de mantener la interlocución con actores clave de Singapur, dado su liderazgo en innovación aplicada a la salud pública.

La delegación salvadoreña anticipó que se programarán nuevas actividades conjuntas y reiteró la disposición de su país para participar en iniciativas impulsadas desde Singapur que favorezcan la transferencia de tecnología y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia.

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Con acceso a herramientas probadas y experiencias exitosas, El Salvador busca replicar soluciones inteligentes en gestión de salud, reforzando la cooperación internacional y el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a la investigación de alto impacto (Foto cortesía Jaime José López Badía)

En el primer trimestre del año, El Salvador fue incorporado por Singapur en su principal programa de cooperación técnica para el periodo de 2026-2027 a través del del Singapore Cooperation Programme (SCP).

Esta participación del país centroamericano le permitirá a sus funcionarios recibir formación en ámbitos como transformación digital, gobierno electrónico, sostenibilidad, desarrollo urbano, gobernanza pública, gestión macroeconómica, salud pública, comercio, conectividad y otras áreas con enfoque de innovación.

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